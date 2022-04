E3 2022 gaat niet door, ook niet als digitaal evenement

Er komt dit jaar geen E3. Dat laat organisator ESA weten in een verklaring. Eerder werd al bekendgemaakt dat er dit jaar geen fysieke E3-beurs zou zijn, maar toen werd nog gezegd dat er mogelijk een digitale versie zou komen. Volgend jaar moet de E3 volledig terugkeren.

Het nieuws werd aanvankelijk bekendgemaakt door Razer-PR-medewerker Will Powers, die op Twitter schreef dat hij een e-mail ontving waarin E3 2022 officieel werd geannuleerd. IGN meldde dat het ook een annulerings-e-mail van de ESA heeft ingezien. De organisator bevestigde dat nieuws vervolgens tegenover dat platform.

De gamebeurs stond aanvankelijk in de planning voor halverwege juni en zou een fysiek evenement zijn, maar in januari liet de organisator weten dat die plannen werden geschrapt vanwege de coronapandemie. De ESA gaf toen aan 'binnenkort' met meer info te komen, maar zei dat het positief was over de mogelijkheden om een digitale E3 te organiseren. Ook dit gaat niet gebeuren, zo wordt nu bevestigd.

De ESA vertelt aan IGN dat de E3 volgend jaar terugkeert als een 'vernieuwde' showcase, die zowel fysiek als digitaal moet plaatsvinden. "We zullen al onze energie en middelen wijden aan het leveren van een nieuw leven ingeblazen fysieke en digitale E3-ervaring volgende zomer. We kijken ernaar uit om de E3 in 2023 live vanuit Los Angeles te presenteren aan fans over de hele wereld."

Er worden sinds een aantal jaar vraagtekens gezet bij het lot van de E3. Steeds meer bedrijven trekken zich terug uit de beurs. Zij kiezen er dan voor om in de zomer een eigen digitale showcase te houden, zoals Sony met zijn State of Play en EA met Play Live. Door de coronapandemie moest de E3 in 2020 geschrapt worden en de editie van vorig jaar kon enkel digitaal plaatsvinden.

Geoff Keighley maakte van het nieuws gebruik om te bevestigen dat Summer Game Fest dit jaar wel doorgaat. Dat evenement moet in juni van start gaan. Keighley zegt in de komende weken meer te kunnen delen over Summer Game Fest 2022.