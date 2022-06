BlizzCon-conferentie gaat dit jaar niet door

Blizzard maakt bekend dat de BlizzCon-beurs ook dit jaar niet doorgaat. Het evenement gaat niet door vanwege de coronapandemie. Wel meldt de ontwikkelaar dat het van plan is om begin volgend jaar een 'wereldwijd evenement' te organiseren.

"Een fysieke BlizzCon-beurs opzetten is een epische en complexe aangelegenheid, die vele maanden van voorbereiding vergt", schrijft BlizzCon-executive producer Saralyn Smith in een blogpost. "Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor productiepartners, esports-professionals, hosts, entertainers, artiesten en andere medewerkers waarmee we samenwerken om het evenement samen te voegen tot een geheel."

De ontwikkelaar schrijft dat de 'aanhoudende complexiteit en onzekerheden van de pandemie' zijn vermogen om die fronten goed voor te bereiden beïnvloed. "We nu voorbij het punt waar we in staat zouden zijn om het soort evenement te organiseren dat we in november voor jullie zouden willen creëren."

Hoewel BlizzCon dit jaar in november dus niet doorgaat, laat Blizzard weten dat het wel werkt aan een ander evenement. Begin volgend jaar wil het bedrijf een wereldwijd evenement houden dat bestaat uit meerdere 'kleine, fysieke bijeenkomsten' en een overkoepelende online show. De ontwikkelaar deelt op een later moment meer details over dat evenement.

BlizzCon ging vorig jaar ook niet door vanwege de coronapandemie, hoewel Blizzard in februari dit jaar wel een BlizzConline-evenement hield. Die show werd volledig online gehouden, zoals de naam ook doet vermoeden. Het bedrijf gaf toen onder andere details over de eerste World of Warcraft: Shadowlands-update en Diablo IV.