De journaallezer kijkt serieus de camera in. "En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als onuitputtelijke bron van informatie. Dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie en voor communicatie tussen wereldburgers." De nadruk die Joop van Zijl legde op termen als 'webbrowser' en 'cyberspace' in het NOS Journaal-jaaroverzicht van 1996 toont dat hij verwachtte dat zijn publiek geen idee had waar hij het over had.

Joop van Zijl, journaal-jaaroverzicht 1996