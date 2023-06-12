Ubisoft brengt 7 december Avatar: Frontiers of Pandora uit

Ubisoft brengt in december de game Avatar: Frontiers of Pandora uit. Het bedrijf toont ook een trailer van de firstpersongame waarin spelers de bekende wereld uit de gelijknamige films kunnen verkennen.

Ubisoft toonde de game tijdens zijn eigen Ubisoft Forward-evenement. Het bedrijf brengt Avatar: Frontiers of Pandora op 7 december uit. Spelers kunnen in het spel de wereld verkennen van Pandora, de fictieve wereld uit de Avatar-films van James Cameron. De game is een firstperson-actionadventuregame waarin spelers kunnen spelen als de Na'vi, de personages uit de film.

In de trailer toont Ubisoft hoe spelers in firstpersonperspectief door de wereld kunnen rennen, maar ook kunnen skydiven en schieten. Volgens Ubisoft is het de bedoeling om te strijden tegen de bezettende macht van mensen op de planeet. Het is mogelijk de game in co-opmodus met een vriend te spelen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-06-2023 19:37 26

12-06-2023 • 19:37

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Reacties (26)

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DrumandBass 12 juni 2023 19:50
Dit is toch gewoon Far Cry met een Avatar skin?
NLatuny @DrumandBass12 juni 2023 20:03
Far Cry meets AC met Avatar skin inderdaad. Op zich ben ik wel fan van zulke games, maar ze moeten het gewoon niet verpesten met eindeloos de zelfde missies de oneindige xp grind als je geen xp boosts koop.
Ruw ER @NLatuny12 juni 2023 20:14
Ik ben wel klaar met die games. Altijd is er iemand zoek. Altijd moet er iemand gevolgd worden. Probleem hier, probleem daar van een random NPC.
Exirion @Ruw ER13 juni 2023 07:42
Net zoals je alle filmplots wel een keer voorbij hebt zien komen. Je wordt oud ;)
its_charro @Exirion13 juni 2023 08:56
haha... niemand wilde het zeggen, maar daar ben jij dan. Bedankt ;) :P
theduke1989 @Ruw ER13 juni 2023 06:27
Ik vindt de Ac games en dan voornamelijk de eerste delen wel erg tof hoor. En Black Flag ook tof op zee met ship battles.

Waarom zouden die games minder zijn volgens jou?
darkempire @DrumandBass12 juni 2023 19:53
Kans zit er wel in.
Verwijderd @DrumandBass12 juni 2023 19:56
Is ook het eerste wat ik dacht, far cry new dawn met wat aanpassingen. Zal ook wel zo spelen met de gebruikelijke Ubisoft irritaties.
Swayzz @DrumandBass12 juni 2023 20:27
Precies wat ik ook dacht. Het is letterlijk Far Cry met wat Avatar powers en sterkere fysieke middelen doordat een Avatar fysiek superieur is vergeleken met mensen. Daarnaast is het ook 2-player coop. Dit is uit het boekje van Far Cry. Ziet er wel leuk uit, hoop dat het verhaal goed is!
meller14 @DrumandBass13 juni 2023 16:01
Ik word een beetje moe van dit soort comments. Wat voegt het toe behalve dat je het de manier waarop je het verteld een negatieve bijsmaak heeft.
Dit is toch "GEWOON" Far Cry met een Avatar skin?
Vertel me wat hier dan gewoon aan is. Is dat de gameplay-loop die gekopieerd is van andere bestaande concepten? Is het dat het "far cry" concept wat het jou doet oproepen "gewoon" voor jou is geworden?

