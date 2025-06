'Google stopt samenwerking met trainingsdataleverancier na investering van Meta'

Google werkt naar verluidt niet meer samen met Scale AI, een van de grootste leveranciers van gelabelde trainingsdata voor taalmodellen. Concurrent Meta heeft deze week met een investering van meer dan 14 miljard dollar een minderheidsbelang van 49 procent in de start-up gekregen.

Google was van plan om dit jaar 200 miljoen dollar te betalen aan Scale AI voor zijn door mensen gelabelde datasets, schrijft Reuters op basis van bronnen. Deze data zou 'cruciaal' zijn voor het trainen van zijn largelanguagemodellen. Google voert nu naar verluidt gesprekken met concurrerende trainingsdataleveranciers ter vervanging van Scale AI.

Google was de grootste klant van de start-up, aldus Reuters. Vorig jaar was de techreus eigenhandig verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de jaaromzet van Scale AI. Ook andere klanten, waaronder Microsoft en xAI, zouden na de miljardeninvestering van Meta op zoek zijn gegaan naar vervangende leveranciers voor llm-trainingsdata. Deze klanten vrezen volgens het persbureau dat gevoelige informatie anders in handen van Meta komt. OpenAI heeft wel al aangegeven nog te blijven samenwerken met het bedrijf.

Donderdag werd bekend dat Meta 14,3 miljard dollars wil investeren in Scale AI. In ruil daarvoor krijgt de socialmediagigant een minderheidsbelang van 49 procent in de start-up. Ook maken ceo Alexandr Wang en meerdere werknemers van Scale als onderdeel van de deal de overstap naar Meta. Onlangs schreef The New York Times al dat het de bedoeling is dat Wang bij Meta een AI-lab gaat oprichten waarin onderzoek wordt gedaan naar kunstmatige superintelligentie.