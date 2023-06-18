Alphv claimt achter Reddit-hack te zitten, eist terugdraaien api-veranderingen

Alphv, ook bekend als BlackCat, claimt achter de hack op Reddit in februari te zitten. De hackersgroep zou 80GB aan gecompromitteerde data in handen hebben. Alphv eist 4,5 miljoen dollar en het terugdraaien van de aangekondigde api-wijzigingen om die niet publiek te maken.

Volgens Alphv heeft de hackersgroep twee keer contact opgenomen met Reddit: op 13 april en op 16 juni. Daarop lijkt geen gehoor te zijn geweest. Aanvankelijk eiste de ransomwarebende enkel het geldbedrag van 4,5 miljoen dollar voor het verwijderen van de verkregen data. Nu is het terugdraaien van de api-wijzigingen aan de eis toegevoegd. Alphv verwacht dat Reddit niet aan deze eisen zal voldoen: "We verwachten de data te lekken".

In april kondigde Reddit aan dat het geld gaat vragen voor het gebruik van zijn api. Ontwikkelaars zoals Apollo moeten daardoor soms wel miljoenen dollars betalen om de Reddit-api te mogen gebruiken. Eerder gingen duizenden subreddits op zwart uit protest tegen deze voorgenomen veranderingen op het platform. Reddit houdt voet bij stuk en zegt het beleid rondom betaalde api's ondanks breed protest niet aan te passen.

Op 5 februari 2023 kreeg Reddit door dat het getroffen was door een 'geavanceerde phishingcampagne'. Er werden hierbij 'geloofwaardige prompts' naar medewerkers gestuurd, die werden doorverwezen naar een malafide omgeving die het 'gedrag van de intranetgateway kloonde'. Daarop zou de aanvaller toegang hebben gekregen tot onder meer interne documenten, code en zakelijke systemen. Ook zouden honderden bedrijfscontacten, gegevens van (oud-)werknemers en beperkte adverteerdersinformatie zijn buitgemaakt.