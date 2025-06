Activision kondigt Call of Duty: Black Ops 6 aan

Activision Blizzard kondigt Call of Duty: Black Ops 6 aan. Naast een teaser op X en een teaserwebsite zijn er weinig details over de komende game bekend.

Op de teaserwebsite zijn wat liveactionbeelden te zien van activisten die monumenten bekladden, waaronder Mount Rushmore. Ook is er een slogan te zien die telkens terugkomt, waaronder in de websitenaam: "The truth lies." Op de site en in de teaser op X is hetzelfde logo te zien: een driekoppige hond. Eerder deelde Microsoft al een teaser met dit logo. Intussen is de betreffende blogpost geüpdatet en is bekend dat er tijdens de Xbox Game Showcase op 9 juni om 19.00 uur Nederlandse tijd meer informatie over Call of Duty: Black Ops 6 gedeeld gaat worden. De studio Treyarch heeft tot dusver alle Black Ops-titels ontwikkeld.