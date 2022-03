Nederlandse minister Ruimtelijke Ordening ziet datacenter Zeewolde niet zitten

De Nederlandse minister Hugo de Jonge spreekt zich uit tegen de mogelijke komst van het datacenter van Meta in Zeewolde. Het zou nu aan het Rijksvastgoedbedrijf zijn om te bepalen of de grond voor het datacenter daadwerkelijk aan de gemeente verkocht gaat worden.

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt momenteel of de gemeente Zeewolde kan voldoen aan de eisen van het Rijk. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge laat zich tegenover de NOS nog voor de conclusie van het onderzoek negatief uit over het mogelijke gebouw van Meta: "Het is onze grond en wij hebben voorwaarden gesteld aan de verkoop ervan. Het is zeer de vraag of Zeewolde aan die voorwaarden zal kunnen voldoen." Volgens de minister zonder portefeuille is Nederland te klein voor dergelijke grote datacenters. Meta heeft kennisgenomen van de nieuwe ontwikkeling maar heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven.

Het omstreden datacenter van Meta stuit vooral de laatste dagen weer op veel kritiek van betrokkenen. In eerste instantie keurde de gemeenteraad van Zeewolde het bestemmingsplan goed, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag werden de meeste instemmende raadsleden niet herkozen. Vrijdag werd bekend dat Leefbaar Zeewolde zich na een grote verkiezingsoverwinning in gaat zetten tegen de bouw van het datacenter. De partij heeft met 10 zetels een krappe meerderheid in de raad, al zijn verschillende 'oppositiepartijen' het eens met Leefbaar Zeewolde.

Daarnaast stemt de Eerste Kamer op 22 maart over een motie waarmee de verkoop van de grond aan de gemeente in elk geval tijdelijk tegengehouden kan worden. Er zou eerst gekeken moeten worden of de bouw eventueel in strijd is met het rijksbeleid. Pas na de stemming in de Eerste Kamer zou het Rijksvastgoedbedrijf mogen beslissen of het hyperscaledatacenter er mag komen.