Xiaomi kondigt na kerst Redmi K60-telefoons aan

Xiaomi zal na de kerst zijn Redmi K60-telefoons aankondigen, zo heeft de fabrikant bekendgemaakt. Bij de huidge generatie kwam er eerst een Gaming-variant voor de reguliere varianten kwamen, dat lijkt nu weer het geval.

Redmi K60-teaser

Redmi zegt dat de presentatie dinsdag zal plaatsvinden, om zeven uur 's avonds Chinese tijd. Dat is in de middag in Nederland en België. In de huidige generatie kwam er eerst een Gaming-variant en in de aankondiging heeft de fabrikant het nu weer over gamen. De afbeelding toont een achterkant met drie camera's, waarvan de onderste een vierkante lensopening heeft. Dat wijst doorgaans op een periscopische zoomlens.

Verder is aan de bovenkant een speaker te zien, een gat voor de microfoon en vermoedelijk een opening voor de infraroodzender. Die zit al jaren op veel modellen van de Chinese fabrikant. De K60-serie komt in de Redmi K-serie. Die telefoons komen doorgaans niet op de Europese markt onder die naam, maar verschijnen veelal onder de Poco-merknaam. Zo verscheen de Redmi K50i als Poco X4 GT.

Hoewel Redmi geen high-end telefoons maakt, krijgen sommige modellen wel nieuwe socs en nieuwe technieken mee. Zo verscheen dit najaar de Redmi Note 12 Discovery, die als eerste telefoon kan opladen met een vermogen van 210W.