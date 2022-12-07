Microsoft introduceert Communities-functie voor Teams

Microsoft heeft een nieuwe Communities-functie geïntroduceerd voor Teams. Het bedrijf wil met deze functie groepen en gemeenschappen helpen bij het samenwerken aan projecten. Communities is gratis en komt eerst naar de iOS- en Android-app van de videobelsoftware.

Via Communities in Microsoft Teams kunnen er berichten uitgewisseld worden, documenten gedeeld worden, fysieke en virtuele evenementen aangemaakt worden, aanwezigheden bijgehouden worden en private gesprekken opgestart worden met leden. Leden kunnen via e-mail, een telefoonnummer, een qr-code of een link toegevoegd worden aan een gemeenschap.

Microsoft richt zich met de functie op productiviteit van groepen of gemeenschappen en heeft ook enkele beheeropties toegevoegd voor groepsbeheerders. Die kunnen richtlijnen opstellen en content modereren door gebruikers of posts te verwijderen.

De Communities-functie is beschikbaar voor de gratis iOS- en Android-app van Teams. Microsoft stelt dat de functie 'binnenkort' ook beschikbaar zal zijn voor desktopgebruikers.

Microsoft Teams

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 19:56 72

07-12-2022 • 19:56

72

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Reacties (72)

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michelr 8 december 2022 10:08
Wat artikel niet vermeld, dit is voor Teams Personal/SMB, ie niet voor Teams "voor je werk"
DDX 7 december 2022 19:59
Via Communities in Microsoft Teams kunnen er berichten uitgewisseld worden, documenten gedeeld worden
Eh dat is toch de basis van Teams al ? (overgenomen uit de voorgangers, skype, lync, office communicator ed)
Platpoot @DDX8 december 2022 11:24
klopt, dit gaat specifiek over het publieke office gedeelte, nu kun je dus in je buurt een team aanmaken met iedereen die ook maar een microsoft account heeft en dan kan je melden dat je je kat kwijt bent en een leuke buurtbbq plannen.
Franckey @Platpoot9 december 2022 00:41
Maar dat kan met Skype nu ook al. Gaan ze dan nu eindelijk Skype vervangen door Teams? Dan hoop ik wel op een goede migratie van contacten en chats. Dus eigenlijk dat de Skype en Teams apps dezelfde backend gebruiken.
hiostu @DDX7 december 2022 20:06
Nu waarschijnlijk dus voor mensen buiten je organisatie en je trusted tenants. Dus je "klanten".
DDX @hiostu7 december 2022 20:12
Maar ook dat kan al, ik kan gewoon een chat starten met iemand (via emailadres in search te tikken) van iemand buiten ons bedrijf.
Mits je external connecties niet uit hebt staan natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door DDX op 23 juli 2024 11:53]

SirBlade @DDX8 december 2022 09:50
Als je als bedrijf aan de AVG wil voldoen moet je die optie wel uitzetten tenzij je een verwerkersovereenkomst hebt met de andere partij.
DDX @SirBlade8 december 2022 09:58
Die snap ik niet helemaal, bellen/sms kan toch ook en zet je toch ook niet uit ?
Gebruikers moeten alleen wel nadenken wat ze uitwisselen. (maar dat staat los van Teams)
SirBlade @DDX8 december 2022 10:15
Ik ook niet, maar ik ben gestopt met dat soort dingen te proberen te begrijpen. De vuistregel lijkt te zijn: als het nieuw en nuttig is mag het niet, want privacy.
hiostu @DDX7 december 2022 21:06
Dat zijn andere teams gebruikers die een Microsoft 365 account hebben en niet willekeurige gebruikers. Tevens gaat dat alleen om chats, hier gaat het ook om berichten in teams channels, bestanden, etc.
Dark Angel 58 @hiostu8 december 2022 13:46
Nu waarschijnlijk dus voor mensen buiten je organisatie en je trusted tenants. Dus je "klanten".
Maar ook voor medewerkers in prive omgeving, zoals katten foto's uitdelen :P vakantie foto's, recepten uitwisselen of over games praten.
PizZa_CalZone @DDX7 december 2022 20:44
Inderdaad, hoe is dit anders dan een Teams-team? Ik zit in meerdere Teams (noem het communities). Ik kan in die teams letterlijk de dingen al doen die in de communities kunnen (en meer).
Via Communities in Microsoft Teams kunnen er berichten uitgewisseld worden, documenten gedeeld worden, fysieke en virtuele evenementen aangemaakt worden, aanwezigheden bijgehouden worden en private gesprekken opgestart worden met leden.
hiostu @PizZa_CalZone7 december 2022 21:07
Omdat je een Microsoft 365 licentie en account hebt.
pbk @hiostu8 december 2022 07:46
Je kan ook mensen zonder account uitnodigen in je Team en dan hebben die ook alle functionaliteiten. Maar dat geldt voor de betaalde/tenant versie van Teams en ik neem aan dat dit over de gratis/consumenten versie gaat.
sypie @DDX7 december 2022 21:03
Wij, als zakelijke of onderwijzende gebruikers, kennen dit al natuurlijk. Maar er is tegenwoordig ook een gratis variant van Teams waarbij je niet gebonden bent aan een instelling die met Teams werkt. Het is inmiddels een echte vervanger van Skype en nog wat programma's geworden. Met die versie kun je dus nu de dingen doen die in het artikel worden aangehaald. Eerst de gratis schaapjes binnenharken, daarna maar kijken of er ook geld uit te slepen valt.
Jogai 7 december 2022 20:16
Het teams team bij MS moet echt zn zaakjes eens fatsoenlijk op orde brengen. Er is een win11-only app, een desktop-app, en blijkbaar mobiele apps, en ze hebben allemaal een andere feature set? Wat een drama product zeg.
pbk @Jogai8 december 2022 07:50
Dat er naast een desktop app ook een mobiele app is lijkt me niet een drama maar juist handig als je een smartphone gebruikt ;)

