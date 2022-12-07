Microsoft introduceert Communities-functie voor Teams

Microsoft heeft een nieuwe Communities-functie geïntroduceerd voor Teams. Het bedrijf wil met deze functie groepen en gemeenschappen helpen bij het samenwerken aan projecten. Communities is gratis en komt eerst naar de iOS- en Android-app van de videobelsoftware.

Via Communities in Microsoft Teams kunnen er berichten uitgewisseld worden, documenten gedeeld worden, fysieke en virtuele evenementen aangemaakt worden, aanwezigheden bijgehouden worden en private gesprekken opgestart worden met leden. Leden kunnen via e-mail, een telefoonnummer, een qr-code of een link toegevoegd worden aan een gemeenschap.

Microsoft richt zich met de functie op productiviteit van groepen of gemeenschappen en heeft ook enkele beheeropties toegevoegd voor groepsbeheerders. Die kunnen richtlijnen opstellen en content modereren door gebruikers of posts te verwijderen.

De Communities-functie is beschikbaar voor de gratis iOS- en Android-app van Teams. Microsoft stelt dat de functie 'binnenkort' ook beschikbaar zal zijn voor desktopgebruikers.