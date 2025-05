Xiaomi kondigt budgettelefoon aan met 50-megapixelcamera en 5000mAh-accu

Xiaomi heeft de Redmi 12C aangekondigd, een van de goedkoopste modellen die Xiaomi in het assortiment heeft. De Redmi 12C heeft net als duurdere modellen een 50-megapixelcamera en een accu met een capaciteit van 5000mAh.

Xiaomi Redmi 12C

Die 5000mAh-accu opladen gaat met maximaal 10W via een verouderde micro-USB-poort en er zijn behalve de 50-megapixelcamera geen andere camera's om foto's of video's mee te nemen: de tweede lens op de achterkant is voor een dieptesensor, zo is te lezen op de productpagina.

De telefoon heeft een 6,71"-lcd met een resolutie van 1650x720 pixels, goed voor een schermverhouding van 20,6:9. De soc is een MediaTek Helio G85, met twee ARM Cortex A75-kernen tot 2GHz en zes Cortex A55-kernen. Daar zit 4GB of 6GB aan lpddr4x-geheugen bij en 128GB aan eMMC 5.1-opslag. De telefoon heeft een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een 3,5mm-jack voor het aansluiten van audioapparaten.

Xiaomi zegt verder weinig over de primaire 50-megapixelcamera, waardoor onbekend blijft hoe groot de sensor bijvoorbeeld is. Video's maken met de telefoon kan maximaal in 1080p bij 30fps. Ook is er een nachtmodus en een portretmodus in de camerasoftware. Andere camerafuncties, zoals 4k-video-opname en slowmotion, ontbreken op het toestel.

De Redmi 12C komt in China uit voor 699 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 93 euro. Redmi C-telefoons komen doorgaans op een later moment ook in Europa uit, al liggen de adviesprijzen door kosten voor import en btw wel flink hoger. Zo kostte de Redmi 10C rond de release 169 euro.