Dit is toch gewoon een standaard comment waarbij je iets typt maar eigenlijk niks zegt?
BCBOSS 12 juni 2023 19:39
VR?
arnoudx6 @BCBOSS12 juni 2023 19:55
Dat zou wel echt super gaaf zijn!
Dark Angel 58 @BCBOSS13 juni 2023 12:06
20 of 40 uren in VR? :')
Dan is je evenwichtsorgaan flink verstoord. Je gaat meer duizelig voelen en of meer vallen. Niet zo fijn :')
BiaggioLuciano 12 juni 2023 19:45
Ik kijk ernaar uit. Goede films en ik heb wel Mirrors Edge vibes gekregen. Is er één hoofdpersonage of kan je ook customisen? Dat lijkt me namelijk wel grappig.

Edit: van de site:
Your Na'vi character is customizable with options including different body types, voices and body paint
Trouwens, lof voor Ubi dat ze eindelijk (als een van de eerste) vorige gen achter zich laten!

Edit 2: gameplay overview trailer:
https://youtu.be/-T0BX-Mzo1Q

Ziet er inderdaad uit als Far Cry skin maar als het werkt, dan is dat in principe prima naar mijn mening. Ben benieuwd of ze dit 4K kunnen krijgen op PS5 want zowel Spider-Man 2 als deze zou ik er wel een kopen voor naast mijn series S.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 22 juli 2024 23:58]

Juliuth @BiaggioLuciano12 juni 2023 20:21
Trouwens, lof voor Ubi dat ze eindelijk (als een van de eerste) vorige gen achter zich laten!
Vraag me af in hoeverre dit een keuze of incompetentie is bij Ubisoft maar goed.
Dragunov 12 juni 2023 19:45
Ziet er mooi uit, maar ik vraag mij af hoe groot de speelwereld wordt?
darkempire 12 juni 2023 19:48
Beetje jammer dat Ubisoft games uitbrengen op Ubi connect/Epic games maar niet op steam..
Anomnomnomymous @darkempire13 juni 2023 19:28
Zijn de daar niet op teruggekomen?
Meen je te herinneren dat er recentelijk een zooi (voorheen EGS exclusive) nu ook op Steam waren (zoals The Division 2).
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 20:08
Deze game spreekt me helaas niet aan, tenzij hij ooit op Game Pass of Playstation Plus Premium uit zal komen, denk ik dat ik deze aan mij voorbij laat gaan.
Downloader4Life 12 juni 2023 21:00
Waarom First Person en niet zoals Rockstar dat je kan kiezen tussen First en Third.. De nieuwe gen consoles zijn er krachtig genoeg voor.

Ik keek uit naar deze game maar nu laat ik hem waarschijnlijk links liggen omdat First Person niet helemaal mijn ding is.
Armselig 12 juni 2023 21:06
Je hebt jaren de tijd omdat je weet dat er vervolg films komen (het duurde effe maar eindelijk de tweede film in de bios), dan nog krijg je het voor elkaar om de game een half jaar na de film pas klaar te hebben???
LockeNL @Armselig12 juni 2023 21:45
Euhm leg even uit wat je bedoelt. Volgens mij heeft de release datum van dit spel geen verbinding met de release datum van de film

[Reactie gewijzigd door LockeNL op 22 juli 2024 23:58]

Armselig @LockeNL12 juni 2023 21:58
Nou ja, als er dan toch een nieuwe game komt was het mooi geweest als die nu rond de release van de tweede film was uitgekomen (ik ben vergeten hoe de tweede film heet). Straks als de game uitkomt is het momtentum weg, de interesse weer wat weggezakt. Ik hoop voor ze dat de game niet weer zo hard flopt zoals Avatar: The Game op de Ps3/Xbox 360 etc.
johanneslol @Armselig13 juni 2023 08:04
Hij komt nu uit bij de release van de 3de film..
MacPoedel @johanneslol13 juni 2023 13:29
De derde film komt pas eind 2024 uit, dus de game komt net tussen deel 2 en 3 uit, als de film geen vertraging op loopt. Maar op zich vind ik het ook prima zo, de game moet sterk genoeg zijn op zichzelf.
fsoldt 12 juni 2023 22:50
Ubisoft games zijn als Chinees eten, vooral veel van hetzelfde en lekker voor een keer maar niet te vaak.

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