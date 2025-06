CMA: Google moet gebruikers tussen zoekmachines laten wisselen met keuzescherm

De Britse Competition and Markets Authority stelt voor om Google de 'strategische marktstatus' te geven. Daardoor kan de toezichthouder concurrentiebevorderende maatregelen opleggen. Zo wil de CMA dat Google gebruikers met een keuzescherm laat kiezen welke zoekmachine ze gebruiken.

De CMA heeft een roadmap gepubliceerd met de mogelijke acties die prioriteit zouden moeten krijgen als Google de status zou krijgen. Naast het verplicht stellen van keuzeschermen in onder meer Android en Chrome, waarmee gebruikers makkelijk kunnen wisselen tussen zoekmachines, wil de toezichthouder dat Google een 'eerlijke en niet-discriminerende rangschikking van zoekresultaten' waarborgt en eist de organisatie meer controle en transparantie voor uitgevers over hoe hun content wordt verzameld en gebruikt. Daarnaast moeten zoekgegevens makkelijk overdraagbaar worden.

De CMA uit haar zorgen onder meer over het feit dat de door Google opgebouwde index, zoekhistorie en het 'ecosysteem van informatie' zeer moeilijk na te maken zijn. Bovendien zijn de kosten voor zoekmachineadvertenties door de positie van Google 'hoger dan verwacht in een concurrerendere markt' en is Google maar beperkt transparant over hoe het de zoekresultaten rangschikt. Uitgevers hebben daarnaast ook maar beperkt invloed op hoe hun content wordt gebruikt in zoekresultaten en door AI gegenereerde content, aldus de organisatie.

Meer dan negentig procent van alle algemene zoekopdrachten in het Verenigd Koninkrijk gebeurt via Google en meer dan 200.000 bedrijven gebruiken Google om hun klanten te bereiken, zegt de CMA. De CMA betoogt dat Google verschillende maatregelen heeft genomen om die concurrentie belemmeren. Zo kunnen gebruikers zoekgegevens niet makkelijk delen met bedrijven die nieuwe diensten ontwikkelen. Daarnaast zorgen standaardovereenkomsten met fabrikanten van mobiele apparaten ervoor dat het voor concurrenten moeilijker wordt om klanten te bereiken. Google is standaard ingesteld als zoekmachine op veel Android-smartphones en het bedrijf heeft ook een deal met Apple, waardoor de Safari-browser op iPhones standaard gebruikmaakt van Google.

Het besluit om Google de strategische marktstatus te geven wordt nu geconsulteerd. Die consultatie sluit op 22 juli. De CMA neemt een uiteindelijk besluit op 13 oktober. Google waarschuwt in een reactie aan The Telegraph voor de gevolgen van de maatregelen van de CMA: "Het Verenigd Koninkrijk heeft in het verleden geprofiteerd van vroege toegang tot onze nieuwste innovaties, maar strafmaatregelen zouden daarin verandering kunnen brengen", aldus Oliver Bethell, senior directeur mededinging van Google.

Update, 17.24 uur - Toegevoegd dat het specifiek om keuzeschermen in Google Chrome en Android gaat.