Nederland gaat 'op korte termijn' TikTok verbieden op werktelefoons ambtenaren

Ambtenaren die voor de Rijksoverheid werken kunnen 'op korte termijn' niet langer TikTok installeren op hun werktelefoons. Dat meldt staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen. Rijksambtenaren wordt per direct ontraden TikTok op hun werktelefoon te installeren.

De staatssecretaris wil dat mobiele apparaten die aan rijksambtenaren zijn uitgereikt alleen vooraf toegestane apps kunnen installeren en uitvoeren. 'Spionagegevoelige apps' zullen dan niet worden toegelaten, meldt de Rijksoverheid. Daarbij doelt de Rijksoverheid op apps uit landen 'met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen'. Tegen de NOS bevestigt een woordvoerder dat onder het verbod ook TikTok valt.

Van Huffelen schrijft in een beslisnota dat apps, 'dus niet enkel TikTok', toegang kunnen krijgen tot (meta)data van gebruikers en daarmee een risico zouden kunnen vormen voor intellectueel eigendom, inzicht in politieke besluitvorming en processen, en 'de gedragingen van diasporagemeenschappen in Nederland'. Daarom zou het gebruik van apps als TikTok een risico kunnen vormen voor 'meerdere nationale veiligheidsbelangen'.

Het besluit om TikTok te blokkeren op werktelefoons volgt na Kamervragen en een Kamerdebat in februari. Toen gaf de Nederlandse regering al aan een TikTok-verbod te willen op werktelefoons voor ambtenaren. De laatste maanden hebben steeds meer overheden TikTok verboden op werktelefoons van ambtenaren, zoals de Europese Commissie, België en de Verenigde Staten.