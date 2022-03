Microsoft introduceert online AR- en VR-ontwikkelaarsplatform Mesh

Microsoft heeft Mesh geïntroduceerd, een online platform waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen maken voor voornamelijk AR- en VR-headsets. Het gaat bij Mesh om applicaties waarbij meerdere mensen in dezelfde digitale omgeving samenwerken.

Mesh werkt met een cross-platform sdk waarbij gebruikers applicaties kunnen ontwikkelen voor AR- en VR-headsets, voor smartphones en voor pc's. De focus ligt wel op de headsets. Het draait bij Mesh om applicaties waarbij meerdere mensen gelijktijdig in een digitale omgeving werken. Daarom heeft Mesh bijvoorbeeld ondersteuning voor avatars, zodat gebruikers kunnen zien waar andere gebruikers staan. Deze avatars hebben een romp, hoofd en handen. De posities van deze lichaamsdelen zijn weer gebaseerd op de posities van de headset en de eventuele controllers van de gebruikers. Later moet het mogelijk zijn om 'fotorealistische holografische mensen' te zien.

Het ontwikkelaarsplatform heeft daarnaast ondersteuning voor spatial maps. Daarmee worden de caches van deelnemende apparaten gedeeld, zodat iedereen dezelfde voorwerpen op dezelfde manier ziet. Microsoft geeft het voorbeeld van meerdere mensen die samen digitaal een auto bouwen. Wanneer een gebruiker dan de vorm en locatie van een auto-onderdeel aanpast, zien de andere gebruikers dit ook. Mesh werkt daarbij met Azure, om ervoor te zorgen dat deze digitale voorwerpen door Azure gerenderd kunnen worden. Het voordeel daarvan is dat de voorwerpen op dezelfde manier gerenderd worden voor alle gebruikers, ongeacht computerkracht.

Microsoft hoopt met Mesh dat gebruikers AR- en VR-brillen meer gaan gebruiken om online met elkaar te gaan samenwerken. Daarom werkt het platform met veel verschillende apparaten, zoals de Microsoft HoloLens, HP Reverb G2 en de Oculus Quest 2. De sdk heeft nu ondersteuning voor Unity, C++ en C#. Later moeten daar Unreal, Babylon en React Native bijkomen.

Het bedrijf mikt met Mesh niet alleen op de zakelijke markt; ook Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic experimenteert met Mesh. Microsoft heeft daarnaast zelf twee Mesh-apps ontwikkeld. Met de Microsoft Mesh App kunnen gebruikers Teams-achtige gesprekken houden in een AR- of VR-omgeving en 3D-content uit OneDrive importeren. De tweede Mesh-app AltspaceVR laat gebruikers live virtuele evenementen organiseren. Microsoft belooft Mesh in de komende tijd uit te breiden met meer functies en ondersteunde apparaten, engines en frameworks.