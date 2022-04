Raadinformatieavond over Meta-datacenter in Zeewolde is toch niet openbaar

Een raadinformatieavond over het datacenter van Meta in Zeewolde is toch niet openbaar. De partijen Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie hebben dinsdag gemeld dat de bijeenkomst donderdagavond achter gesloten deuren plaatsvindt, vanwege de bespreking van geheime stukken.

Tot dinsdagavond was de informatieavond als openbaar ingepland. Volgens gemeente Zeewolde zouden er geen geheime stukken worden besproken. Leefbaar Zeewolde heeft dit tegengesproken en zegt dat het om een misverstand gaat. Er komen namelijk wel geheime documenten aan bod.“We wilden graag weten welke juridische mogelijkheden er allemaal zijn om iets tegen het datacenter te doen. Nu blijkt dat de juridische context daarvan helaas nog geheim is. Dus dat deel moeten we nog geheim doen", zegt Leefbaar Zeewolde-gemeenteraadslid Winnie Prins. De geheime stukken aan het einde van de informatieavond bespreken is niet mogelijk, omdat de bijeenkomst voor een groot deel over deze stukken gaat, volgens Prins.

De oppositie heeft kritiek geuit op de beslissing, die volgens hen uit de lucht komt vallen. Er was uitdrukkelijk afgesproken dat de bijeenkomst openbaar zou zijn en het zou niet om een misverstand gaan, volgens Yvonne van Bruggen van Actief Zeewolde. "Betekent dit dat beide fracties iets willen laten horen wat niet naar buiten mag komen? Dat is mijn interpretatie, maar ik kan me voorstellen dat inwoners dat zich ook afvragen. Valt er wat te verbergen?", zegt Van Bruggen tegen de Lokale Omroep van Zeewolde.

Er is veel weerstand tegen de komst van het datacenter van Meta, ook buiten Zeewolde. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland ziet het datacenter niet zitten. Vorige maand aanvaarde de Eerste Kamer een motie, waarin het eist dat de regering de uitvoering van het bestemmingsplan tegenhoudt, totdat duidelijk is dat de bouw niet in strijd is met het regeringsbeleid. Niet lang daarna besloot Meta om de plannen voor zijn datacenter te pauzeren. Hoewel de plannen voor nu in de ijskast zijn gezet, kan het zijn dat het datacenter er alsnog komt.