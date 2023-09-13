Volgende De Sims-game wordt free-to-play en komt beschikbaar naast De Sims 4

De volgende De Sims-game wordt free-to-play. Dat bevestigt Electronic Arts. De game is dan gratis te downloaden en behoeft geen betaald abonnement. Het bedrijf zegt ook dat De Sims 4 beschikbaar blijft na de release van deel vijf.

Electronic Arts bevestigt in een blogpost dat de volgende De Sims-game, die nu de codenaam Project Rene draagt, gratis speelbaar wordt. Wanneer de game uitkomt, wordt deze gratis te downloaden en speelbaar zonder abonnement of 'energy mechanics', schrijft de gamemaker. Dat laatste wordt toegepast bij smartphonegames, waarbij een game in eerste instantie gratis is, maar gebruikers na verloop van tijd moeten betalen om te blijven spelen. Het volgende Sims-spel krijgt dat dus niet.

De komende game krijgt wel betaalde content en packs, zo bevestigt EA. Het bedrijf deelt daar enkele voorbeelden van. "Het basisweer kan bijvoorbeeld gratis worden toegevoegd aan de game, voor iedereen. In de toekomst kan dan een betaalde pack uitkomen die is gericht op wintersportactiviteiten zoals kunstschaatsen of sneeuwpopwedstrijden."

Het spel wordt volgens EA 'een nieuwe manier om De Sims' te spelen, hoewel de game wel het gevoel van de originele spellen zou behouden. De game bevindt zich in een vroeg ontwikkelstadium, zo zegt het bedrijf. De Sims 4 blijft daarnaast beschikbaar na de release van de volgende Sims-game. Die game is sinds vorig jaar free-to-play. EA is van plan om ook in de toekomst nieuwe content voor De Sims 4 uit te brengen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 16:11
77 • submitter: JBVisual

13-09-2023 • 16:11

77

Submitter: JBVisual

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De Sims 4

vanaf € 19,40

3.5 van 5 sterren

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Reacties (77)

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JacobsT 13 september 2023 16:16
Dat free to play modellen profitable zijn is al lang geen geheim meer. Mensen geven vele malen meer geld uit aan ingame items dan aan de aankoop van het eigenlijke spel.

Mag dan ook geen verrassing zijn dat een geldfabriek zoals EA zich ook hier aan 'schuldig' maakt bij dergelijke franchise.

Ben ik er persoonlijk fan van? Absoluut niet. Doorgaans als ik f2p zie staan op steam of gelijk waar, blijf ik er vrijwel altijd al standaard van weg. Niets hatelijker dan games volgestouwd met advertenties en die je altijd duwen op content of items kopen. Ik zal wel oud worden zeker?
alexbl69 @JacobsT13 september 2023 20:23
Precies. F2P is 'drugdealer' gedrag. Wat kan er nu op tegen zijn om een gratis spel te gaan spelen?

Ja, leuk spelletje hé? Hier, als je een hele korte advertentie kijkt krijg je wat extra's... Mooi hé? Hier, als je een paar duppies betaalt krijg je dit mooie poppetje... Mooi hé? Hier, als je iets meer geld betaalt krijg je dit mooie huis en deze mooie auto...

Mooi hé?
Nas T @alexbl6914 september 2023 07:50
Er zijn ontwikkelingen aan de gang die het digitale landschap langzaam verzieken.
Ik ben in het begin van de jaren '90 voor het eerst in contact gekomen met computers en heb veel zien opbouwen. Van DOS/windows 3.11 naar 95/98/XP, internet, MSN, 3Dfx, SNES/Playstation/N64 en verder.

Allemaal hartstikke mooi, maar ook een tijd van blauwe schermen, te weinig harde schijfruimte, een trage dure 56kbit verbinding, enzovoort. Maar: dingen werden beter.

En dat mis ik nu: waar Electronic Arts al tien jaar geleden de plank volledig mis sloeg met het debacle rondom Sim City en het DRM systeem (waar ze zelf toegaven dat DRM een doodlopende strategie is ;)), treiteren ze tien jaar verder evengoed spelers.
Ik ben zo ver dat ik leuke games zou laten voor wat het is als ze van EA komen. Blijkbaar is er een vlakke of negatieve leercurve. Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken, maar ik wil er niet aan bijdragen.

En die negativiteit speelt meer, veel meer. Door onder andere big data is onze privacy ver te zoeken, Android wordt door Google geplaagd door waardeloze privacy en een slecht updatebeleid. Waar Google faalt, lukt het Jolla overigens wél met Sailfish, die ook niet hun eigen hardware maken en jarenlang updates geven. Zonder advertenties of verzameling van data. En zonder Android app-ondersteuning is het OS zelfs gratis. Oh ja, met root toegang.
Apple verpest de markt door ontwerpen kostentechnisch nadelig voor gebruikers te maken. Zo kan je geen SD-uitbreiding in een iPhone gebruiken, maar kost extra interne opslag een factor 5 tot 10 keer zo veel als SD/SSD-prijzen. En proberen ze een monopolie te krijgen wat betreft reparaties.

