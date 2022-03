Xiaomi brengt Redmi Note 11-serie op 6 april uit in Nederland

Xiaomi brengt zijn eerder aangekondigde Redmi Note 11-toestellen op 6 april uit in Nederland, met adviesprijzen vanaf 229 euro. Daarnaast kondigt het bedrijf een Note 11 Pro+ 5G-smartphone met 120W-snelladen aan. Dat toestel komt beschikbaar vanaf 399 euro.

Xiaomi voorziet de Redmi Note 11 Pro+ 5G van een MediaTek Dimensity 920-soc, die wordt geproduceerd op TSMC's 6nm-node. De telefoon wordt geleverd met 6 of 8GB geheugen en 128 of 256GB opslag. Hij beschikt over een 4500mAh-accu met ondersteuning voor 120W-snelladen. Het toestel heeft verder een 6,67"-amoledscherm met een refreshrate van 120Hz.

Aan de achterkant van het toestel zitten een 108-megapixelcamera, een ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor en een macrocamera van 2 megapixel. De selfiecamera van 16 megapixel is daarbij verwerkt in een gat in het scherm. De telefoon krijgt een adviesprijs vanaf 399 euro voor het model met 6GB geheugen en 128GB opslag.

Xiaomi brengt daarnaast zijn eerder aangekondigde Redmi Note 11-serie op 6 april officieel uit in Nederland. Die serie bestaat onder meer uit een Note 11 Pro 5G, die ook beschikt over een 6,67"-amoledscherm met een refreshrate van 120Hz. Dat toestel beschikt daarnaast over een Qualcomm Snapdragon 695-soc met 6 of 8GB geheugen en 64 of 128GB opslag. Xiaomi voorziet de Note 11 Pro 5G verder van een 5000mAh-accu met ondersteuning voor 67W-snelladen. Deze telefoon krijgt een adviesprijs vanaf 369 euro.

Xiaomi komt ook met een Note 11 Pro, die eveneens beschikt over een 6,67"-amoledscherm op 120Hz, maar de Snapdragon 695-soc inruilt voor een MediaTek Helio G96 en geen 5G ondersteunt. Dat toestel beschikt daarnaast over een extra dieptesensor van 2 megapixel, naast de primaire 108-megapixelcamera, ultragroothoekcamera en macrocamera van de 5G-variant. De verdere specificaties van het toestel zijn hetzelfde als die van de 5G-variant. De Redmi Note 11 Pro krijgt een adviesprijs vanaf 349 euro.

Bovendien introduceert Xiaomi een Redmi Note 11S, met een 6,43"-amoledscherm op 90Hz en een MediaTek Helio G94. De 5000mAh-accu ondersteunt daarbij 33W-snelladen. Verder zijn de specificaties gelijk aan die van de Redmi Note 11 Pro. De Redmi Note 11S komt beschikbaar vanaf 279 euro. De 'gewone' Redmi Note 11 krijgt tot slot een Snapdragon 680-soc van Qualcomm en een primaire 50-megapixelcamera. Dat toestel komt beschikbaar in varianten met 4 of 6GB geheugen en 64 of 128GB opslag en krijgt een adviesprijs vanaf 229 euro.

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

De Xiaomi Redmi Note 11 (links) en Redmi Note 11S