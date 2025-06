Xiaomi kondigt POCO F6 en F6 Pro aan

Xiaomi heeft de POCO F6 en F6 Pro aangekondigd. De F6 komt per direct uit voor 450 euro, de Pro-versie heeft prijzen vanaf 580 euro. De telefoons volgen de F5 en F5 Pro van vorig jaar op.

De F6 beschikt over een Snapdragon 8s Gen 3, een goedkopere versie van de Snapdragon 8 Gen 3 bedoeld voor midrangetelefoons. De F6 Pro beschikt over een op papier snellere Snapdragon 8 Gen 2. Beide telefoons hebben 8GB of 12GB Lpddr5-geheugen erbij en POCO voorziet ze beide van UFS 4.0-opslag van minimaal 256GB. De Pro krijgt bovendien een 1TB-versie.

De reguliere versie krijgt een scherm met hogere resolutie dan de voorganger. Waar die een scherm met 2400x1080 pixels heeft, krijgt de nieuwe een oledscherm met 2712x1220 pixels. De schermen kunnen bovendien helderder, vermoedelijk vooral bij de weergave van hdr-content.

De camera's zijn ook gewijzigd. De hoofdcamera heeft nu een 50-megapixelsensor met een grootte van ongeveer 35 vierkante millimeter. De camera met ultragroothoeklens heeft een kleine sensor van rond 5 vierkante millimeter en de Pro heeft ook een nog kleinere sensor voor een macrocamera.

De telefoons komen per direct uit. De F6 heeft prijzen vanaf 450 euro en dat is twee tientjes meer dan de voorganger. De Pro wordt goedkoper: waar de F5 Pro vorig jaar 630 euro kostte, is de F6 Pro verkrijgbaar voor prijzen vanaf 580 euro.