Meta/Facebook/Google verpest veel online, waardoor we nu haast genoodzaakt zijn add-ons te gebruiken om een normale surfervaring te krijgen.

En bij alle negativiteit van de laatste tien/vijftien jaar is er een zorgwekkende trend: het wordt niet beter.
Vroeger waren er blauwe schermen, dat werd beter. Vroeger zaten we met hele trage internetverbindingen, dat werd beter. Vroeger was het niet ongebruikelijk dat je maar een handvol spellen (5 tot 10) op je computer kon installeren.
Maar DRM, lootboxen/'F2P'/big data en de oneindige advertentiehonger maakt de ervaring (voor mij) steeds slechter. Alles wat me vroeger zo interesseerde, interesseert me steeds minder. Slechte ontwikkelingen worden niet meer beter, we zijn collectief incompetent: we zijn met zijn allen niet in staat de situatie te erkennen en om te keren.

Eén van de weinige dingen waar ik nog wel blij van wordt, is fotografie. Daar vinden technologische ontwikkelingen plaats die ten goede komen aan het maken van foto's (denk aan gebruik van ai om beter/sneller te kunnen scherpstellen) en zitten technische ontwikkelingen nog niet (of nauwelijks) de gebruikservaring in de weg.

Hopelijk gaan meer mensen het in zien en worden er keuzes gemaakt.
dimdek @Nas T14 september 2023 08:26
Goed verwoord! Ik heb exact dezelfde gevoelens en ervaringen (nu trouwens geschreven met een Apple MacBook Pro waarvan het toetsenbord niet in staat is mijn input gewoon op het scherm te zetten omdat de spatiie het vaak niet doet en klinkers telkens dubbel worden geschreven zodat de backspace toets het meest gebruikt wordt).
orange.x @Nas T14 september 2023 12:30
Helemaal eens. Ik kijk eigenlijk ook altijd of een game gekocht kan worden en vind de P2W of F2P spellen echt wel een ding.
Met 3 kinderen waarvan de oudste nu ook op de iPad wel eens een spelletje speelt merk je het al. Die spelletjes zijn een aaneenschakeling van reclames kijken en weer iets kunnen gevolgd door reclames kijken etc. Tijdens die reclames zien ze weer andere rotzooi wat ze dan weer willen spelen na 15minuten net een nieuw spelletje te hebben gedownload.

Waar je vroeger Angry Birds nog kon kopen bijvoorbeeld is het nu in principe allemaal gratis als ze maar gewoon bakken met reclame zitten te kijken.

De kwaliteit van de games komt het ook niet ten goede. Het is allemaal echt complete rotzooi en het eindigt nooit. Dus altijd weer een moment om terug te komen om dit of dat te moeten doen en dus weer reclames kijken.

Daarnaast heb je dan nog DLC, waar ik ook niet per se een voorstander van ben. Ik vind het nog wel de moeite als het echt nieuwe features geeft of levels of dingen die je echt kan doen dan alleen maar visuals. Maar dat zorgt er dus ook voor dat ik vaker naar oudere "GOTY" edities kijk om te kopen dan gelijk vanaf het begin in te stappen.
Nas T @orange.x14 september 2023 13:16
Ik weet niet of je op de iPad het internetverkeer via een VPN tunnel kan leiden langs een Pi-hole, waar je advertenties dus uit je internetdata kan laten filteren.
Maar goed, dat is dus wat je maatschappelijk niet wil.

Wat ik mis is dat er ergens in de wereld nagedacht wordt over: hé, veel gamemakers zijn op een dubieuze manier bezig games te realiseren. Lootboxes, pay2win, technieken die je aandacht trekken via advertenties, verslavingachtige constructies bewust in games bouwen om zodoende je leeg te zuigen. Of via geld, of via gegevens/advertenties, of een combinatie van.

En zeker omdat de kwaliteit van die desbetreffende games soms dramatisch is. Ik ben blij dat Nintendo nog steeds groot is en ik daar nu de laatste Zelda van heb. Als ik terugkijk op hoe ik destijds de Nintendo64 ervaarde, dat games in 3D gespeeld konden worden met een hele flinke sprong in graphics en nu Tears of the Kingdom, dan merk ik dat ik ook erg onder de indruk ben van Tears of the Kingdom, maar op een minder oppervlakkige manier. Grafisch is het niet geweldig, gezeur om framedrops zijn er genoeg en soms is dat ook wel een beetje vervelend, maar de inhoud die het spel biedt is heel erg indrukwekkend.
orange.x @Nas T14 september 2023 16:44
Hier ook een Switch in huis, en mijn oudste heeft dus met hier en daar soms wat tips de eindbaas gehaald van BotW. Als het goed is komt TotK er ook aan binnenkort dus kan hij daar denk ik ook behoorlijk goed mee uit de voeten. Ik heb ook liever dat hij dat soort spelletjes speelt dan die iPad spelletjes. Maar de NES en SNES spelletjes zijn toch net wat minder in trek. Voor de N64 spellen heb ik geen upgrade op het abonnement. Mogelijk dat dat er nog wel een keer komt, maar dan wacht ik wel even tot de GameCube erbij zit ofzo.

