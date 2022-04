Naast Summer Game Fest gaat ook de PC Gaming Show dit jaar gewoon door

Ondanks dat E3 dit jaar niet doorgaat, gaat de PC Gaming Show wel door. De organisatie laat weten dat er een stream zal zijn in juni, die zoals altijd nieuwe gameplay, aankondigingen en interviews met ontwikkelaars zal bevatten.

PC Gamer gaat het evenement uitzenden op 12 juni. Welke games, studio's en individuele gameontwikkelaars de revue passeren, is op dit moment nog niet bekend. De lengte van de show is dat evenmin. In voorgaande jaren kon de show anderhalf tot tweeënhalf uur duren. Vorig jaar passeerden bijvoorbeeld Dying Light 2, Valve en Vampire: The Masquerade - Swansong de revue, alsmede vele indie-games. Ergens in de komende weken gaat PC Gamer meer onthullen over de inhoude van de komende show.

De PC Gaming Show is niet het enige evenement dat ondanks het wegvallen van E3, dat voor velen het grootste gamingmoment van het jaar is, toch doorzet. Geoff Keighley maakte op vrijdag al bekend dat zijn show, het Summer Game Fest, ook doorgaat. Daarnaast hebben grote partijen als Sony en EA zich al losgemaakt van E3 en zijn hun eigen digitale showcases voor deze zomer dus niet afgelast. Keighley zegt in de komende weken meer te kunnen delen over Summer Game Fest 2022.

De E3-beurs moet volgend jaar wel weer terugkeren, zowel fysiek als digitaal. "We zullen al onze energie en middelen wijden aan het leveren van een nieuw leven ingeblazen fysieke en digitale E3-ervaring volgende zomer. We kijken ernaar uit om de E3 in 2023 live vanuit Los Angeles te presenteren aan fans over de hele wereld," meldde de organisatie.