Die consumenten app in Windows 11 is inderdaad verwarrend. In onze professionele omgeving (tenant) hebben we die daarom verborgen/uitgeschakeld.
Jogai @pbk8 december 2022 15:15
Het drama is dat ze blijkbaar niet een library delen waardoor dezelfde features op ieder platform aanbieden. En dat van ms die ontwikkeltools voor al die platforms aanbied, waarbij codesharing mogelijk zou moeten zijn
SanderTje! 7 december 2022 20:22
Bij mijn nieuwe werkgever gebruiken we Slack, m'n oude werkgever zit "vastgeroest" in de Microsoft tools. Ook al vind ik Microsoft er erg flink op vooruit gegaan de laatste jaren (vscode, TypeScript en zelfs Edge voor de liefhebber) vond ik Teams een verschrikkelijk programma. Het vroeg onnodig veel CPU, zelfs idle. Deze functie zou best nuttig kunnen zijn voor bedrijven die Teams gebruiken als je bijvoorbeeld cross team ergens aan werkt maar blij dat ik dat (voorlopig) niet meer hoef. 😉
GekkePrutser
@SanderTje!7 december 2022 20:26
Bij ons is het niet zozeer vastgeroest maar dat Teams gratis is bij Office 365. Teams is gewoon niet slecht genoeg om de aankoop van een ander produkt te verantwoorden. Het begon ook best wel goed moet ik zeggen. Helaas is het de laatste tijd helemaal stuk, statussen worden niet goed geupdate, alles is extreem traag geworden en je kan niks meer terugvinden als je het al jaren gebruikt. Het is duidelijk dat het toevoegen van nieuwe functies prioriteit heeft boven het gestroomlijnd maken van de kern van de software en deze nieuwe functie is ook weer een duidelijk voorbeeld daarvan. Helaas.

Overigens vond ik Edge ook wel goed begonnen maar de laatste tijd zijn ze alweer bezig het helemaal kapot te maken met die onzin aanbiedingen enzo.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 11:53]

ETH0.1 @GekkePrutser7 december 2022 20:44
ik weet niet of het er mee te maken heeft, teams werkt de laatste tijd best wel weer goed en is niet zo'n resource hog op mijn laptop, ondanks dat mijn laptop inmiddels 4.5 jaar oud is (dell 7280 met een dual core i7-6600u proc. ik kan gewoon een nieuwe krijgen maar heb echt 0 zin om al mijn tools opnieuw te installeren en deze laptop werkt nog prima voor waar ik het nodig voor heb)

Waar het denk ik mee te maken heeft is dat wij nu een policy hebben die alle teams berichten ouder dan 2 weken weg gooit en de 'database' een stuk compacter is dan voorheen. De policy is verschrikkelijk, corporate keuze, heb ik geen invloed op, maar teams lijkt er beter mee te draaien dan voorheen
GekkePrutser
@ETH0.17 december 2022 20:58
Dat zou heel goed kunnen ja. De database is enorm geworden bij ons, we kunnen ook niks meer terugvinden.
Cergorach
@GekkePrutser7 december 2022 21:30
Of heel inconsistente zoek resultaten...
Rolfie @GekkePrutser8 december 2022 12:22
Zoeken doe je ook met microsoft aka bing, vinden doe je met google.