Ik koop ook veel liever een Witcher 3 met alles erop en eraan, of tijd terug Anno 1800. Dat soort spellen waarbij je echt uren kan vermaken voor een eenmalige uitgave en niet de hele tijd gepushed wordt is wat mij betreft hoe het zou moeten.
lenwar
@alexbl6914 september 2023 09:47
Ik weet niet of je daadwerkelijk het artikel gelezen hebt of dat je recentelijk De Sims hebt gespeeld.

Er staat vrij woordelijk dat het, het concept van hoe De Sims 4 nu is. Het basisspel is op het moment gratis/free to play. Er komen betaalde uitbreidingen.

Uit het artikel:
"Het basisweer kan bijvoorbeeld gratis worden toegevoegd aan de game, voor iedereen. In de toekomst kan dan een betaalde pack uitkomen die is gericht op wintersportactiviteiten zoals kunstschaatsen of sneeuwpopwedstrijden."
Het wordt dus niet 90 ct voor die leuke sportjas of de outfit die Katy Perry in een bepaald concert droeg. Het worden themapakketten, net zoals nu al die DLC is. (in het thema dus 'winteractiviteiten')

Nou moet ik uiteraard erkennen dat we het hier wel over EA hebben. EA is natuurlijk een heel raar bedrijf geworden over de jaren heen. Ze hebben bepaalde franchises compleet gefnuikt met hun microtransacties en gok-elementen. Ze hebben dus inderdaad de schijn tegen, maar als het gaat worden hoe het in het artikel beschreven is, is het wat mij betreft prima.

Als je nu De Sims 4 op start, dan zie je op het 'startscherm' welke DLC je hebt, en welke je niet hebt. Daarna heb je er geen last van als je niet alles hebt. Het spel functioneert gewoon met de content die je hebt aangeschaft.
Jeroenzer @JacobsT13 september 2023 16:18
Dat free to play modellen profitable zijn is al lang geen geheim meer. Mensen geven vele malen meer geld uit aan ingame items dan aan de aankoop van het eigenlijke spel.
Maakt toch eigenlijk niet zoveel uit ?
Als ik een game welke gratis is echt maar dan ook echt heel leuk vind en ik kan er makkelijk honderden uren in kwijt dan is dat toch niet zo erg ?

Althans ik vind het voor mijzelf dan niet erg om er geld in te stoppen.
System @Jeroenzer13 september 2023 23:08
Het probleem is dat F2P games opgebouwd zijn rond microtransacties en je daar dan rond gestuurd wordt ook.
Niet het betalen op zich is dan storend, maar het eindeloos moeten betalen of grinden.
nijntje82 @Jeroenzer13 september 2023 16:42
Als een game fundamenteel gemaakt is (met behulp van psychologen) om zoveel mogelijk geld afhandig te maken van kinderen en volwassenen dan heeft dat voor mij impact op het spelplezier en wil ik daar geen support aangeven ('vote with your wallet'). Hopelijk is gamen voor m'n kinderen straks ook nog leuk. Gelukkig kunnen ze nog bij nintendo terecht. Ik word vast ook oud.

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 23 juli 2024 11:35]

Stalensnuitje @nijntje8213 september 2023 16:50
Zeker niet zeikerig bedoeld, want ik snap je punt heel goed, als F2P waarbij je geen geld uitgeeft is dan toch ook "vote with your wallet"? Of zie je dat anders?
ap3nr0ts @Stalensnuitje13 september 2023 17:28
Je kan vind ik wel zeggen dat je aan het succes van dat spel bijdraagt dan. Wat voor meer buzz zorgt. Dat haalt meer mensen binnen. Een deel van die mensen geeft geld uit. Daarom ben ik zelf heel kieskeurig met F2P (eigenlijk nooit aan het spelen, als ik de afgelopen jaren terugkijk). Ik blijf het een perverse stimulans vinden, en ga liever hard op games als Baldur's Gate 3, Nintendo-games, en weet ik allemaal wat. Gewoon complete ervaringen. Geen gezeik.
Manderlay1 @nijntje8213 september 2023 23:31
Kan je van ieder product zeggen dat op de markt komt
watercoolertje @Jeroenzer13 september 2023 16:34
Dat herken ik, zat skins gekocht voor CoD (warzone) en LoL net zo goed zo veel plezier gehad met die games dat die 10tallen euros gewoon goed besteed zijn en ik kan het missen en indien je dat niet kan is het ook niet nodig want geen P2W.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 11:35]

Ayporos @watercoolertje13 september 2023 16:49
Voor skins is het prima mijns inziens.
Heb zelf voor Rocket League en Overwatch (1) genoeg geld uitgegeven aan skins gewoon omdat ik de prijs/kwaliteit verhouding goed (genoeg) vond, en ik het prima waard vond de ontwikkelaar te steunen voor een spel waar ik gedurende langere tijd veel plezier aan beleefd heb.
Ze deden niks af aan de gameplay als je ze niet kocht, dus het was alleen visueel 'extra'.
Het basis spel was gewoon 100% compleet kwa gameplay en levels en gamemodes etc.

