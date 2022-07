VoetbalTV kreeg onterecht een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het uitzenden van amateurwedstrijden. De Raad van State tikt de strenge toezichthouder stevig op de vingers, maar de verwachte uitleg waar juristen en bedrijven op hoopten, blijft alsnog uit.

VoetbalTV kreeg al vroeg in zijn bestaan te maken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat bleek later ook de doodsteek van het bedrijf te zijn. VoetbalTV is een online streamingdienst die voetbalwedstrijden in het amateurvoetbal uitzendt. Het is een samenwerking tussen tv-boer Talpa en de KNVB. Of beter gezegd, was, want inmiddels is VoetbalTV failliet. Kort na de oprichting maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend een onderzoek te starten naar VoetbalTV. De privacytoezichthouder zag een potentiële overtreding van de privacywet: VoetbalTV zond wedstrijden online uit, met vaak minderjarige spelers die daar geen toestemming voor gaven.