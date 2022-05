Microsoft Teams krijgt geanimeerde avatars die gezichtsuitdrukkingen tonen

Microsoft gaat bepaalde onderdelen van mixed reality-platform Mesh naar Teams brengen. Zo moeten Teams-gebruikers begin volgend jaar geanimeerde avatars kunnen instellen die gezichtsuitdrukkingen nabootsen op basis van de stem van de gebruiker.

De avatars vallen onder Mesh for Teams en laten gebruikers een aangepaste avatar samenstellen om in Teams-meetings te gebruiken. Deze avatar kan dan de statische foto of videostream vervangen die gebruikers nu kunnen instellen. Het lijkt erop dat gebruikers het gezicht, de haarstijl en de kleding kunnen aanpassen van de avatar, die vanaf schouderhoogte in beeld is.

Microsoft gebruikt bij de avatars 'audio cues' om het gezicht van de avatar te kunnen laten bewegen. Het bedrijf zegt die audio te gebruiken om gezichtsuitdrukkingen te laten tonen. Gebruikers kunnen ook zelf animaties uitkiezen die extra gezichtsuitdrukkingen kunnen weergeven. Later wil Microsoft het ook mogelijk maken dat de camera van de gebruiker de mond- en hoofdbewegingen kan volgen, om zo de bewegingen van de avatar te kunnen verbeteren.

De Mesh-avatars werken met laptops, smartphones, VR-headsets en HoloLens-headsets. Het idee is dat gebruikers tijdens een meeting virtueel aanwezig kunnen zijn in een meeting, waardoor andere gebruikers via bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukkingen het idee krijgen dat ze met een 'echt' persoon aan het videobellen zijn. Dit is volgens Microsoft handig voor mensen die 'moe' zijn van lange videobelsessies, of om andere redenen geen zin hebben om voor de camera te verschijnen.

Deze avatars zijn niet beperkt tot 2d-videobelstreams, maar kunnen ook in 'virtuele ruimtes' worden gebruikt. Microsoft noemt deze ruimtes metaverses en zegt dat gebruikers hier kunnen vergaderen, samen kunnen werken aan bijvoorbeeld elektrische auto's of een ontwerp van een gebouw, of andere sociale interacties kunnen hebben. Het feit dat Microsoft dit concept metaverses noemt is opvallend; andere bedrijven, zoals Meta, zien de metaverse als een open virtueel platform dat bijvoorbeeld ook gekoppeld is aan gaming en niet door een enkel bedrijf beheerd wordt. Vooralsnog heeft Microsoft geen integraties bekendgemaakt met andere metaverse-platforms, zoals die van Meta.