The Sims echter is iets anders.
In The Sims is de 'gameplay' juist de activiteiten en het bouwen van je huis en inrichting.
De DLC voor The Sims is dus wél gewoon een heuse uitbreiding op het (basis) spel, en in principe koop (nou ja, nu dus niet meer) je een naakte kat om vervolgens dikke euros te betalen voor stukjes vacht om 'm er weer een beetje als een hele kat uit te doen laten zien.
Ja, sommige mensen kunnen prima uit de voeten met een naakt kat.. maar het gros van de mensen heeft toch liever wat vacht om te kunnen aaien. :+

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 23 juli 2024 11:35]

Micromize @Ayporos13 september 2023 18:33
Rocket League is echt extreem duur. Je moet daar minimaal 10-20 euro uitgeven en dan krijg je een of ander lullig itempje. Ik heb het spel ooit gekocht voor 20 euro lang geleden. Nooit verder iets aan uitgegeven.
Ayporos @Micromize14 september 2023 15:45
Enige waar ik recent aan betaald heb is seed credits voor de 'premium pass'.
Daar kón je tot voor kort mee zolang je genoeg speelde genoeg credits mee krijgen om een volgende premium pass te bekostigen, en ik heb dat echt minstens een jaar of 2? of zo vol gehouden... maar volgens mij kan dat nu niet meer.

Ze zijn met Rocket League al een paar iteraties van 'lootboxes' verder. Op het begin was het nog wel 'okay' voor mij.. maar vandaag de dag idd is het systeem gewoon Gacha van Japans niveau (lees: super veel dokken voor super kleine kans op iets leuks)

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 23 juli 2024 11:35]

royzegthoi @watercoolertje13 september 2023 17:53
Ik heb alleen voor CSGO voor flink geld skins gekocht met de knowledge dat ik ze weer door kon verkopen (wist niet dat de prijs over de kop zou gaan wat leuk meegenomen is), maar voor bv een game als Valorant zou ik bij lange na niet zoveel geld uitgeven omdat het dan echt weggegooid voelt. Heb daar eenmalig zo'n pack gekocht omdat ik de devs wou steunen maar verder nee.
CH4OS @JacobsT13 september 2023 16:19
Een franchise zoals The Sims is er inderdaad juist uitermate geschikt voor. In dat op zicht is het best vreemdat dat dit verdienmodel wordt toegepast vanaf The Sims 5 en niet al in de huidige game is geimplenteerd. Al heeft die wel weer veel DLC pakketten waarvoor betaald moet worden.
Ik denk dat met The Sims 5 deze pakketten gaan varieren qua grootte, zodat er voor ieder wat wils is qua budget.
Atilim @CH4OS13 september 2023 16:37
Sims 4 is al een tijdje gratis te claimen en daarvoor al een paar keer gratis weggegeven. Op zich logisch als je ziet hoeveel DLC's er beschikbaar zijn en wat die zooi allemaal kost.
CH4OS @Atilim13 september 2023 16:41
De game was ooit niet free-to-play, maar intussen zo oud en met zoveel DLC, dat het haast inderdaad gek zou zijn als de game intussen niet free to play zou zijn. Intussen kan je de game op elk koekblik zo'n beetje spelen, zo oud is die game. :+ Volgens mij is het een van de weinig games waar nog zolang support voor is geweest en is er volgens mij geen enkele game dat zoveel DLC heeft.

CC: @BiaggioLuciano
Andreas01 @CH4OS13 september 2023 17:55
Wat betreft de hoeveelheid DLC: ik presenteer u Train Simulator.
CH4OS @Andreas0113 september 2023 18:10
Yep, dat is ook een game met heel veel DLC. PayDay 2 is er ook zo eentje. :)

Bij Train Simulator is het zelfs zo, dat er zelfs 3rd party DLC voor bestaat! :) ChrisTrains maakt bijvoorbeeld NS treinen voor TrainSimulator. ;)
RefriedNoodle @CH4OS13 september 2023 21:04
Bij Train Simulator is het zelfs zo, dat er zelfs 3rd party DLC voor bestaat! :)
Dat concept is niet nieuw, er bestaan al vele jaren (van voor TS) ook betaalde addons voor Flight Simulator.
CH4OS @RefriedNoodle13 september 2023 21:08
Ik zeg ook niet dat het nieuw is, bij veel games zie je dat echter niet, zeker tegenwoordig. Flight Simulator en Train Simulator zijn wat dat betreft voorbeelden waarbij dat wél is. Er zullen vast nog meer games zijn die dat hebben, maar tegenwoordig zie je dat dus zoveel niet meer.
System @Andreas0113 september 2023 23:09
Of flight simulator...
Clevergyno @CH4OS13 september 2023 19:40
Intussen kan je de game op elk koekblik zo'n beetje spelen, zo oud is die game.
Nou het zal je verbazen. De game is alles behalve geoptimaliseerd. En dan heb ik het niet eens over de Sims 3
BiaggioLuciano @CH4OS13 september 2023 16:34
De Sims 4 is momenteel al free-to-play, en heeft al naast uitbereidingspakketten en accessoirespakketten ook kleinere (5 euro) kits en (15 euro) game packs.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 23 juli 2024 11:35]

