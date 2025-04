Microsoft brengt lichtere versie van Teams uit voor Windows en macOS

Microsoft heeft een vernieuwde desktopapp van Teams uitgebracht voor alle gebruikers op Windows en macOS. Het bedrijf zegt dat het ramverbruik van de app is gehalveerd en belooft dat de Teams-app sneller werkt.

De nieuwe Teams-app heeft volgens Microsoft verbeterde prestaties en neemt minder schijfruimte in beslag. Microsoft schrijft dat het vernieuwde Teams 'twee keer zo snel is, terwijl het vijftig procent minder geheugen gebruikt' op Windows-computers.

Dit komt door de overstap van de client van Electron, die ook voor Discord en Slack wordt gebruikt, naar Microsofts eigen Webview2. De eigen client gebruikt veel van dezelfde systeembestanden als de Edge-browser, die standaard in Windows 10 en Windows 11 zit. Electron en WebView2 zijn beide gebaseerd op Chromium. Een Electron-app heeft echter eigen versies van de browserbestanden, die apart moeten worden opgeslagen en bijgewerkt.

Mac-gebruikers hebben waarschijnlijk iets minder profijt van de vernieuwde app, omdat macOS niet standaard over WebView2-bestanden beschikt. Toch zegt Microsoft dat de prestaties in de macOS-versie van Teams voortaan beter moeten zijn, zoals het wisselen van kanalen en 'bij het gebruik van verschillende monitors met hoge resolutie tijdens gesprekken'.

Verder hebben gebruikers toegang tot alle functies die de oude app ook heeft. Ook zijn er functies toegevoegd waar de previewversie ook over beschikte, zoals break-outrooms en ondersteuning voor thirdpartyapps.

Gebruikers van de oude Teams-app kunnen via een button in de linkerbovenhoek automatisch overschakelen naar de nieuwe versie. Alle gebruikers van de huidige Teams-app krijgen 'in de komende maanden' een upgrade naar de nieuwe app. In de komende maanden worden alle gebruikers overgezet naar de nieuwe versie van Teams.