Maat het is inderdaad een kraag om iets te terug te vinden in teams.
GekkePrutser
@Rolfie8 december 2022 12:40
Ik gebruik bing via DuckDuckGo en ik moet zeggen dat ik het de laatste tijd juist beter vind dan Google, eerlijk gezegd :P Ik ben vaak scherp kritisch op Microsoft maar Google heeft de laatste tijd enorm veel betaalde zoekresultaten die gewoon helemaal nergens meer op slaan. Ik gebruikte "!g" nog wel eens als ik niet snel wat kon vinden in DuckDuckGo maar als ik dat nu doe vind ik een puinbak waar de honden geen brood van lusten.

Ik kan me hier dan ook wel in vinden: https://mdubakov.medium.c...and-seo-spam-99a6b039354c
vince208 @ETH0.18 december 2022 10:55
Om deze reden is Microsoft bezig met het volledig opnieuw opbouwen van teams. Ze hebben dit zelf ook ingezien en zijn een volledig nieuwe teams applicatie aan het bouwen die efficiënter is in resources en gebruik
GekkePrutser
@vince2088 december 2022 12:43
Ze zijn niet echt bezig met het opnieuw opbouwen helaas. Het enige dat er verandert is dat ze van Electron over gaan naar Edge WebView2 wat eigenlijk ongeveer hetzelfde is. (Immers is Electron gewoon Chrome en Edge is dat ook - alleen wat extra UI die je in de embedded usecase helemaal niet ziet).

Wat het nodig heeft is echt een "terug naar de tekentafel" architecturele review en daar heb ik helemaal niks over gehoord. allemaal beloften over de nieuwe webview versie maar zonder uitleg waarom die nou zoveel beter gaat zijn behalve "invented here".

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 11:53]

brabbelaar @SanderTje!7 december 2022 20:31
Bij Microsoft is steeds de vraag hoe het zich verhoudt tot de concurrentie. Hun browser had afgedaan. Ze kwamen tot dat inzicht en blijken wel een fatsoenlijke browser te kunnen maken. Zo ook clouddiensten.

Teams is gewoon goed genoeg om niet ook een Slack /Zoom abbo af te sluiten als je hele organisatie al in Microsoft 365 zit. Want veel onderdelen daarvan zijn weer wel goed /onmisbaar, want marktleider.

Helaas geldt dit voor meer en meer onderdelen. Whiteboard bijvoorbeeld. Niet zo goed als Mural, maar het zit al in 365. Planner/To Do, niet zo goed als Trello, maar het integreert en zit al in 365.

Google had (en heeft) de strategie om veel prijzen naar 0 te drijven. Microsoft heeft de strategie om je niet de moeite te laten nemen het alternatief te kopen. Het is net goedkoop genoeg en net goed genoeg en net geïntegreerd genoeg voor de meeste use cases. Bij elkaar zit je dan met een heel pakket vaak best irritante software.

[Reactie gewijzigd door brabbelaar op 23 juli 2024 11:53]

Cergorach
@brabbelaar7 december 2022 21:37
Teams is gewoon goed genoeg om niet ook een Slack /Zoom abbo af te sluiten als je hele organisatie al in Microsoft 365 zit. Want veel onderdelen daarvan zijn weer wel goed /onmisbaar, want marktleider.

Helaas geldt dit voor meer en meer onderdelen. Whiteboard bijvoorbeeld. Niet zo goed als Mural, maar het zit al in 365. Planner/To Do, niet zo goed als Trello, maar het integreert en zit al in 365.
De vraag is: Wat is de toegevoegde waarde? Wat kost het en wat levert het op? Dit is de reden waarom veel bedrijven kiezen voor MS Teams in hun kantoor omgeving omdat voor het gros van de kantoor omgeving dit voldoende is. Zoom heeft naast extra kosten en functionaliteit die niet significant beter is dan MS Teams, ook nog eens alle vertrouwen verloren... Maar ik zie regelmatig dat men Slack behoud onder dev teams of de hele IT organisatie. Hetzelfde geld voor bv. een Trello...

