Ubisoft brengt 7 december Avatar: Frontiers of Pandora uit

Ubisoft brengt in december de game Avatar: Frontiers of Pandora uit. Het bedrijf toont ook een trailer van de firstpersongame waarin spelers de bekende wereld uit de gelijknamige films kunnen verkennen.

Ubisoft toonde de game tijdens zijn eigen Ubisoft Forward-evenement. Het bedrijf brengt Avatar: Frontiers of Pandora op 7 december uit. Spelers kunnen in het spel de wereld verkennen van Pandora, de fictieve wereld uit de Avatar-films van James Cameron. De game is een firstperson-actionadventuregame waarin spelers kunnen spelen als de Na'vi, de personages uit de film.

In de trailer toont Ubisoft hoe spelers in firstpersonperspectief door de wereld kunnen rennen, maar ook kunnen skydiven en schieten. Volgens Ubisoft is het de bedoeling om te strijden tegen de bezettende macht van mensen op de planeet. Het is mogelijk de game in co-opmodus met een vriend te spelen.