'TikTok krijgt functie om avatars te genereren met AI'

TikTok werkt mogelijk aan een functie om avatars te genereren met AI. De feature laat gebruikers drie tot tien foto's van zichzelf uploaden en genereert vervolgens tot dertig virtuele avatars die lijken op de gebruiker. Het bedrijf zou de foto's na vijf minuten van zijn servers verwijderen.

De komst van AI-avatars wordt gedeeld door Matt Navarra, die vaker informatie over nieuwe socialmediafuncties deelt. Gebruikers kunnen bij het genereren van AI-avatars kiezen uit vijf verschillende stijlen. Het duurt een aantal minuten voordat de avatars gereed zijn. Gebruikers kunnen de functie één keer per dag gebruiken. Gebruikers kunnen de afbeeldingen downloaden, delen op hun story of instellen als hun profielfoto. De screenshots maken verder melding van TikTok Plus. Er gingen eerder dit jaar geruchten rond dat TikTok een paywall zou introduceren, maar het is niet bekend of TikTok Plus daar verwant aan is.