PUBG-uitgever Krafton werkt aan Sims-achtige game inZOI met UE5-engine

PUBG-uitgever Krafton werkt aan inZOI, een Sims-achtige game die gebruikmaakt van Unreal Engine 5. De sim zou in 2024 moeten verschijnen en biedt spelers veel vrijheden om kleding en meubels te ontwerpen.

De studio geeft nog niet veel details over inZOI, maar het lijkt om een Sims-achtig spel te gaan waarin spelers de controle krijgen over een of meer personages. In een trailer laat Krafton zien hoe spelers kunnen koken, schoonmaken, naar werk gaan en andere personages ontmoeten in de stad.

InZOI geeft gebruikers veel mogelijkheden om meubilair aan te passen; sommige meubels zijn modulair waardoor bijvoorbeeld een stoel van verschillende soorten stoelpoten kan worden voorzien. Spullen zoals kleding, beddengoed en kussens kunnen daarbij van door de speler gekozen afbeeldingen worden voorzien, waarbij de speler de plaatsing van die afbeelding zelf kan kiezen. De speler kan ook de kleur van materialen aanpassen.

In de trailer zijn appartementen te zien, verschillende weertypes en laat Krafton een realistischere stijl zien dan bijvoorbeeld The Sims-games. Volgens IGN moet de game ergens in 2024 uitkomen. Het is niet bekend voor welke platforms het spel uitkomt.