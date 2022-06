Ubisoft toont vrijdagavond eerste Far Cry 6-gameplaybeelden

Ubisoft heeft een livestream aangekondigd, waarin het bedrijf de eerste gameplaybeelden van Far Cry 6 zal tonen. Deze stream wordt op vrijdag 28 mei uitgezonden en is via YouTube te bekijken.

In een teaser bevestigt Ubisoft dat de eerste Far Cry 6-gameplaybeelden op vrijdagavond 18:30 uur Nederlandse tijd worden getoond op YouTube. De ontwikkelaar vertelt niet hoelang de livestream zal duren. In de teaser is onder andere Giancarlo Esposito te zien. Die acteur is onder andere bekend van Breaking Bad en The Mandalorian en speelt de antagonist in de komende Far Cry-titel.

Far Cry 6 werd vorig jaar in juli al aangekondigd. De game zou aanvankelijk op 18 februari 2021 uitkomen, maar de titel werd later uitgesteld. Ubisoft meldde eerder dit jaar dat de game 'voor 30 september' moet verschijnen. Ook Rainbow Six: Quarantine moet voor die tijd verschijnen. Ubisoft houdt op 12 juni ook een Forward-presentatie, tijdens de digitale E3 2021-beurs.

Er worden deze week meerdere andere livestreams voor toekomstige games gehouden. Op donderdag worden onder andere een Dying Light 2-livestream en een State of Play-presentatie over Horizon: Forbidden West getoond, respectievelijk om 21:00 uur en 23:00 uur Nederlandse tijd.