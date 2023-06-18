Alphv claimt achter Reddit-hack te zitten, eist terugdraaien api-veranderingen

Alphv, ook bekend als BlackCat, claimt achter de hack op Reddit in februari te zitten. De hackersgroep zou 80GB aan gecompromitteerde data in handen hebben. Alphv eist 4,5 miljoen dollar en het terugdraaien van de aangekondigde api-wijzigingen om die niet publiek te maken.

Alphv reddit files
Bron: by_dev_urandom / Hacker News

Volgens Alphv heeft de hackersgroep twee keer contact opgenomen met Reddit: op 13 april en op 16 juni. Daarop lijkt geen gehoor te zijn geweest. Aanvankelijk eiste de ransomwarebende enkel het geldbedrag van 4,5 miljoen dollar voor het verwijderen van de verkregen data. Nu is het terugdraaien van de api-wijzigingen aan de eis toegevoegd. Alphv verwacht dat Reddit niet aan deze eisen zal voldoen: "We verwachten de data te lekken".

In april kondigde Reddit aan dat het geld gaat vragen voor het gebruik van zijn api. Ontwikkelaars zoals Apollo moeten daardoor soms wel miljoenen dollars betalen om de Reddit-api te mogen gebruiken. Eerder gingen duizenden subreddits op zwart uit protest tegen deze voorgenomen veranderingen op het platform. Reddit houdt voet bij stuk en zegt het beleid rondom betaalde api's ondanks breed protest niet aan te passen.

Op 5 februari 2023 kreeg Reddit door dat het getroffen was door een 'geavanceerde phishingcampagne'. Er werden hierbij 'geloofwaardige prompts' naar medewerkers gestuurd, die werden doorverwezen naar een malafide omgeving die het 'gedrag van de intranetgateway kloonde'. Daarop zou de aanvaller toegang hebben gekregen tot onder meer interne documenten, code en zakelijke systemen. Ook zouden honderden bedrijfscontacten, gegevens van (oud-)werknemers en beperkte adverteerdersinformatie zijn buitgemaakt.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-06-2023 11:07
192 • submitter: GekkePrutser

18-06-2023 • 11:07

192

Submitter: GekkePrutser

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Reacties (192)

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GekkePrutser 18 juni 2023 19:42
Ik heb ook maar weer Shreddit aangezet en mijn account verwijderd (inclusief alle post/comment historie). Kan het aanbevelen.

Ondertussen zijn er ook andere dingen gaande trouwens. Reddit heeft de mods die hun subreddit hebben gesloten, gedreigd met het vervangen door hun eigen vazallen.

Hierdoor zijn een aantal subreddits weer heropend maar worden als protest alleen onzindingen gepost. /r/pics en /r/gifs posten alleen plaatjes van John Oliver, /r/steam alleen foto's van daadwerkelijke stoom enz :) Het is nog niet voorbij gelukkig.

En voor wie zegt: De API veranderingen / alternatieve apps boeien me niet? Dat kan wel zo wezen maar vergeet niet: Dit houdt niet op. Reddit komt nu in een fase waarin ze zoveel mogelijk willen uitmelken want al die aandeelhouders die straks flink voor de beursgang neer gaat leggen, willen geld terug zien. Zodra die beursgang gebeurt komt het niet meer goed. Of Spez nu aan het roer staat of iemand die een minder grote zak is, want die heeft het gewoon niet meer voor het zeggen. Het doel van een CEO van een beursgenoteerd bedrijf is de winst maximaliseren, niet de gebruikers dienen.

Het is belangrijk om nu zoveel mogelijk dwars te liggen waardoor ook de aandeelhouders die hier met argusogen naar kijken, zich realiseren dat het platform geen drol waard is zonder de community.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:23]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@GekkePrutser18 juni 2023 20:04
Het is nog niet voorbij gelukkig.
En waarom is dat gelukkig? Van de huidige acties zijn namelijk de users van Reddit de dupe. Ik zou veel liever zien dat het wel over is.
GekkePrutser @Bor18 juni 2023 20:07
Omdat als het gevecht nu opgegeven wordt, het hek van de dam is. Want dit is niet de laatste verandering. Misschien heb je van deze geen last maar dit is niet de laatste.

Er komt ongetwijfeld nog veel meer dat slecht is voor de community. Je ziet het ook aan de 'crackdown' op NSFW content, het steeds meer mainstream maken. Meer reclame, meer commerciele inbreng. Een logisch gevolg van de wens naar een beursnotering waardoor de wensen van de aandeelhouders die van de community gaan overtreffen. Dat zijn ze dan zelfs verplicht immers (Due diligence wetgeving).

