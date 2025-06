Gebruikers melden dat update Xiaomi Redmi Note 11 onbruikbaar maakt

Gebruikers melden dat een recente update de Xiaomi Redmi Note 11 onbruikbaar maakt. De telefoon belandt snel na het ontgrendelen in een bootloop. De oorzaak lijkt een service van Qualcomm die op de achtergrond draait.

Op XDA-Developers en Reddit melden veel gebruikers het probleem. Het lijkt erop dat service com.qualcomm.location blijft crashen totdat het geheugen vol is gelopen en de telefoon begint aan een reboot. Met die reboot komen gebruikers in recovery terecht.

Gebruikers kunnen de service via ADB proberen uit te zetten, maar dan moeten ze eerst wel USB Debugging aan hebben gezet en dat blijkt een uitdaging voordat de telefoon reboot. Veel gebruikers melden toch dat het is gelukt.

Xiaomi heeft het probleem niet publiekelijk erkend, maar heeft wel sinds het probleem vorige week de kop opstak een update uitgebracht die het verhelpt. Dat is versie 13.0.5.0 van Miui voor de telefoon. Het is onbekend of meer modellen zijn getroffen door de bug.