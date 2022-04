Facebook-moederbedrijf Meta gaat een hyperscaledatacenter bouwen in de polder bij Zeewolde. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de bestemmingsplanwijziging die de bouw van het datacenter op Trekkersveld 4 mogelijk maakt. Er rest nog een aantal vergunningen, waarvan de status onbekend is, en Meta moet nog een stuk grond kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Als we ervan uitgaan dat dat allemaal geen problemen oplevert, wat voor datacenter kunnen de Zeewoldenaren dan verwachten als hun buurman en wat staat er eigenlijk in een datacenter van Facebook of moederbedrijf Meta?

Voor we bij het datacenter zelf uitkomen, moeten we eerst iets vertellen over hoe het datacenter überhaupt in Nederland terecht gekomen is, en onder welke voorwaarden. Meta wil een van de grootste datacenters van Nederland bouwen. Dat is op zichzelf al bijzonder, want bij zo’n groot bouwproject is het geen kwestie van een stukje grond kopen en een pand bouwen. Er komt veel meer bij kijken: kiezen voor Nederland, een goede locatie vinden, aansluiting krijgen op het stroomnet en connectiviteit regelen, een flink aantal vergunningen krijgen, de milieueffecten in kaart brengen en dan nog de verschillende lagen van politiek Nederland overtuigen. Het rijk moet bereid zijn een stuk grond aan je te verkopen, de provincie moet akkoord zijn met de bouw, het waterschap en de omgevingsdienst met de randvoorwaarden voor het datacenter en de gemeente met de bestemmingswijziging als het datacenter gebouwd wordt op voormalig akkerland. Dat alles heeft weer gevolgen voor het ontwerp.