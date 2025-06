POCO brengt F7-telefoon in Europa uit voor 450 euro

Xiaomi-dochtermerk POCO heeft de F7-telefoon in Europa uitgebracht. Het gaat om een goedkopere variant van de eerder uitgebrachte F7 Pro en F7 Ultra. Het toestel heeft een vanafprijs van 449,90 euro.

De POCO F7 heeft een iets groter schermformaat dan de andere F7-modellen, namelijk 6,83" in plaats van 6,67". Wel biedt het amoleddisplay een lagere resolutie van 2772x1280 pixels dan de 3200x1440-resolutie van de zustertelefoons. Het toestel is verder uitgerust met een Snapdragon 8s Gen 4-chip. Deze soc werd eerder dit jaar uitgebracht en is een goedkopere variant van de Snapdragon 8 Elite, die in de F7 Ultra zit. Hij biedt tot 31 procent betere cpu-prestaties dan zijn voorganger, de 8s Gen 3, waarmee de POCO F6 van vorig jaar werd uitgerust.

In tegenstelling tot de POCO F7 Pro, F7 Ultra en reguliere F6 is er geen ultragroothoekcamera aanwezig. De hoofdcamera heeft wel net als de andere modellen een 50-megapixelsensor. De smartphone heeft een IP68-certificering en is dus volledig stofdicht en grotendeels waterdicht.

Verder heeft de POCO F7 een grotere 6500mAh-accu en beschikt het toestel over 12GB aan werkgeheugen. Gebruikers kunnen kiezen uit een versie met 256GB en een met 512GB aan opslagcapaciteit. De eerstgenoemde optie kost 449,90 euro en het 512GB-model 499,90 euro. Dat is evenveel als de prijs van zijn voorganger.

Het Chinese merk POCO bracht de F7 Pro en F7 Ultra in maart al uit in Europa, maar over een mogelijke release van de reguliere F7 werd destijds niet gerept. Tweakers publiceerde onlangs een review van deze twee telefoons.