IIIIIIIIIIII @JacobsT13 september 2023 16:38
Ik ben er wel een fan van mits het niet pay2win is. De mensen die veel geld willen uitgeven geven maar veel geld uit. De mensen die geen/weinig geld willen uitgeven (zoals ik) doen dat niet maar genieten nog wel van updates en gratis content.
Fraaank @IIIIIIIIIIII13 september 2023 16:40
Pay2win voor the Sims... Hmmm. Wat ze wel terug moeten brengen is gewoon de console, zodat ik gewoon kaching kan invoeren.
lenwar
@Fraaank13 september 2023 17:21
De console is nooit weggeweest.
Alleen als je wil cheaten (geen oordeel), dan moet je in de basisconsole de TestingCheats op enabled zetten. Dit moet je dan elke keer doen wanneer je het spel hebt gestart en de cheats nodig hebt.

Er zijn ook mods die dit permanent aanzetten.
Bulls @JacobsT13 september 2023 16:38
Ja ik lees “free to play” als “free to pay”

Sims 4 heeft al talloze dlc en als je ze allemaal wilt hebben ben je een godsvermogen kwijt. Was het laatst niet in het nieuws dat sims 4 de meeste dlc had?
Wilfred86 @Bulls13 september 2023 16:54
Of “fee to play”.
Cybje @Bulls13 september 2023 16:57
Maar het spel is ook al 9 jaar oud. Ik vind het zelf juist wel leuk dat als je het 9 jaar terug hebt gekocht, je er nog jarenlang plezier aan kunt beleven door het telkens tegen betaling weer uit te breiden. Het geld dat het kost smeer je dan eigenlijk ook uit over die 9 jaren. Als je er nu pas aan begint en dan alle DLC direct wilt hebben, ja dan snap ik dat het als erg veel geld voelt.
MeltedForest @Bulls14 september 2023 12:03
Voorheen was de basisgame anders ook betaald :+ Je hoeft de DLC niet te kopen als je met de basisgame prima uit de voeten kunt.
Roy23 @JacobsT13 september 2023 16:55
Dat verschilt wel een beetje per persoon. Ik speel nu een jaar of 5 Fortnite en heb in al die tijd 2x €8 uitgegeven.
Als het spel pay-to-win was geweest had ik het al lang niet meer gespeeld en als ik meer dan €5 per maand voor dit spel had moeten betalen had ik het ook al lang niet meer gespeeld.
KBE91 @JacobsT13 september 2023 17:23
Je zou verwachten dat ze het zouden doen met hun sport games, maar daar mogen we wel elk jaar genoeg voor betalen. Ze verdienen echt genoeg met die FUT mode, dat ze eigenlijk de free to play weg op kunnen. Aan de andere kant, als ze zoveel miljoenen extra verdienen aan fysieke 's en digitale verkoop. Dan snap ik wel dat ze het blijven doen. Zou enkel niet weten hoeveel productie kost het eigenlijk is voor al die miljoenen exemplaren te drukken en hoeveel ze effectief overhouden van de verkoop.

Ben ook schuldig aan zo free to play games, maar er is wel een verschil.
Als het puur cosmetic is, dan betaal ik graag een centje aan die game.
Genoeg games die succesvol zijn, League Of Legends, Valorant, Rocket league.
Freakiebeakie @JacobsT13 september 2023 17:40
Zoals ze het spel omschrijven is het alles behalve free2play. Je krijgt gewoon een zeer kale game die mensen lekker moet maken om de komende miljoen miljard dlc’s te kopen. Je krijgt er gewoon weer bij cadeau maar als je sneeuw in je game wilt moet je de knip trekken. De sims 4 had al veel DLC, geloof me deel 5 krijgt er nog veel meer. Ga er maar van uit dat elk klein dingetje 30 euro gaat kosten
Fragadder @JacobsT13 september 2023 19:10
Dit is natuurlijk best logisch, door het free to play te maken spelen vele malen meer mensen de base game, als mensen dan zien wat anderen gemaakt hebben, helemaal als je dan bij de builds in de gallery ziet welke expansion packs je nodig hebt, dan gaan mensen er echt veel meer aan uit geven over tijd...