Als je devs x% productiviteit verliezen door te stoppen met Slack gebruik, kan je dat afzetten tegen wat die verloren productiviteit kost. En zeker bij devs kan die verloren productiviteit niet in de featureset zitten, maar tussen de oren... ;-p De trick is dat goed kunnen vertalen naar een formaat waar management wat mee kan...
brabbelaar @Cergorach7 december 2022 23:12
De andere kant is ook dat je gewoon blij personeel wil. Niet alles draait om een paar tientjes. Wanneer je niet door allerlei privacy hoepels hoeft te springen als organisatie en je hebt een team dat graag app x of y wilt, of dat nu objectief beter is of tussen de oren zit dat het beter is: beide is beter.
R4gnax
@brabbelaar8 december 2022 08:54
Klopt. Mensen die blij / tevreden zijn, zijn meer gemotiveerd en zijn productiever dan mensen die met tegenzin "weer met die troep moeten werken."
Cergorach
@brabbelaar8 december 2022 09:49
Ja, een paar tientjes, maar we hebben het voor niet eens een hele grote organisatie makkelijk over €100.000+ per jaar... (Bij gebruik van Business+ en 750+ medewerkers.)
brabbelaar @Cergorach8 december 2022 12:43
Zulke grote organisaties hebben al snel veel meer werk aan privacy, bescherming van hun eigen data zowel als klantdata, etc. Elk systeem waarop je extra kunt inloggen en wat om extra contracten vraagt draagt dan bij aan complexiteit.

Maar ook voor 750 medewerkers geldt: als je ze voor een paar tientjes per medewerker blij kunt maken, dan zou ik het doen. Zo'n organisatie heeft immers ook veel meer omzet. Stel dat die 750 medewerkers gemiddeld 60.000 euro per jaar kosten (het zal meer zijn met alle hardware, software, kantoor, loon), dat is dan zo'n 45 miljoen. Een ton meer of minder zit wel in het budget hoop ik.
GekkePrutser
@brabbelaar7 december 2022 20:54
Ze kwamen tot dat inzicht en blijken wel een fatsoenlijke browser te kunnen maken kopiëren.
Fixed that for you :)

Ik vind teams echt een draak van een programma. Maar inderdaad, het is niet slecht genoeg om echt held uit te geven voor iets beters.
Cergorach
@SanderTje!7 december 2022 21:29
Slack is echter ook verre van heilig en MS Teams is enorm verbeterd qua load ivm. aan het begin van de pandemie.

De voordelen van Teams is dat het enorm goed integreert met de rest van het Office 365 en M365 ecosysteem en AAD kan je al je andere applicaties aansluiten. Dat scheelt enorm op beheer en security mogelijkheden. Wil je daar een beetje aan proeven met Slack dan zal je heel diep in de buidel moeten tasten, terwijl je MS Teams geleverd krijgt bij je O365/M365 abo zonder extra kosten. Geen issue als je organisatie geen M365 gebruikt, maar als ze dat wel gebruiken...

Een langere tijd de integratie tussen Slack en M365 moeten doen en daarna het beheer daarvan, dat is alles behalve fire and forget! De backend van Slack Business+ is niet iets waar ik happy van werd en de security features waren lacking (zitten in het duurdere Enterprise Grid abo). Dat als beheerder.

Ik heb bijna twee jaar beide gebruikt in dezelfde omgeving, zeker aan het begin van de pandemie was Slack de betere ervaring, maar zeker niet zonder zijn issues en limitaties. Ik merk dat de devs heel blij worden van Slack, maar ik vraag me af of dat komt omdat ze zelf alles daarmee kunnen regelen en dat bij MS Teams alles achter security policies zit waar ze niet aan kunnen/mogen zitten. Ik ben zeer benieuwd hoe dat werkt bij een goed ingerichte Slack Enterprise Grid...

Deze functie zou direct op de rol staan om uitgezet te worden (als dat niet al de default modus is) en pas als duidelijk is hoe het werkt en er geen bezwaren zijn vanuit een security team, deze voorzichtig aan gaan zetten, mits deze nuttig zijn voor je organisatie...
BRAINLESS01 @Cergorach7 december 2022 23:19
Ik ben ontwikkelaar en heb jaren met Slack gewerkt (de gratis versie), maar sinds bijna een jaar werk ik met Teams. Voor mij is de belangrijkste reden dat Slack veel beter werkt als chat applicatie. Teams werkt wel, maar kan eigenlijk net niks.