Ik zou het liefst zien dat Reddit een flinke reputatieslag toegedaan krijgt door deze oproer. En daardoor geen alternatief meer heeft dan de beursgang afzeggen omdat het institutionele vertrouwen weg is, en weer terug gaan naar de roots waarbij de gebruiker centraal stond.

Denk niet dat het gaat gebeuren, maargoed, er komt wel weer wat nieuws. Misschien is het lemmy, misschien wat anders. Reddit was ook niet de eerste, het had enkele voorgangers zoals digg die in hun tijd ook groot waren en het niet hebben overleefd (al bestaat digg nog wel maar het is nu gewoon een ordinaire clickbait site geworden).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:23]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@GekkePrutser18 juni 2023 20:13
Omdat als het gevecht nu opgegeven wordt, het hek van de dam is.
En aan de andere kant is het hek ook van de dam als Reddit nu toegeeft; ze kunnen dan vrijwel niets meer aanpassen / beslissen. Dit is inderdaad niet de laatste (voorgenomen) verandering.
Ik zou het liefst zien dat Reddit een flinke reputatieslag toegedaan krijgt. En daardoor geen alternatief meer heeft dan de beursgang afzeggen omdat het vertrouwen weg is, en weer terug gaan naar de roots waarbij de gebruiker centraal stond.
Eigenlijk wens je het bedrijf kapot dus zo te lezen? Ik vind dat nogal wat en sterk overtrokken. Denk je echt dat men "terug naar de roots gaat waar de gebruiker centraal stond" na het oplopen van een flinke reputatieschade en het moeten afzeggen van een beursgang? Ik denk eerder dat het schip zinkt dan dat dat gebeurt als ik eerlijk ben.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 18:23]

GekkePrutser @Bor18 juni 2023 20:39
En aan de andere kant is het hek ook van de dam als Reddit nu toegeeft; ze kunnen dan vrijwel niets meer aanpassen / beslissen. Dit is inderdaad niet de laatste (voorgenomen) verandering.
Daarom. Er komt niks goeds meer aan voor de gebruiker. Het is de laatste etappe van de platform enshittification. Er is nu zoveel geld in gepompt dat de wensen van de gebruiker het nakijken hebben.
Eigenlijk wens je het bedrijf kapot dus zo te lezen? Ik vind dat nogal wat en sterk overtrokken. Denk je echt dat men "terug naar de roots gaat waar de gebruiker centraal stond" na het oplopen van een flinke reputatieschade en het moeten afzeggen van een beursgang? Ik denk eerder dat het schip zinkt dan dat dat gebeurt als ik eerlijk ben.
Ik zou hopen dat ze terug gaan naar de roots. De kans is inderdaad niet zo heel groot omdat er veel partijen al zwaar in geinvesteerd hebben en die willen hun geld terug zien met winst. Dat moet van de gebruiker afkomen en dus wordt die steeds meer uitgeknepen (of het met abo's is, met reclame, met 'engagement' metrics, wat ook maar geld oplevert), wat zal zorgen voor steeds minder gebruikers waar dus steeds meer waarde uit getrokken moet worden. De laatste spiraal. Het is eigenlijk onvermijdelijk. Want als je op de Amerikaanse beurs niet groeit, ben je dood. En oneindige groei is onmogelijk.

Het kapot gaan van reddit (net als zijn voorganger digg) is inderdaad een tweede en meer waarschijnlijke optie in dat scenario. Ik hoop het niet echt, maar doorgaan in de ingezette ultracommerciele richting is gewoon een pad richting einde verhaal. Dan wordt het net zoals bijvoorbeeld Facebook, een aflopende zaak waar de gebruiker steeds meer weggepest wordt terwijl het platform zijn eigen doelen nastreeft zoals "engagement". Mensen zitten nu op Facebook omdat ze er nog op zitten. Niet omdat ze er zo graag bij willen. Dat is allang voorbij. De tijd dat ze boden wat de gebruiker wou (gewoon zien wat je vrienden voor nieuwtjes hebben) is allang voorbij omdat ze de gebruiker met algoritmes zoveel mogelijk ongerelateerde onzin toestoppen.

Voor de gebruiker is het alleen maar goed, want er staat wel weer een ander platform op dat met open armen begint (en uiteindelijk ook weer zal verslechteren, ook weer die enshittification). Die cyclus hebben we al meerdere keren doorgemaakt en reddit is gewoon een van de iteraties hiervan. Welk naampje er in de titelbalk staat is voor de gebruiker totaal niet van belang, alleen voor de eigenaren. Er komt echt wel weer wat nieuws. Iedereen kan zo'n site in elkaar flutsen en er zijn allang genoeg klonen in omloop.