En voor een spel met tientallen uitbreidingen van 20 - 50 euro, dan zit de prijs al lang niet meer in de aandschaf van de basegame.
tweakuwe @JacobsT13 september 2023 19:14
Waarom er ver vandaan blijven. Er zijn genoeg free to play games waar ik mij rijkelijk mee heb vermaakt en nooit gedwongen voelde iets te kopen, zoals Rocket League bijv. Daar betaal je alleen voor cosmetics maar er zijn er ook zat gratis cosmetics tussen als je dat al belangrijk vind.
Rene-Sackers 13 september 2023 16:22
Ik heb af en toe echt het gevoel dat ik in een of andere bubbel leef als het komt tot gamen. Iedereen om mij heen haat dit soort praktijken en niemand die ik ken doet er aan mee. Toch blijkt dit profitabel genoeg om steeds maar weer hetzelfde te doen.

Gelukkig hebben we nu een alternatief voor Sim City (Cities Skylines) en binnekort ook "Life by You", een directe concurrent voor The Sims - https://www.paradoxinteractive.com/games/life-by-you/about
Mavamaarten @Rene-Sackers13 september 2023 16:28
Ik heb datzelfde gevoel. Niemand die ik ken koopt ooit in-game items, zelfs DLC's zijn randje kantje. Ik heb persoonlijk geen enkel probleem met wat geld uit te geven aan een fully-featured game die heel wat uren spelplezier oplevert. Maar het gevoel van bekocht te zijn is voor mij echt de grootste afknapper.

Aan de ene kant levert mij dat gratis games op: bv Warzone heb ik wel wat gespeeld en dat was nu opeens gratis. Dan heb je gewoon veel spelplezier voor niets, die cosmetische zaken boeien mij toch allemaal niet. Maar voor games als de Sims waar het net draait om je mannetjes leuk maken, een leuk huisje bouwen, lijkt het mij helemaal plezierloos om met 5 standaard-sofa's en kastjes te werken en dan te moeten dokken. Geef mij dan maar een eenmalige 50 euro voor een spel waar ik hele huizen en sims mee kan bouwen.
Roy23 @Mavamaarten13 september 2023 16:59
In mijn directe omgeving doet ook bijna niemand hier aan mee. Maar laatst kwam ik via via in een kleine Discord server terecht met een heel uiteenlopend gezelschap maar het waren in ieder geval allemaal gamers. Een aantal jongeren maar ook mensen met gezinnen en elke dag kochten ze wel iets en deelden ze hun nieuwe skins etc in die Discord.
Ze speelden ook echt allemaal spellen door elkaar heen, Fornite, Pokemon GO, The Sims. En overal kochten ze van die ingame-items.
IIsnickerII @Rene-Sackers13 september 2023 16:47
Life by You is inderdaad een goeie upcoming concurrent. Het is het ook waard https://www.paralives.com/ in de gaten te houden. Is een wat kleinere developer, maar doen een hoop dingen waarvan ik hoopte dat Sims die zou doen.
Teun! @Rene-Sackers13 september 2023 16:33
Ik herken ik ook heel erg, ik zou zelf nooit iets van microtransaction kopen, en speel zelf ook bijna geen f2p games (heel af en toe wat rocket league met een maatje voor fun). DLC koop ik alleen als het voor mijn gevoel echt waardige DLC zijn (zoals die van de Witcher, maar ook daar gewoon de GOTY editie gekocht, uiteraard DRM vrij via GoG). Zelfde met DRM, daarbij doe ik ook mijn best om dat uit principe te vermijden. Sterker nog, liever vermijd ik persoonlijk ook liever Steam waar mogelijk, losse bestandjes die je zonder internet kan spelen/installeren heeft mijn voorkeur. Zo vind ik het niet erg om het volle pond te betalen voor BG3 aangezien deze aan al mijn eisen voldoet!

Mij verliezen ze in elk geval door dit soort praktijken, maarja er lijkt wel een markt voor te zijn helaas.
Hagdos @Rene-Sackers13 september 2023 16:37
Ik denk dat een groot deel van de playerbase bestaat uit mensen die geen geld kunnen of willen uitgeven aan games (o.a. kinderen). Dat is de vulling van multiplayer pay2win games. Dikke kans dat gamende kinderen niet in jouw bubbel zitten.

Een groot deel van de inkomsten van pay2win games komt van een klein percentage spelers dat er (veel) geld aan uit geeft. Wikipedia geeft een voorbeeld van 50% van de inkomsten uit 0.15% van de spelers.

Dat zie je ook bij Sims 4, waar je veel meer geld aan uit kunt geven dan aan een "gewone" AAA-game. Lang niet iedereen zal alle DLC kopen voor Sims 4, maar er zullen toch spelers bij zitten.
sprankel @Rene-Sackers13 september 2023 18:00
Sims, cities skylines en planet coaster hebben een publiek welke niet gamed als in geen console, geen game pc en geen andere games. Meestal op een oudere laptop waarbij men eigenlijk maar 1 game speelt en dit al jaren aan een stuk.

Dan is een DLC kopen af en toe plots niet duur meer.

PS, dat alternatief voor sim city heeft op moment van schrijven een prijskaartje van 376 euro als je alle content in 1 keer koopt.
Xxana 13 september 2023 16:19
The Sims 4 is ook "free to play". Er is nu een discount actie gaande voor -30% tot -50% op de DLC.
Als je ze allemaal wilt kopen, ben je - met de toch wel serieuze korting - slechts €785 kwijt.