Wil je een code blok in je bericht? De helft van de tijd werkt dat niet (goed) bij Teams, terwijl het bij Slack perfect werkte. Wil je vervolgens nog tekst rondom je code blok hebben, dan kun je Teams bijna afschrijven. De videocalls werken in Teams dan wel weer prima, maar omdat ik alleen de gratis versie van Slack gebruikt heb kan ik niet inschatten hoe goed dat daar werkt. Slack lijkt ook veel makkelijker met alles en nog wat te integreren.

Als ik in Teams met iemand aan het chatten ben en even naar een andere applicatie wissel, denkt Teams vaak dat ik het bericht niet gelezen heb als ik terug wissel. De enige oplossing is overschakelen naar het Activity tabje, dan snapt Teams ineens wel dat ik het gelezen heb. Slack had daar voor mijn gevoel nooit last van.

Slack had overigens ook nadelen, ik kreeg daar regelmatig geen meldingen van nieuwe berichten (in Teams trouwens ook). Het komt regelmatig voor dat ik na een tijdje zelf Slack of Teams open en ineens een gemist bericht zie, terwijl ik de hele tijd aan het werk was. Ik heb het gevoel dat beiden op dezelfde manier gebouwd zijn, als een soort applicatie-in-een-browser, waardoor ze beiden voor een deel dezelfde problemen hebben.
GekkePrutser
@Cergorach8 december 2022 12:51
Ik merk dat de devs heel blij worden van Slack, maar ik vraag me af of dat komt omdat ze zelf alles daarmee kunnen regelen en dat bij MS Teams alles achter security policies zit waar ze niet aan kunnen/mogen zitten.
Dit is ook zeker een punt, ik werk zelf in de endpoint security en ik zie vaak dat 'we' zonder enige reden dingen blokkeren. Gewoon tickboxjes met beperkingen aanzetten omdat die er nou eenmaal in zitten en het wel een goed idee lijkt.

Ik ben hier altijd nogal tegen geageerd omdat ik weet dat een goede security een evenwicht is. Als je het de gebruiker steeds moeilijker maakt dan geven ze het gewoon op of gaan ze er onheen werken ("Shadow IT")

Maar wat ik van Slack enorme voordelen vind ten opzichte van Teams:

- Compacte layout: Teams is veel te 'wollig' met zijn chat "bubbles" die je niet uit kan zetten. De IRC-achtige look van Slack is veel efficienter.
- Het kunnen joinen/leaven van kanalen binnen een slack, bij Teams moet je verplicht overal in zitten als je een team joint - je kan ze verbergen naar niet verlaten
- Multi-tenant support is geweldig bij slack, bij Teams moet je nog steeds helemaal uitloggen in de andere tenant als je wil inloggen op de andere :( Echt een puinhoop
- Teams heeft de ongelofelijke onhebbelijkheid je toe te voegen aan de chat van vergaderingen die je afgewezen hebt, waardoor je constant wordt lastiggevallen met pingeltjes. Als ik niet mee doe dan heeft dat een reden, ga me dan niet toch steeds toevoegen.
- Performance is vreselijk in Teams, Slack bewijst zich al jaren

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 11:53]

Jaapvaak @SanderTje!7 december 2022 21:41
Slack ziet er zo saai uit, zie ook de meerwaarde er niet van tov Teams (gebruik ze beide voor werk).
IskaRiot @Jaapvaak7 december 2022 21:51
Idem, ik gebruik ook beiden. En grappig genoeg vind ik vooral de status weergave bij slack beter mede dankzij de emoji. Je ziet direct of iemand is gaan eten, de hond even uitlaten, of whatever. Echt niemand leest die statusboodschappen in teams.

Edit: Verder maakt het me niet uit wat ik moet gebruiken, zolang ze maar niet met een whatsapp groep komen aanzetten

[Reactie gewijzigd door IskaRiot op 23 juli 2024 11:53]

Nimrod 7 december 2022 20:10
Was Teams daar zelf al niet voor bedoeld was SharePoint ook al geen deelpunt ... hoe vaak gaan ze dat wiel nog opnieuw uitvinden? Eindeloze dataversnippering en steeds nonproductievere kantoorsoftware, voeg er nog wat 'AI' generatoren bij en de shitshow tolt uit zichzelf verder, en denkende mensen kijken als een kudde koeien naar deze trein. Geeuw.
C64Boy @Nimrod7 december 2022 20:31
Yup. Microsoft Viva is ook al zo een gedrocht: het stoort bij je werk.
Sharepoint OneDrive Teams allemaal ruk in meerdere of mindere mate en geen lijn in te ontdekken
Cergorach
@C64Boy7 december 2022 21:58
Hoe je het stelt is wellicht wat extreem, maar ik herken wel waar je op doelt.
MS is al jaren bezig allerlei verschillende applicaties aan elkaar te hangen, de consistentie en kwaliteit daartussen is heel wisselend. Wat niet helpt is dat een hoop mensen de verschillende manieren van werken hiermee niet herkennen en al helemaal niet toepassen. Je krijgt zo een beetje de situatie waarbij iemand een vierkantje door het driehoek gaatje probeert te rammen. Dat is vervelend als dit een gebruiker is, het is absoluut problematisch als dit de insteek is van de beheerders... Hoe het is ingericht is extreem belangrijk! En het is ook extreem belangrijk dat het personeel is aangeleerd hoe er mee te werken.

