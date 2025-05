Gegevens van werknemers van voetbalbond KNVB zijn gelekt door 'cyberinbraak'

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is getroffen door een 'cyberinbraak'. Daarbij zijn persoonsgegevens van werknemers gestolen. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend, evenals de omvang ervan.

De KNVB schrijft op zijn website dat er een 'cyberinbraak' heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde specifiek bij de KNVB Campus, het opleidingsinstituut van de voetbalorganisatie. De KNVB schrijft in een kort bericht dat er persoonlijke gegevens van een onbekend aantal werknemers van de KNVB zijn gestolen. Het is niet bekend of er ook gegevens van leden zijn getroffen bij de aanval, maar daar zegt de KNVB in ieder geval niets over.

De exacte oorsprong en omvang van de aanval zijn eveneens niet duidelijk. De KNVB zegt dat 'de primaire bedrijfsvoering niet in gevaar komt'. Ook e-mailsystemen zijn niet getroffen. "Het voetbal gaat dus gewoon door zoals gepland", schrijft de bond. De KNVB was niet direct beschikbaar voor een reactie of meer uitleg.