Meta start met AI-training op Europese gebruikersgegevens

Meta begint vandaag met het gebruiken van openbare content van volwassen gebruikers voor de ontwikkeling van AI-modellen in Europa. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde gebruikers eerder om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen deze dataverzameling.

Het techconcern verzamelt publieke posts, afbeeldingen en commentaren van Facebook- en Instagram-accounts voor machinelearningdoeleinden. Gebruikers die hier geen toestemming voor wilden verlenen, moesten voor de startdatum een opt-outverzoek indienen via dedicated webformulieren voor beide platforms. Wie dat niet heeft gedaan, kan de formulieren nog altijd invullen, maar volgens de AP is er geen garantie dat data van wie nu tekent nog niet gebruikt is. Data van privéberichten wordt hoe dan ook niet gebruikt. WhatsApp-berichten naar de AI-chatbot van Meta blijven ook uitgesloten van het trainingsproces. Dat liet Meta vorige week weten aan Tweakers.