De overstap van Skype for Business naar MS Teams vond ik bv. een significante stap terug.

Het is over de jaren echt veel beter geworden, een aantal jaar geleden was de OneDrive/SharePoint sync client een absoluut drama (constante corrupte database) en zo veel meer dramatische ervaringen met O365/M365. Maar bij de concurrentie gaat het allemaal niet veel beter, zeker als je alles wil gaan integreren en beveiligen.

Zelf ook geen fan van Viva of Yammer (wat voornamelijk komt door de lack of integratie met de rest van het platform).

MS heeft er een handje van om zaken uit te geven voor 'productie' die eigenlijk gewoon nog niet productie klaar zijn. Als je er maar diep genoeg inzit voelen sommige 'features' meer aan als hobby projectjes, dan als volwassen enterprise producten...
DeFeCt @C64Boy7 december 2022 20:42
Ben erg benieuwd naar de onderbouwing bij deze rant..
i-chat @DeFeCt8 december 2022 09:22
ditto, ik gebruik teams nu ruim 2 jaar voor studie (onze opleiding gebruikt sharepoint, en teams (merendeel teams omdat dit makkelijker is). en in de praktijk betekend het eigenlijk dat het meeste wel redelijk OK werkt... ja het vergt soms wat resources. maar ik vraag me oprecht af watt er zo slecht aan is...

hetzelfde geldt wel een beetje met edge die hierboven ook wordt afgekraakt terwijl het uiteindelijk gewoon een goede op opensource gebaseerde browser is... en daar begin ik me toch wel een beetje aan het zeikerige in deze community te ergeren....

jaren en jaren loopt men te bitchen op MS omdat ze zich nooit eens aan standaarden houden en altijd alles maar op hun eigen manier willen doen.. dan komen ze eindelijk met een browser die de defacto standaard is maar wel intergreerd in hun eigen eco-systeem en dan is het ineens goedkoop jatwerk... zulk commentaar hoor ik dan weer niet over brave die OOK google's code jat voor hun eigen project.

kortom... niet alleen zeiken om het zeiken, maar óók nog eens met 2 maten gemeten... dat is gewoon niet wat je van een knowledgable community als de onze zou mogen verwachten.
dhrto 7 december 2022 20:10
Laat ze eerst de desktop client eens een beetje optimaliseren qua cpu en geheugen gebruik. Echt een draak van een programma qua resources.
Verwijderd @dhrto7 december 2022 20:13
klopt. En al helemaal als je ook voip via teams laat lopen, 8GB is dan niet meer voldoende.
Frame164 @dhrto7 december 2022 20:25
Ik hoor die klacht vaker maar heb daar zelf helemaal geen last van. Ik heb een heel bescheiden laptop en Teams is niet de applicatie die voor problemen zorgt. Eerder apps als Firefox of Chrome.
Homme @dhrto7 december 2022 20:16
Hoezo?
Het is niet alsof mijn laptop perfect werkt onder elke workload en elke app en alleen Teams vaak maar half reageert ofzo! /s

Maar serieus, ik ben zelf SPOC voor Teams binnen het hele bedrijf en bijna al m'n gebruikers haten het, ik haat het (maar dat laat ik nooit merken aan m'n gebruikers) en het slaagt er vaak niet in om basisfunctionaliteiten zonder problemen uit te voeren.
STIMPPYYY @Homme7 december 2022 20:25
Dan is er serieus iets mis met jullie it-landschap. Ik weet niet wat voor spannende dingen jullie ermee proberen te doen, maar videobellen, chatten en wat bestanden delen werkt prima in een organisatie van 2k medewerkers.

Het resource verbruik is inderdaad een ding.
Homme @STIMPPYYY7 december 2022 20:42
Ok, ik heb overdreven :)

Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat we hiervoor Zoom gebruikten voor de ons core use: videomeetings, webinars, trainingen, ...