Mooie prijs voor een "gratis"spel.

[Reactie gewijzigd door Xxana op 23 juli 2024 11:35]

JBVisual @Xxana13 september 2023 16:40
Nu is het natuurlijk ook ontzettend veel content *kuch* die je krijgt voor dat geld.
Ik vind alles bij elkaar inderdaad behoorlijk veel geld bij elkaar. Tuurlijk kan je geld vragen voor een spel dat jaren ondersteund blijft worden, maar dit is echt te gortig.

Mooi zou zijn als hier een abonnement voor zou zijn, zoals sommige games al voor de dlc hebben. (€5 per maand zou prima zijn voor deze game en €60 per jaar zijn leuke terugkomende inkomsten voor EA)

Paradox heeft het qua DLC wel redelijk voor elkaar, een smak geld bij elkaar maar het blijft “te doen”.
Even los van de kwaliteit die sommige DLC tijdens release heeft, kan je wel zeggen dat ze het daar wat meer waar voor je geld krijgt voor games die ook jaren ondersteund blijven.
lenwar
@JBVisual14 september 2023 09:55
Ik vind alles bij elkaar inderdaad behoorlijk veel geld bij elkaar.
Klopt. Dat is het ook. Ik ben zelf een groot fan van de De Sims franchise. Ik heb alle DLC, maar wel over de jaren heen gekocht. Het spel is in september 2014 uitgekomen. Dus voor het gemak 9 jaar. Mijn kosten waren dus over 9 jaar verspreid. Zonder kortingen komt alles bij elkaar neer op ongeveer 1000 euro dacht ik. Voor het gemak 110 à 120 euro per jaar. Is nog steeds veel geld natuurlijk, maar geen raar bedrag als je hem uitspreidt over die tijd. (twee andere spellen per jaar kopen en je bent er overheen)

Onder aan de streep is het natuurlijk de vraag of iemand het, het geld waar vindt. De een gaat 2/3x per jaar uit eten (en dan ben je meer kwijt), de ander koopt graag luxe wijnen/bieren. Enzovoorts. Iedereen z'n voorkeur.
JBVisual @lenwar14 september 2023 10:07
Ik zeg ook niet dat ik het anderen af raad, maar waar ik vroeger bij de "Sims 2" mijzelf gelukkig kon prijzen dat ik "de complete ervaring" als middelbaar scholier kon veroorloven. Zou dat met de Sims 4 niet gelukt zijn....

Mijn kinderen spelen nu ook graag spelletjes, maar als ze dan geconfronteerd worden met youtube filmpjes waarin ze zien dat er onderdelen zijn die ze niet hebben. vinden ze dat vaak jammer.

ik wil best ontwikkelaars financieren met het kopen van spellen die ik of mijn kids spelen. Net zoals jij kijk ik naar hoeveel uur ik ergens plezier van kan hebben, en of dat dus het geld waard is.

Maar om nou €1000 e besteden aan de sims.... dan download ik hem liever op een andere manier.
Terwijl ik best een x bedrag per maand had willen neerleggen om mijn kinderen de complete ervaring te bezorgen.
lenwar
@JBVisual14 september 2023 10:18
Maar om nou €1000 e besteden aan de sims.... dan download ik hem liever op een andere manier.
Terwijl ik best een x bedrag per maand had willen neerleggen om mijn kinderen de complete ervaring te bezorgen.
Dit blijft inderdaad een ding als je nu nog niets hebt. Ik heb hem 9 jaar geleden gekocht en heb over de jaren heen de uitbreidingen erbij gekocht. Dan is het prima te overzien. Ik zou ook zeker niet in één keer 1000 euro neerleggen voor een spel. :)
(( Overigens zijn de uitbredingen in combinaties tegenwoordig met hoge kortingen te verkrijgen. ))

Volgens mij is het trouwens ook onderdeel van dat EA-abonnement. Dus dat zou dan een oplossing zijn, al zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen of alle DLC er dan in zit. Aan de andere kant. Als je nu nog niets hebt, zal je ook niet per se zaken missen die je nooit hebt gezien :) Aan de andere kant. Door zaken als YouTube weet je dan weer wel wat je niet hebt. En dat voelt dan inderdaad niet fijn (zoals je zelf al aangaf)

De Sims 2 had toentertijd 8 uitbreidingen. Ik weet niet meer precies wat die allemaal kostte, maar volgens mij kon dat ook aardig oplopen. De Sims 4 heeft veel en veel meer uitbreidingen, wat het dus uiteraard dan veel duurder maakt.

