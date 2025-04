KNVB zet proef met technologie en digitale meldplicht tegen racisme door

De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat door met een plan om 'slimme technologie' te gebruiken om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. De bond wil die technologie gebruiken om spreekkoren op te sporen, maar details ontbreken nog. Er komt ook een digitale meldplicht.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond schrijft dat in het actieplan Ons voetbal is van iedereen. Daarin beschrijft de bond plannen die het de komende jaren wil gebruiken om racisme en discriminatie in het betaald voetbal tegen te gaan. In het plan staan onder andere aanpakken voor voorlichtingscampagnes, maar er wordt ook gebruikgemaakt van 'slimme technologie'. De bond gaat onder andere verder onderzoeken 'hoe discriminerende en kwetsende spreekkoren in stadions kunnen worden bestreden met slimme technologie'. De bond geeft daar geen expliciete voorbeelden van, maar kijkt naar 'passende technische oplossingen die vroegtijdige signalen en duidelijke uitingen van racisme en/of discriminatie vastleggen in beeld en geluid'.

Het is niet de eerste keer dat de KNVB technologie wil inzetten om dergelijke spreekkoren te stoppen. Al in 2019 onderzocht de bond samen met het toenmalige kabinet of het gezichtsherkenningscamera's kon inzetten om hooligans op te sporen. In het nieuwe plan wordt niet expliciet vermeld of het gaat om gezichtsherkennings- of andere soorten camera's. Het actieplan van de KNVB is verder een voortzetting van een pilot die de bond in 2022 al startte met drie clubs. Feyenoord, PSV en PEC Zwolle zetten toen geluidscamera's in in het stadion, waarbij kunstmatige intelligentie werd gebruikt om 'afwijkend geluid te signaleren'. Dat zou dan vervolgens na tussenkomst van een mens kunnen worden aangepakt.

Digitale meldplicht

De clubs experimenteerden toen ook met een pilot waarbij bezoekers een digitale toegangspas voor het stadion kregen. Met zo'n persoonsgebonden toegang weten de clubs beter wie er in het stadion zit. Dat digitale toegangsbewijs wil de KNVB het komende jaar verder onderzoeken. "In voetbalseizoen 2023/2024 starten we met het opschalen en verder valideren van de persoonsgebonden toegang", schrijft de bond.

De KNVB gaat ook verder experimenteren met een digitale meldplicht. Die geldt voor hooligans die eerder een stadionverbond hebben gekregen. Nu kunnen zulke personen door de politie al een fysieke meldplicht opgelegd krijgen, maar door dat proces te digitaliseren hoopt de KNVB de drempel te verlagen. "Met het ontwikkelen van deze faciliteit worden praktische en juridische bezwaren tegen het opleggen van een (fysieke) meldplicht weggenomen. De verwachting is dat de meldplicht hierdoor vaker zal worden opgelegd, en verstoringen van de openbare orde en strafbare feiten efficiënter en effectiever voorkomen kunnen worden."

Dat plan werd ook al tijdens de eerdere pilot in 2022 opgezet. Er werd toen een app ontwikkeld, maar die werd tot nu toe niet ingezet. Nu de pilot wordt doorgezet, gaat de bond 'verder onderzoek doen naar de technische, juridische, operationele en financiële haalbaarheid van een meldfaciliteit'. Daarbij wordt de app in de praktijk bij een aantal gemeenten ingezet. De KNVB hoopt de app nog in 2023 landelijk te kunnen inzetten.