Stylus van Dell krijgt trackingtechnologie van Tile

Dell komt met een stylus die is uitgerust met de Tile-trackingtechnologie. Net als de gelijknamige trackingapparaten kan de stylus makkelijk opgespoord worden als deze zoek is geraakt. Volgens Dell is het de eerste stylus ooit met dergelijke technologie.

Dell meldt dat de stylus ledlampjes en een vibratiemotortje aan boord heeft. Deze kunnen gebruikt worden als de stylus kwijt is, maar naar verwachting op korte afstand van zijn eigenaar is. Voor langere afstanden is er het Tile-netwerk, dat bestaat uit onderling communicerende Tile-producten en smartphones met de Tile-app. Zo wordt de locatie indien nodig doorgegeven.

De stylus van Dell biedt verder 4096 verschillende drukniveaus, een accuduur van maximaal 40 dagen, een usb-c-poort en de mogelijkheid om hem magnetisch aan compatibele Dell-laptops te koppelen. Dat zijn een handvol Latitude 2-in-1's en detachables, alsmede de Latitude 9520-laptop en de XPS 13 9310. Draadloos laden lijkt niet ondersteund. In Nederland en België is de stylus te koop voor 110 euro.

Hoewel het de eerste stylus is met de technologie, is Tile al langer aan het uitbreiden naar allerlei productgroepen. Zo komen er sinds enkele jaren al laptops op de markt die uitgerust zijn met de technologie en vallen fitnesstrackers ook in dat rijtje. Verder meldt Tile dat ook bepaalde koptelefoons en hondendentiteitsplaatjes ondersteund worden.