Maar de Teams app draait nooit echt "lekker" en vlot. Zelfs niet op high-end hardware. De UI is om te huilen en de app is verschrikkelijk featurebloated.

Persoonlijk gebruik ik eigenlijk het vaakste de webversie aangezien die, naar mijn aanvoelen, het lekkerste werkt.
Rolfie @STIMPPYYY8 december 2022 12:19
Chatten werkt nog steeds minder effectief dan met S4B. Het is onoverzichtelijk, zoeken werkt voor geen meter, archief maar beperkt, exporteren niet mogelijk, Teams is verschrikkelijk traag als applicatie, geen gemakkelijke mute knop (of is deze er eigenlijk), versie beheer is een draak.
Bestanden delen, werkt ook voor geen meter, geen enkele structuur in aan te brengen.
Verschrikkelijk veel bloadware waar niemand op zit te wachten.
Bestanden overzicht een draak, zoeken van bestanden onmogelijk. Als je lid bent van veel teams, is het helemaal onoverzichtelijk aan het worden, om iets terug te vinden. Ondanks gecancelde uitnodiging, toch lid van de chat.

Video conferencing werkt wel goed moet ik zeggen, afgezien CPU belasting.

[Reactie gewijzigd door Rolfie op 23 juli 2024 11:53]

DeFeCt @Homme7 december 2022 20:46
Single Point of Contact voor een heel bedrijf? Over hoeveel gebruikers hebben we het?
Homme @DeFeCt7 december 2022 22:17
Single Point of Contact voor een heel bedrijf? Over hoeveel gebruikers hebben we het?
Ik zit in een Healthcare/Research/Educational omgeving met +/- 500 werknemers + PHD studenten + ondersteuning externe gasten bij events
We zijn met een team van 3 op onze Servicedesk en 2 System / Network Engineers.
Teams is, willens nillens, mijn verantwoordelijkheid en ik ben SPOC ja.
C64Boy @dhrto7 december 2022 20:33
Ja het is een waar gedrocht. Dat ze er nu nog meer in gaan stoppen maakt t alleen erger. Interesseert MS geen bal zolang je maar niet iets van de concurrentie gaat gebruiken
Triblade_8472 7 december 2022 20:07
Ligt het aan mij of is deze functionaliteit niet beschikbaar met zakelijke accounts?

Als dat zo is mag het artikel dit wel weer geven. En als ik dat niet goed heb, laat ik mij graag informeren waar ik wel moet kijken :)
Homme @Triblade_84727 december 2022 20:11
Lijkt mij ook dat het enkel voor de particuliere account is als ik afga op deze pagina
Community’s is beschikbaar in Microsoft Teams (gratis) en Teams Essentials wanneer je je aanmeldt met een Microsoft-account, M365 Persoonlijk en M365 Fa.
Triblade_8472 @Homme7 december 2022 20:39
Het is zo vreselijk verwarrend als ze één product gebruiken met meerdere functies afhankelijk van het soort account waar je mee inlogt...

Het zou zo vreselijk handig zijn om een community op kantoor te hebben. Bijvoorbeeld voor een personeelsvereniging of simpelweg het gehele kantoor oid.
DeFeCt @Triblade_84727 december 2022 20:47
Daar heb je Yammer toch voor?
GekkePrutser
@DeFeCt7 december 2022 20:59
Klopt alleen dat heet nu weer 'Viva Engage'.
R4gnax
@Triblade_84728 december 2022 08:42
Het is zo vreselijk verwarrend als ze één product gebruiken met meerdere functies afhankelijk van het soort account waar je mee inlogt...
Oh; zit dat al tegen je irritatie-drempel aan? De realiteit bij Teams is nl. nog veel erger.
Je hebt totaal geen controle over welke versie er geinstalleerd wordt. Dat is gewoon altijd "de nieuwste" - met de kanttekening dat de nieuwste niet altijd de echte nieuwste is.
Het zit o.a. gebonden aan in welk release channel je ingedeeld bent; of je gekozen bent om in de eerste poel gebruikers te zitten waar een nieuwe versie naar uitgerold wordt alvorens breder te spreiden (waarbij gevallen bekend zijn waar dat letterlijk 3 maanden duurt); en mogelijk nog wat andere zaken.
En qua beschikbare nieuwe features in die versie hangt het er daarnaast ook nog vanaf of Microsoft gekozen heeft om die features met een feature-flag voor jou aan te zetten. Voor jouw account ook echt. Niet voor jouw tenant cq overkoepelende zakelijke subscriptie.
(Side-note: Dit speelt allemaal dan weer niet bij overheidscontracten; want daar hebben beheerders dus kennelijk weer wel overal controle over gekregen. :| )

