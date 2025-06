Ontwikkelstudio van voormalige Call of Duty-ontwikkelaars sluit de deuren

Deviation Games, de ontwikkelstudio die in 2020 is opgericht door enkele voormalige Call of Duty-ontwikkelaars, zal de deuren sluiten. De studio werkte naar verluidt aan een nieuwe IP voor Sony.

Kriste Stull, de operations officer van Deviation Games, heeft het nieuws bekendgemaakt via LinkedIn. Ze heeft geen reden voor de sluiting gegeven. Op de website van Deviation Games is ook nog geen vermelding te zien.

Deviation Games is in 2020 opgericht door Dave Anthony en Jason Blundell: twee game-ontwikkelaars die eerder aan de Call of Duty-franchise van Activision hebben meegewerkt. De ontwikkelstudio ging in 2021 een samenwerking aan met Sony Interactive Entertainment om nieuwe intellectual property voor Sony te ontwikkelen. In mei van 2023 kondigde de top van het bedrijf ook al herstructureringen aan. Toen vielen er volgens Eurogamer.net ongeveer 90 ontslagen.

Eind februari heeft Sony Interactive Entertainment aangekondigd dat het wereldwijd 8 procent van zijn personeel ontslaat, wat neerkomt op ongeveer 900 mensen. De London Studio sluit helemaal en bij het Nederlandse Guerrilla Games, eigendom van Sony, vallen ook ontslagen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen die herstructurering en de sluiting van Deviation Games.