Meta pauzeert plannen voor bouw datacenter in Zeewolde

Facebook-moederbedrijf Meta lijkt voorlopig toch geen datacenter te bouwen in Zeewolde. De techgigant laat weten de plannen hiervoor te pauzeren. De nationale en lokale politiek is kritisch over de komst van het datacenter.

"Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten om onze ontwikkelingen in Zeewolde te pauzeren", vertelt Meta in een verklaring. Een woordvoerder van het bedrijf geeft aan dat het wel 'nauw blijft samenwerken' met de gemeente Zeewolde om vervolgstappen te bepalen. "Omdat we een goede buur willen zijn, hebben we vanaf dag een benadrukt dat een goede match tussen ons project en de mensen in Zeewolde het belangrijkste criterium is bij onze plannen", zegt het bedrijf in de verklaring.

Meta claimt daarbij dat het bedrijf in 2019 'door de lokale, provinciale en nationale overheid is uitgenodigd' om een datacenterinvestering in Nederland te overwegen, in het bijzonder in Zeewolde. "Sindsdien heeft Meta een sterke samenwerking voor ogen, met banen en maatschappelijke voordelen voor de regio", zo stelt de techgigant.

In 2020 werd al bekend dat een Amerikaans techbedrijf plannen had voor een datacenter in Zeewolde, en eind vorig jaar bleek dat Meta daarvoor de opdrachtgever was. Het bestemmingsplan werd in december goedgekeurd door de gemeenteraad, maar daarmee was de komst nog niet volledig zeker. Zo moest het Rijksvastgoedbedrijf nog grond verkopen aan Meta om de plannen af te ronden. Dat is nog niet gebeurd.

De lokale politiek uitte zich al kritisch over de plannen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen medio maart waren de tegenstanders van het datacenter bovendien de grote winnaars. Leefbaar Zeewolde, dat tegen de komst van het datacenter was, behaalde in zijn eentje een meerderheid in de gemeenteraad. Ook de landelijke politiek is kritisch over de plannen. De Eerste Kamer riep de regering deze maand op om de komst tegen te houden. De Tweede Kamer deed vandaag hetzelfde, schrijft het AD. Ook minister De Jonge van Ruimtelijke Ordening gaf aan dat hij van de datacenterplannen af wil.