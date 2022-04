Far Cry 6 krijgt dlc met antagonisten vorige games als spelerspersonages

Far Cry 6 krijgt een Season Pass waarin de speler de rol aanneemt van eerdere schurken uit Far Cry-games, teruggaande tot Far Cry 3. Spelers kunnen dus de rol aannemen van Vaas, Pagan Min en Joseph Seed. De dlc bevat roguelike-gameplay.

Ubisoft maakt verder weinig concreets bekend over de Season Pass. Er is een trailer waarin al die personages de revue passeren, ook met nieuw geschoten beelden. Naast de tegenspelers van die games maakt ook Rex "Power" Colt uit Far Cry 3: Blood Dragon een terugkeer. De dlc met jaren '80-scifi-actiethematiek was een uniek uitstapje voor de serie.

Dat deze spelervaring Far Cry 6: Season Pass heet, doet sterk vermoeden dat men Far Cry 6 in huis zal moeten hebben om deze content te kunnen spelen. Dat is echter niet duidelijk. Far Cry 6 komt in ieder geval op 7 oktober uit op pc, stadia, Xbox One, Xbox Series-consoles, Playstation 4 en Playstation 5. Van de game is ook een korte nieuwe trailer getoond.

Het verhaal van Far Cry 6 speelt zich af op het fictieve eiland Yara waar dictator Anton Castillo en zijn zoon de scepter zwaaien en jij als Dani Rojas, een mannelijke of vrouwelijke guerrillastrijder, ten strijde trekt tegen het regime dat de plaatselijke bevolking onderdrukt. Met behulp van een mentor, Juan Cortez, leer je alle kneepjes van het guerrilla-vak en de open wereld check-point per check-point verkennen. Dictator Castillo wordt gespeeld door acteur Giancarlo Esposito, bekend van Breaking Bad en The Mandalorian.

Update, zondag: in een blogpost laat Ubisoft nog wat meer los over de dlc. "Het speelt zich af in verwrongen werelden in de hoofden van de personages, inclusief locaties uit Far Cry 3, Far Cry 4 en Far Cry 5. Je zal sterker worden naarmate je langer overleeft door perks te ontgrendelen en nieuwe wapens te vinden. Elke keer dat je sterft, begin je helemaal opnieuw en gebruik je de kennis die je hebt opgedaan om verder in de psyche van de schurk te komen. Elk personage wordt gespeeld door hun originele stemacteur, wat het spelen als Vaas (Michael Mando), Pagan Min (Troy Baker) en Joseph Seed (Greg Bryk) des te gedenkwaardiger maakt."

Het concept dat een speler helemaal opnieuw moet beginnen als hij doodgaat, is een van de belangrijkste eigenschappen van een roguelike.