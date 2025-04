Dell brengt nieuwe Latitude 9000-laptop uit met Zoom-knoppen op trackpad

Dell heeft diverse nieuwe laptops uitgebracht in de Latitude-serie. Het topmodel, de 9440, is een 2-in-1-laptop van 14" die haptische feedback in de touchpad heeft. Ook is de line-up van de 5000- en 7000-serie bijgewerkt, bij die laatste met een ultralight variant.

Dell komt met verschillende versies van de Latitudes. De 9440 is een 2-in-1-laptop die voornamelijk op zakelijke gebruikers gericht is. Vooral de trackpad valt in dat apparaat op; die geeft haptische feedback als de gebruiker klikt. Ook zitten er aparte knoppen op de trackpad waarmee bepaalde acties kunnen worden uitgevoerd. Voorlopig kan met de knoppen alleen Zoom worden bediend. Gebruikers kunnen met de knoppen hun microfoon of camera in- en uitschakelen of hun scherm delen. In de toekomst wil Dell samenwerken met andere diensten om de controls ook daarvoor beschikbaar te stellen.

De Latitude 9440 heeft daarnaast een 14"-aanraakscherm met een resolutie van 2560x1600 pixels in een 16:10-beeldverhouding. Het scherm heeft een helderheid van 500cd/m² en kan 100 procent van het sRGB-kleurenspectrum weergeven. De laptop wordt geleverd met een Intel i7-processor van de dertiende generatie en heeft maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen. De laptop laadt via USB-C met maximaal 100W en heeft een accu van 60Wh. Het apparaat heeft drie USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4 en DisplayPort en een nanosimkaartaansluiting.

Het model is 310,5x215x16,3mm dik en weegt 1,5 kilo. Wat de 9440 gaat kosten, is nog niet bekend. Ook de releasedatum is nog niet duidelijk. De laptop komt 'ergens in de komende maanden' beschikbaar.

Dell brengt ook verbeterde versies van verschillende Latitudes in de 7000- en 5000-serie uit. Er komen een nieuwe 7340 en 5340, 7440 en 5440, en een 7460 en 5460 uit. Die modellen verschillen vooral in grootte; de laptops zijn met 13"-, 14"- of 16"-schermen beschikbaar. De twee kleinste modellen van de 7000-serie zijn ultralight modellen waarvan het 13"-model minder dan een kilo weegt: 0,982 kilo.

De laptops hebben in alle configuraties een 16:10-beeldverhouding en worden met maximaal een derdegeneratie-Intel i7-cpu geleverd. De laptops hebben, net als het 9440-topmodel, maximaal 64GB Lpddr5-geheugen en een geïntegreerde Iris Xe-gpu. Alle modellen zijn verkrijgbaar met een Intel-soc van de dertiende generatie, behalve de 5440, die ook met een twaalfdegeneratie-soc leverbaar is. De zes modellen zijn wel per direct beschikbaar, maar Dell noemt de prijs ervoor nog niet.