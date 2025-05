Securitybedrijf: significant minder ransomwareslachtoffers betalen losgeld

In het eerste kwartaal van 2024 betaalde minder dan een derde van de slachtoffers van ransomware losgeld. Dat blijkt uit cijfers van securitybedrijf Coveware. Vijf jaar geleden werd er in het eerste kwartaal nog in 85 procent van de gevallen losgeld betaald.

Ook het gemiddelde bedrag dat aan losgeld betaald werd, is significant gedaald. Coveware meldt een daling van 32 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2023. Gemiddeld werd er in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 382.000 dollar aan losgeld betaald. Het gemiddelde losgeldbedrag ligt alsnog fors hoger dan vijf jaar geleden. In 2019 werd er gemiddeld iets minder dan 13.000 dollar aan losgeld geëist.

Die daling wordt volgens het securitybedrijf onder meer veroorzaakt door onrust rondom RaaS, oftewel ransomware-as-a-service. Zo werden recent de websites van ransomwaregroeperingen LockBit en BlackCat in beslag genomen, maar RaaS-ontwikkelaars slaagden er volgens Coveware niet in de zorgen van gebruikers weg te nemen. Dat zou er toe hebben geleid dat criminelen de afgelopen maanden minder vaak ransomware hebben ingezet. Ook zijn bedrijven en organisaties steeds beter voorbereid op ransomwareaanvallen, waardoor ze minder vaak besluiten om losgeld te betalen.