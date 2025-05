Microsoft krijgt aanslag achterstallige belasting van 29 miljard dollar

De Amerikaanse belastingdienst heeft Microsoft een aanslag gegeven van 28,9 miljard dollar voor achterstallige belastingbetalingen tussen 2004 en 2013. Het techbedrijf beweert dat deze aanslag onterecht is en tekent beroep aan. Dit proces duurt naar verwachting nog jaren.

Volgens de IRS heeft Microsoft in de betreffende periode niet op de juiste manier winsten toegeschreven aan bepaalde landen en rechtsgebieden, zo blijkt uit een SEC-document gespot door CNBC. De belastingdienst diende daarom een voorstel in met een correctie omtrent de juiste verdeling van winsten, wat neerkomt op een achterstallige belasting van bijna 29 miljard dollar exclusief rente en boetes. Er wordt geen totaalbedrag genoemd in het document.

In het SEC-document gaat Microsoft in beroep tegen de aanmaning. Het bedrijf beweert dat er zo'n 10 miljard dollar aan wel betaalde belastingen niet meegenomen zijn in de berekeningen en dat de winstverdeling wel klopte. Microsoft zegt dat het de beslissing eerst via de beroepsprocedure van de IRS gaat aanvechten en eventueel daarna in reguliere rechtbanken. Er wordt pas over 'meerdere jaren' een definitieve beslissing verwacht.

Microsoft zegt dat het sinds 2004 in totaal 67 miljard dollar aan belasting heeft betaald in de Verenigde Staten. Ter vergelijking, in boekjaar 2022 verdiende het bedrijf wereldwijd 198 miljard dollar, waarvan zo'n 83 miljard dollar aan operationele winst.