Bij Teams is het dus alles samen pakkend heel 'normaal' om verschillende collega's te hebben die allemaal op het normale release channel zitten; allemaal verschillende 'nieuwste versies' geinstalleerd te hebben; en collega's te hebben met oudere 'nieuwste versies' die de nieuwe features waar reclame voor gedraaid wordt al wel beschikbaar hebben - in een al dan niet nog zwaar buggy alpha staat; terwijl gebruikers op nieuwere 'nieuwste versies' ze niet hebben.


Ik weet niet wie dat uitrolmodel verzonnen heeft; maar IT beheerders zijn het er over het algemeen over eens dat die persoon als kind wel eens een paar keer te veel op het hoofd kan zijn gevallen - laten we zeggen... 8)7

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 11:53]

Triblade_8472 @R4gnax8 december 2022 12:59
Oh I know. Het is maar het topje van de ijsberg inderdaad!

Ik heb een introductie Teams gegeven, maar bij iedereen waren de functies en knopjes net wat anders.

Zucht.
GekkePrutser
@Triblade_84727 december 2022 20:57
Het is zelfs een aparte app, het was dat in elk geval een tijd geleden.

Met Skype hadden ze dezelfde fout gemaakt, Skype en Skype for business waren echt totaal verschillende applicaties en niet eens compatibel. SfB was gewoon lync met een zeer dun laagje marketing eroverheen. Nooit gesnaptv waarom dat nodig was want het zorgte alleen maar voor misverstanden en frustratie.
Verwijderd 7 december 2022 19:59
Weer een stapje vooruit in het integreren van yammer in Teams ?
DeFeCt @Verwijderd7 december 2022 20:43
Nee dat is Viva Engage
Verwijderd @DeFeCt7 december 2022 21:16
Ja, dat weet ik, maar ik begrijp niet waarom ‘communities’ dan apart staat. Dit is toch yammer ten voeten uit ? Wederom dus een versnippering in de collaboration stack en geen kat die er nog wijs uit geraakt.

En ondertussen mogen de MSP’s maar blijven uitleggen aan klanten dat het toch echt waar is dat de app niet stabiel is en dat het niet aan het systeem ligt. Tegelijkertijd zie je de devs alleen maar extra bloat introduceren zoals dit, waar volgens mij niemand op zat te wachten. Enkel de preSales mensen die nu weer met feature promises kunnen schermen naar grote enterprises die vandaag perfect stabiel werken met Slack of Zoom.

Maar ja … ook ik ben een Microsoft focused consultant en kan dus moeilijk de eigen stack verloochenen. Maar blij wordt ik hier toch niet van :-(
DeFeCt @Verwijderd8 december 2022 10:10
Eens, ik snap zelf ook niet goed hoe ik Communities moet plaatsen naast Engage, het lijkt toch wel heel veel van hetzelfde.
[edit]
Het blijkt dat dit gericht is op Teams Personal/Home, dat verklaart dan wel weer veel

[Reactie gewijzigd door DeFeCt op 23 juli 2024 11:53]

Vipertje 7 december 2022 20:54
Beter leggen ze alle focus op het sneller maken. Voor mijn gevoel ben ik er sinds IRC, MSN, ICQ etc alleen nog maar achteruit gegaan op snelheid. Zoeken in chats is haast niet te doen zo traag. Eigenlijk is alles traag en zitten er laadtijden op. Vroeger kon het ook zonder laadtijden
josh-hill 7 december 2022 23:06
Wat mij betreft mag Teams in de vuilbak. Ik kan dingen niet terug vinden, dingen niet logisch opstarten, en sinds een maand of anderhalf heb ik geen geluid meer op mijn koptelefoon in de Teams app en ik werk altijd met koptelefoon. Sterker nog, als iemand mij belt, valt al het geluid uit op mijn laptop. Als ik dan neerleg, heb ik weer geluid. Nu als workaround draai ik Teams in Chrome, dat werkt wel... Alleen dan zie je de notificaties weer niet, dus dat is ook niet alles. Sowieso vind ik de notificaties toch al niet goed werken in Teams. In Slack is het iets beter, maar die is ook steeds de weg kwijt (notificaties kloppen daar ook niet altijd).

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