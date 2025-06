Electronic Arts ontslaat 5 procent van zijn werknemers

Speluitgever Electronic Arts ontslaat vijf procent van zijn werknemers. De ontslagen zijn onderdeel van een groter herstructureringsplan, dat eind december voltooid moet zijn. De ontslagronde betekent ook dat het werk aan een aantal games wordt stopgezet.

De reorganisatie zorgt er onder meer voor dat er minder kantoorruimte nodig is, wat het bedrijf beter moet ondersteunen, schrijft Andrew Wilson, ceo van EA, in een memo aan werknemers. Daarnaast heeft EA besloten om de ontwikkeling van games "waarvan we niet denken dat ze succesvol worden in onze veranderende industrie" stop te zetten. Om welke games het precies gaat, zegt Wilson niet. Wel meldt hij dat het ook gaat om de ontwikkeling van toekomstig gelicentieerd intellectueel eigendom.

Hoeveel mensen er precies ontslagen worden, is niet bekendgemaakt. Volgens CNBC werkten er in maart 2023 13.400 mensen bij de speluitgever, wat betekent dat er zo'n 670 banen verdwijnen. In maart vorig jaar vond echter ook een ontslagronde plaats bij EA. Destijds ging het om zes procent van het personeel, wat neerkwam op 780 werknemers.

EA is niet het enige gamebedrijf dat mensen moet ontslaan. Sony maakte eerder deze week nog bekend dat 900 mensen van de PlayStation-divisie Interactive Entertainment ontslagen worden. Die ontslagen vallen onder meer bij het Nederlandse Guerilla Games, dat eigendom is van Sony. Verder ontsloeg Microsoft in januari 1900 werknemers bij Activision Blizzard, Xbox en ZeniMax.