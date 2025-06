Apple gaat in beroep tegen oordeel rechter over oneerlijk beleid App Store

Apple gaat in beroep tegen de recente uitspraak van een Rotterdamse rechtbank. De rechter concludeerde dat het commissiebeleid van de App Store voor datingapps oneerlijk was. Apple moet dit beleid vooralsnog aanpassen en een dwangsom van 50 miljoen euro betalen.

In een statement aan Tweakers zegt een woordvoerder van Apple: "De uitspraak ondermijnt de technologie en tools die we hebben gemaakt, die nuttig zijn voor ontwikkelaars en gebruikers beschermen." Het bedrijf claimt dat het App Store- en het bijbehorende commissiebeleid een 'goede zakelijke kans' is voor ontwikkelaars.

Het bedrijf is het niet eens met de recente uitspraak van de rechter over het geschil met de Autoriteit Consument & Markt. De toezichthouder vond namelijk dat Apple datingapps belemmerde bij het gebruik van alternatieve betaalmethodes en zijn marktpositie misbruikte om te veel commissie te rekenen. Omdat het bedrijf zijn beleid volgens de ACM niet voldoende aanpaste, werd er een dwangsom van in totaal 50 miljoen euro opgelegd. Een voorzieningenrechter schorste eerder het oordeel over de commissieverplichting, maar nu concludeert de Rotterdamse rechtbank dat het oordeel van de ACM terecht was. De rechter benadrukt dat Apple wel een 'alternatief commissiemodel' mag hanteren.