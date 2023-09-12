KNVB betaalde losgeld aan criminelen om persoonsgegevens te beschermen - update

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft losgeld betaald aan de criminelen van LockBit na een ransomwareaanval eerder dit jaar. De KNVB meldt dat zowel een kleine groep leden, werknemers en externe personen onder de getroffenen zouden kunnen vallen.

De bond zegt dat het beschermen van persoonsgegevens zwaarder weegt dan het principe om zich niet te laten afpersen. De KNVB heeft vandaag contact opgenomen met mogelijke getroffenen. Dit vindt nu pas plaats omdat de ingehuurde beveiligingsexperts het onderzoek deze week hebben afgerond.Omdat de voetbalorganisatie niet iedere mogelijke getroffene heeft weten te bereiken, is er een blogpost en een advertentie in landelijke dagbladen over gepubliceerd.

Potentiële slachtoffers vallen in enkele specifieke categorieën, zo concludeert de bond. Onder meer mensen die contact hebben gehad met het KNVB Sportmedisch Centrum, personen die bij tuchtzaken betrokken zijn geweest en ouders van minderjarige spelers die in een bepaalde periode internationaal zijn overgeschreven zijn mogelijk slachtoffer geworden van het datalek. In een statement tegenover Tweakers benadrukt de bond dat het dus niet per se alleen om werknemers gaat, zoals eerder gesuggereerd werd. Het is ook na het onderzoek niet duidelijk wie er precies onder de mogelijke getroffenen vallen.

Het is ook niet bekend welke gegevens er bij de cyberaanval buit zijn gemaakt en in hoeverre LockBit zich na de betaling door de KNVB aan de afspraak houdt om de gegevens niet alsnog te publiceren. Wel beschrijft de bond dat er mogelijk kopieën van identiteitsbewijzen, handtekeningen, contactgegevens en medische details gestolen zijn. De voetbalbond heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft een verplichte melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De ransomwareaanval werd begin april opgeëist door de bende LockBit en kort daarna verdween het dreigement van de website van de criminelen, wat erop kon wijzen dat de KNVB het losgeld betaald heeft. Dit lijkt in retrospectief inderdaad te zijn gebeurd. Eerder schreef Tweakers dat het erop leek dat alleen werknemers getroffen zijn, maar uit de detaillering van de getroffen categorieën blijken dat ook leden slachtoffer van de cyberaanval zouden kunnen zijn geweest.

Update, 13.00 uur: Er is verduidelijking toegevoegd over wie er eventueel getroffen is door de cyberaanval en er is een statement van de KNVB aan het artikel toegevoegd.