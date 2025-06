Google test AI-gegenereerde podcasts in zoekresultaten

Google test de integratie van Audio Overviews in zijn zoekresultaten. Dat zijn AI-gegenereerde 'podcasts' die de zoekvraag moeten beantwoorden. Met deze functie kunnen gebruikers volgens de techreus informatie binnenkrijgen tijdens het multitasken.

De 'audio-overzichten' zijn door AI gegenereerde audiofragmenten van een paar minuten, waarin twee bots met elkaar in gesprek gaan over de zoekvraag. Deze AI-podcasts baseren zich op de bronnen in de zoekresultaten, die ook onder het audiofragment worden weergegeven. Het Audio Overviews-blokje verschijnt onder de 'Meer om te vragen'-sectie in Googles zoekresultaten.

Volgens Google hangt het af van de zoekopdracht of er een podcast van gemaakt wordt. Het bedrijf noemt de functie een 'handige, handsfree manier om informatie binnen te krijgen, of je nu aan het multitasken bent of gewoon de voorkeur geeft aan audio'. Eerder werden soortgelijke audio-overzichten al beschikbaar gemaakt in Googles AI-dienst NotebookLM en in Google Docs.

De podcasts zijn momenteel enkel zichtbaar voor deelnemers van Googles Labs-experimentenprogramma, waarmee het bedrijf verschillende nieuwe AI-functies in zijn diensten test. Het is niet duidelijk of en wanneer deze AI-podcasts voor iedereen bij de zoekresultaten verschijnen. Sinds kort wordt er boven zoekresultaten vaak ook een AI-gegenereerde samenvatting weergegeven.