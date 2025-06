Meta AI voegt waarschuwing toe aan app als gebruikers prompts publiek posten

De Meta AI-app geeft nu een waarschuwing als een gebruiker een prompt in de eigen feed gaat zetten. Dat deed de app niet, waardoor gebruikers soms privacygevoelige prompts per ongeluk in hun feed hadden gepubliceerd.

Meta AI Post to Feed-waarschuwing

In de waarschuwing staat dat prompts zichtbaar zullen zijn voor iedereen en suggereert dat mensen geen privacygevoelige gegevens in de prompts zetten, meldt Business Insider. Dat gebeurde maandag nadat diverse media hadden gepubliceerd over prompts die per ongeluk in de feed leken te zijn beland.

De feed is ook aangepast om meer afbeeldingen te laten zien, in plaats van audio of tekst, zo meldt de site. Waarom dat is, is onduidelijk. De Meta AI-app is niet beschikbaar in Europa. De dienst Meta AI zit wel onder meer in WhatsApp en Instagram, maar van daaruit komen er geen prompts in de feed van de Meta AI-app. De aparte app is er sinds eind april.