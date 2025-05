Gemeenten Rotterdam en Utrecht testen digitale meldplicht voetbalsupporters

De gemeenten van Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden hebben een test rondom een digitaal meldplichtsysteem voor overlastgevende voetbalsupporters aangekondigd. Personen met een gebiedsverbod kunnen hierdoor met een vingerafdrukscanner aan hun meldplicht voldoen.

Het experiment start naar verwachting in november en wordt in de eerste plaats getest door vrijwilligers met een fictief gebiedsverbod, zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze personen krijgen een kastje, een zogenoemde Mini-ID, en moeten op bepaalde momenten een vingerafdrukscan uitvoeren. In deze eerste fase test de overheid de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem. Ook wordt er 'naar de privacy van de gebruikers gekeken'. Later worden daadwerkelijke voetbalsupporters met een gebiedsverbod voorzien van een Mini-ID.

Minister Yesilgöz kondigde enkele weken geleden een dergelijke maatregel aan in reactie op de aanhoudende overlast veroorzaakt door agressieve voetbalsupporters. Toen sprak ze over een smartphoneapp waarmee de vingerafdruk en de locatie van een persoon gecontroleerd kon worden. Een dergelijk concept werd al eerder in een pilot getest. Het is niet duidelijk of het betreffende ministerie ook locatiegegevens krijgt via de Mini-ID. Het plan rondom de digitale meldplicht maakt onderdeel uit van een groter initiatief van de Nederlandse overheid en de KNVB om ongewenst gedrag in en rondom voetbalstadions tegen te gaan.

Er bestaat ook een gebiedsverbod in combinatie met een fysieke meldplicht waarbij personen zich op bepaalde momenten fysiek moeten melden bij een politiebureau. Omdat dit als een vrij zware maatregel gezien wordt en omdat dit politiebureaus tijd kost, wordt deze straf in de praktijk niet vaak opgelegd, aldus het ministerie. Het is wettelijk ook al langer mogelijk om een digitale meldplicht op te leggen, maar hiervoor zou de technologie nog in ontwikkeling zijn. Dit gebeurt in de praktijk dus nog niet.