Frankrijk verbiedt recreatieve apps op overheidstelefoons, TikTok incluis

Frankrijk heeft een ban op 'recreatieve' apps op overheidssmartphones ingesteld. Daaronder valt TikTok, maar evengoed Netflix en Candy Crush. De redenering is dat de apps problemen kunnen vormen op het gebied van security.

Een volledige lijst met verbannen applicaties is er nog niet, zo schreef het Franse dagblad Le Monde eind vorige week. Daarom zijn voor nu alle apps die in principe als recreatief kunnen worden aangemerkt, verbannen. De nieuwe regel gaat onmiddelijk in, maar een raamwerk voor wat de gevolgen moeten zijn als een overtreding begaan wordt, is er nog niet. Zoals gebruikelijk bij deze bans gelden ze niet voor de persoonlijke smartphones van overheidsfunctionarissen.

Frankrijk is niet de enige die deze regel instelt, maar gaat wel verder dan veel andere overheden. In de afgelopen weken werden TikTok-bans ingesteld bij het Britse parlement, de Schotse overheid, de Europese Commissie en het parlement, de Belgische overheid, het Amerikaanse huis van afgevaardigden en de Canadese overheid. Ook Nederland werkt aan een TikTok-verbod op ambtenaarstelefoons.

De motivatie achter de TikTok-bans is er een omtrent spionage, maar ook beïnvloedingsoperaties. De mateloos populaire app, die een sociaal medium in de vorm van korte video's biedt, is een product van het Chinese Bytedance. De angst is er dat gevoelige informatie vanaf overheidssmartphones doorgespeeld kan worden naar de Chinese Communistische Partij. De FBI uitte daarover in december bijvoorbeeld zijn zorgen.