Xiaomi brengt Redmi Note 12-telefoons in Benelux uit

Xiaomi heeft de release aangekondigd van de Redmi Note 12-telefoons voor de Benelux. Er komen vier modellen uit: de reguliere 4G-versie, een 5G-versie, een Pro-model met 5G en een Pro+-model met een grotere camera en sneller laden.

Alle vier de telefoons hebben een scherm met dezelfde diagonaal en resolutie. Het gaat om een 6,67"-oledscherm met 120Hz-verversingsfrequentie en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het verschil zit in de maximale helderheid, want de Pro-modellen kunnen helderder: tot 900 candela per vierkante meter, claimt de fabrikant. De reguliere 4G-versie komt tot 450 candela per vierkante meter.

De telefoons hebben een USB-C-poort om te laden en een 3,5mm-jack voor het aansluiten van eigen headsets. De telefoons verschillen wel in de maximale laadsnelheid. De Redmi Note 12 4G- en 5G-variant komen tot 33W, de Pro tot 67W en de Pro+ tot 120W. Een ander verschil zit in de camera. De drie goedkopere hebben een primaire camera met een 50-megapixelsensor, maar die sensor is bij de reguliere 4G- en 5G-versie rond 35 vierkante millimeter groot en bij de Pro 50 vierkante millimeter. De Pro+ heeft een 200-megapixelcamera van 62 vierkante millimeter.

Xiaomi had de telefoons vorig jaar al aangekondigd voor een release in het thuisland. De smartphones zijn per direct beschikbaar. De Redmi Note 124G kost 249 euro, De 5G-versie kost 299 euro, de Note 2 Pro gaat voor 399 euro over de toonbank en de Note Pro+ wisselt van eigenaar voor 499 euro.