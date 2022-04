Ubisoft toont eerste beelden Avatar-game en brengt spel in 2022 uit

Ubisoft heeft tijdens E3 de eerste beelden van Avatar: Frontiers of Pandora getoond. De game werd in 2017 al voor het eerst aangekondigd. De makers willen het spel in 2022 op de markt brengen en het komt alleen naar de nieuwe generatie consoles, pc's, Stadia en Luna.

Veel informatie geeft Ubisoft op dit moment verder niet. De trailer bestaat uit pre-rendered-beelden en bevat geen gameplay. In die beelden is te zien dat twee van de bekende blauwe aliens op de ruggen van vliegende Pterodactylus-achtige wezens zitten en van daaruit de strijd aangaan met helikopters van de mensheid. Volgens de beschrijving van de trailer, speelt het spel zich af op een ander deel van de planeet dan in de film uit 2009 te zien was.

Avatar: Frontiers of Pandora wordt een first-person-game. De game moet in 2022 uitkomen en slaat de vorige generatie consoles over: hij komt naar de PlayStation 5, Xbox Series X en S, Google Stadia en Amazon Luna. Het spel draait in de Snowdrop-engine van de studio, dezelfde engine waar The Division en zijn vervolg in draaien.

Het is niet de eerste keer dat Ubisoft een game maakt van Avatar. In 2009, hetzelfde jaar dat de film uitkwam, verscheen James Cameron's Avatar: The Game voor Windows, op de PS3, Xbox 360, Sony PSP, Nintendo Wii en DS. De game speelde zich af voor de gebeurtenissen in de film en kreeg op alle platforms matige cijfers van recensenten.