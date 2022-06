Online gamefestival Summer Game Fest start op 10 juni met live showcase

Summer Game Festival, het online gamefestival van gamejournalist Geoff Keighley, start dit jaar op 10 juni. Op die datum wordt om 20:00 uur Nederlandse tijd een livestream gehouden met een 'wereldprimeur'-showcase.

Het is nog niet duidelijk welke ontwikkelaars meedoen aan deze showcase op 10 juni, maar Keighley spreekt van verschillende primeurs en aankondigingen. In een teaser worden onder andere beelden van games als Far Cry 6, Halo Infinite, en Ratchet & Clank: Rift Apart getoond. Ook Overwatch-beelden zijn te zien in de video. Rockband Weezer houdt tijdens deze presentatie ook een optreden.

Onder de partners die meedoen aan het evenement, worden bedrijven als 2K, Activision, Blizzard, Capcom, EA, Epic Games, Gearbox, PlayStation, Square Enix, Steam, Ubisoft en Xbox genoemd. Enkele van deze partners houden losse presentaties, zo blijkt uit de website van Summer Game Fest. Ubisoft houdt bijvoorbeeld een Forward-presentatie op 12 juni, en Steam organiseert een Next Fest, dat zes dagen duurt en 'honderden demo's' voor gamers biedt. Ook de EA Play Live-presentatie op 22 juli valt onder Summer Game Fest. De komende tijd zullen ook andere ontwikkelaars en uitgevers losse evenementen aankondigen.

Summer Game Fest concurreert dit jaar met E3 2021, dat ook volledig online wordt gehouden vanwege de coronapandemie. Die beurs begint een paar dagen later, op 12 juni. Verschillende ontwikkelaars hebben al aangekondigd mee te doen aan het digitale E3-evenement, waaronder Nintendo, Xbox, Ubisoft, Square Enix, en Capcom. Veel van die ontwikkelaars doen ook mee met Summer Game Fest.