Volgende De Sims-game wordt free-to-play en komt beschikbaar naast De Sims 4

De volgende De Sims-game wordt free-to-play. Dat bevestigt Electronic Arts. De game is dan gratis te downloaden en behoeft geen betaald abonnement. Het bedrijf zegt ook dat De Sims 4 beschikbaar blijft na de release van deel vijf.

Electronic Arts bevestigt in een blogpost dat de volgende De Sims-game, die nu de codenaam Project Rene draagt, gratis speelbaar wordt. Wanneer de game uitkomt, wordt deze gratis te downloaden en speelbaar zonder abonnement of 'energy mechanics', schrijft de gamemaker. Dat laatste wordt toegepast bij smartphonegames, waarbij een game in eerste instantie gratis is, maar gebruikers na verloop van tijd moeten betalen om te blijven spelen. Het volgende Sims-spel krijgt dat dus niet.

De komende game krijgt wel betaalde content en packs, zo bevestigt EA. Het bedrijf deelt daar enkele voorbeelden van. "Het basisweer kan bijvoorbeeld gratis worden toegevoegd aan de game, voor iedereen. In de toekomst kan dan een betaalde pack uitkomen die is gericht op wintersportactiviteiten zoals kunstschaatsen of sneeuwpopwedstrijden."

Het spel wordt volgens EA 'een nieuwe manier om De Sims' te spelen, hoewel de game wel het gevoel van de originele spellen zou behouden. De game bevindt zich in een vroeg ontwikkelstadium, zo zegt het bedrijf. De Sims 4 blijft daarnaast beschikbaar na de release van de volgende Sims-game. Die game is sinds vorig jaar free-to-play. EA is van plan om ook in de toekomst nieuwe content voor De Sims 4 uit te brengen.