(( Ik zat net trouwens ook even naar Paradox te kijken met Cities Skylines. Die hebben ook zonder korting rond de 400-500 euro aan DLC. Daar is dan het merendeel van de DLC weinig meer dan een extra haven-type enzo. (( en uiteraard ook complete revamps van bepaalde zaken )). Aan de andere kant heeft De Sims 4 ook de Stuff Packs, die soms nogal discutabel waren qua prijs ))
Wraldpyk @Xxana13 september 2023 17:31
Ik hoor die klacht vaak, maar het spel is heel goed speelbaar zonder DLC's. Vergelijk het met een modelspoor bouwen, je koopt niet gelijk alles (net als dat Train Simulator maar liefst 821 DLC's heeft). Je koopt wat je wil hebben als je plezier beleeft aan de game.

De Sims is een hobby, net als vele andere games. Ik kijk altijd naar mijn game aankopen: kan ik 1 uur per €1 uitgaven er uit halen? Bij Free-to-play is dit nog veel gemakkelijker en draai ik het om: na, bijvoorbeeld, 15 uur mag ik €15 uitgeven, want dan is het het "waard". Zodoende heb ik een stuk of 5 DLC's in de Sims.
darkempire 13 september 2023 16:23
Dit is echt meest teleurstellende nieuws... :/
weebl 13 september 2023 16:25
Dat wordt dus lekker cashen met microtransacties voor elk jurkje, pet, hond, plant, poster, noem maar op, die je in je huis of bij je poppetjes wil...
BiaggioLuciano @weebl13 september 2023 16:32
Net zoals de Sims 3 en 4 dus, m.a.w. er verandert niet zoveel.

Alle grappen daar gelaten, ik ga eerst afwachten hoe het basisspel eruit ziet voordat ik ga klagen. En natuurlijk of mods en custom content beschikbaar blijven. Kan ook gewoon zijn dat het huidige verdienmodel van de Sims 4 goed werkt.
dutchgio @weebl13 september 2023 17:13
Uiteraard enkel in vooraf geselecteerde DLC packs zodat je de hoofdprijs betaald als je maar een selectie wil hebben.
lenwar
@weebl14 september 2023 10:24
Heb je het artikel gelezen of alleen de titel?
Ik snap dat EA de schijn tegen heeft met andere franchises die ze compleet gefnuikt hebben met microtransacties en gok-elementen, maar ze geven toch heel duidelijk aan dat ze willen voortborduren op hoe ze met De Sims 4 werken? Namelijk themapakketten. (in het artikel wordt een thema 'winteractiviteiten' uitgelegd)
Tweakwondo 13 september 2023 16:28
end of an era voor de sims
de sims 4 is al enige tijd uit en blijft updates krijgen hoewel naar mijn mening er veel mist qua gameplay
straks bloedt de sims 4 dood en blijven wij met de free to play game over.
De eerdere screen shot gaf mij al een zeer f2p/mobile gevoel echter was dat pre alpha en daarmee hopend dat het beter gaat worden
schijnbaar dus niet

hopelijk komt er nog ooit een echte sims 5
Spinner @Tweakwondo13 september 2023 17:01
Waarom noem je het 'dood bloeden' ?
The Sims, speel je lokaal op je eigen systeem, niet op een server. Het blijft beschikbaar zolang jij dat wilt.
Zou je zeggen dat Star Craft Broodwar ook is 'dood gebloed', het is een spel van 1998 en ik speel het nog steeds, niet eens de legendary edition, gewoon de originele game. Enige dat er veranderd is sinds 1998, is dat je de bestanden nu kunt downloaden van Blizzard en geen gebruik hoeft te maken van de CD's.

De Sims 4 blijft gewoon bestaan, ook zonder dat EA dat zou aangeven.
Stel ze zouden zeggen dat ze stoppen met '4', zou dat jou weerhouden om '4' op te starten ?
Ook als het spel een online connectie nodig heeft om uberhaupt te starten, dan komt er een modder die dat opvangt en jij kunt gewoon doorspelen.
tweakuwe @Tweakwondo13 september 2023 19:27
The Sims 4 is ook al een tijd Free to Play als ik mij niet vergis. Blijkbaar werkt dat gewoon goed.
Arrow_U 13 september 2023 16:45
Waarom is het nieuws dat De Sims 4 beschikbaar blijft? De Sims 1t/m4 zijn er toch ook nog gewoon?
dutchgio @Arrow_U13 september 2023 17:15
Het slaat vermoedelijk op de laatste zin: "EA is van plan om ook in de toekomst nieuwe content voor De Sims 4 uit te brengen".
Arrow_U @dutchgio14 september 2023 08:28
Ah, dat klinkt logischer haha
TheDeeGee 13 september 2023 16:53
Dat gaat een koe worden met super dikke uiers.
Amanoo @TheDeeGee13 september 2023 17:13
Was de serie dat niet al vanaf het eerste deel?
Hoenens 13 september 2023 17:12
Dan kunnen ze goed cash gaan innen denk ik. Mensen geven daar wel veel geld aan uit helaas.
Amanoo 13 september 2023 17:13
Een logische doorontwikkeling uit het uitbreidingsmodel dat de serie al vanaf deel 1 heeft. Eigenlijk niet eens zoveel anders dan de uitbreidingspakketten van oud.

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