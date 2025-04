Paradox kondigt The Sims-achtige game Life by You aan

Paradox-studio Tectonic heeft zijn eerste game aangekondigd: Life by You. De lifesim krijgt een open wereld en spelers kunnen alle personages in die spelwereld spelen die ze willen. Hoofd van de studio is Rod Humble, voormalig hoofd van het The Sims-merk.

Life by You lijkt veel gameplay te delen met The Sims-games en heeft een open wereld, zoals ook The Sims 3 had. Anders dan de EA-games, kunnen spelers in Life by You alle personages overnemen die ze willen, ook buiten het huishouden. In Life by You ligt ook meer nadruk op quests die spelers kunnen uitvoeren en XP die daarbij te behalen valt. Quests kunnen bijvoorbeeld gaan over het planten van bloemen.

Onder in beeld zien gebruikers continu de basisbehoefte van de personages, die bestaan uit honger, plezier, dorst, slaap, toiletbehoefte, hygiëne en sociale behoeftes. Met pop-ups boven personages kunnen spelers zien wat de personages aan het doen zijn, ook als ze er niet direct de controle over hebben. Personages kunnen skateboarden, fietsen en autorijden om door de open wereld te bewegen.

Paradox zegt dat personages 'echte gesprekken' hebben, die gebaseerd zijn op de 'unieke situatie' van het personage. Bij The Sims-games zien spelers alleen wolkjes met daarin bepaalde icoontjes, maar in Life by You krijgen spelers teksten in beeld te zien. De Paradox-game kent verder een thirdpersonmodus, waarbij de camera het personage volgt. Tectonic laat bijvoorbeeld zien hoe een personage door een winkel loopt en de camera het personage volgt.

De ontwikkelaar zegt dat spelers veel kunnen aanpassen aan de games en ze er veel in vrij laat, zo kunnen spelers de kleuren van individuele onderdelen van meubels uitkiezen en kunnen ze gebouwen eenvoudig verplaatsen in de spelwereld. Tectonic legt ook de nadruk op de modbaarheid van de game. Spelers kunnen mannelijke, vrouwelijke of non-binaire personages maken, en die personages kunnen ook verliefd worden op mannelijke, vrouwelijke of non-binaire personages, of een combinatie hiervan.

Het spel wordt gemaakt door Paradox Tectonic, een in 2019 opgerichte studio van Paradox. Rod Humble staat aan het hoofd van Tectonic; Humble was rond de introductie van The Sims 3 in 2009 hoofd van het The Sims-merk. Later werd hij ceo van Linden Lab, ontwikkelaar van Second Life. Life by You verschijnt op 12 september in Steam en de Epic Games Store als Early Access en kost 40 euro.