Mario + Rabbids Sparks of Hope verschijnt volgend jaar voor Nintendo Switch

Ubisoft en Nintendo werken aan een nieuwe Mario + Rabbids-game. Dat laat Ubisoft weten tijdens zijn Forward-presentatie. Mario + Rabbids Sparks of Hope verschijnt volgend jaar voor de Nintendo Switch.

Turn-based strategiegame Mario + Rabbids Sparks of Hope speelt zich niet langer alleen af in het Mushroom Kingdom, maar in een 'heel universum', meldt Ubisoft tijdens zijn E3-presentatie. Daarmee maken verschillende personages uit de Mario Galaxy-games hun debuut in de serie, waaronder Rosalina en een Rabbids-versie van dat personage. In totaal krijgt de game negen speelbare personages, hoewel deze nog niet allemaal zijn aangekondigd.

De verschillende personages werken in de game samen tegen een nieuwe vijand, Cursa. De game introduceert ook Sparks. Dat zijn Rabbids-varianten van de Lumas uit Mario Galaxy. Volgens Ubisoft vormt de herkomst van deze Sparks de kern van het verhaal. De sparks voorzien spelers van een krachtige vaardigheid, die ze kunnen gebruiken tijdens gevechten. Dat meldt Ubisoft tijdens een uitgebreide bespreking van de game.

De nieuwe titel voegt enkele gameplayveranderingen door, meldt de ontwikkelaar. Levels zijn niet langer lineair. In plaats daarvan wordt iedere planeet een open gebied, die spelers vrij kunnen verkennen. Ook het gevechtssysteem ziet af van 'rasterbewegingen'. Spelers kunnen hun personages vrij positioneren op een gevechtsveld. Net als het voorgaande deel, wordt Sparks of Hope een singleplayergame.

Sparks of Hope is de tweede game in de Mario + Rabbids-serie. Ubisoft en Nintendo brachten in 2017 al Mario + Rabbids: Kingdom Battle uit. Dat was eveneens een turn-based strategiegame, met gameplay die deed denken aan XCOM-games.