De enige manier waarin ik die spiraal niet zie gebeuren is een open federated systeem, maar Lemmy is in deze generatie nog niet echt bruikbaar genoeg als alternatief. Dat zie ik nog niet de boel overnemen. Wellicht als de opvolger van reddit ook op zijn einde begint te lopen, dat er dan wel een goed alternatief is.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:23]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@GekkePrutser18 juni 2023 22:00
Daarom. Er komt niks goeds meer aan voor de gebruiker. Het is de laatste etappe van de platform enshittification.
Kortom, jij weet welke plannen er voor de toekomst op de plank liggen? Onzin natuurlijk. Hard gezegd; het platform is van de eigenaar van Reddit die er mee kan doen en laten wat hij / zij wil.
GekkePrutser @Bor18 juni 2023 22:14
Kortom, jij weet welke plannen er voor de toekomst op de plank liggen?
Zoals je zelf ook al zei, is dit niet het laatste vervelende nieuws dat er komt.
Hard gezegd; het platform is van de eigenaar van Reddit die er mee kan doen en laten wat hij / zij wil.
Ja maar het is aan de gebruiker om te kiezen of/hoe die er gebruik van wil maken.

Vandaar dat ik de huidige 'revolutie' enorm toejuich. Het platform is niks zonder de gebruikers. Natuurlijk mogen ze straks met hun lege platform doen wat ze willen. Net zoals Andrew Lee dat nu moet doen met het oude Freenode waar hij naar zijn eigen zeggen miljoenen in heeft gestopt 8) Ondertussen zitten we alweer een half jaar vrolijk verder te chatten zonder dat een of andere nep-kroonprins zijn wil op loopt te leggen.

Ik vind het echt prachtig om te zien als gebruikers aan het langste eind trekken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:23]

akooijman @GekkePrutser19 juni 2023 15:15
Als platforms chantabel zijn kan daar nooit veel goeds van komen.
Twitter werd door Elon gekocht omdat hij het vrije woord belangrijk vond. Maar toen Erdogan hem vroeg de oppositie de mond te snoeren was dat zonder noemenswaardig protest snel geregeld.

Ik ben er niet van overtuigd dat naar de gebruikers luisteren altijd de beste optie is.
Probook8979 @GekkePrutser18 juni 2023 22:25
Door jouw post, ben ik mij gaan in verdiepen, en ja hier moet het zeker niet stoppen, de gebruiker moet centraal staan.
vogelaarke135 @Bor19 juni 2023 22:47
Je weet wel dat die 3rd party mobile app developers Reddit mede groot hebben gemaakt toch? En nu als bedankje 30 dagen de tijd kregen om absurd hoge api prijzen te gaan betalen. Voor een website waar het modereren door vrijwilligers wordt gedaan en de content gratis aangeleverd wordt. En dan mag men niet protesteren omdat het werk van die vrijwilligers (die afhankelijk zijn van die tools) onmogelijk wordt gemaakt?

Nogmaals: betalen voor de api is niet het probleem: het is de prijs. Hier een samenvatting van de maker van Apollo: https://reddit.com/r/apol...ts_claims_and_talk_about/
krosis @GekkePrutser19 juni 2023 11:38
Goeie tip Shreddit. Zelf nu ook aangezet. Een van de subs die ik graag volg (/r/selfhosted) is nu weer terug maar volgens mij zijn het gros van de contributors al over naar selfhosted@lemmy.world.
GekkePrutser @krosis19 juni 2023 17:01
Oh ja selfhosted volgde ik ook wel. Is natuurlijk ook wel een van de beste kandidaten om over te stappen idd :)
jinks26 @GekkePrutser19 juni 2023 10:20
Ik gebruik al heel lang dit console script om handmatig alle comments efficient te verwijderen. En het is gratis :P
voxl_ @jinks2619 juni 2023 10:47
Pakt enkel elke tweede comment, niet elke comment. Even aanpassen.
jinks26 @voxl_19 juni 2023 12:21
Raar.. ik heb er onlang 350+ verwijderd.. Ik gebruik ook de redditenhancementsuite. Deze laad alle comments in met infinite scroll. Dit werkt denk ik inderdaad niet op reddit maar enkel op old.reddit.com
voxl_ @GekkePrutser19 juni 2023 10:44
Ah, thanks, ga even alles van al m'n accounts verwijderen (ongeveer 10). Zijn toch weer zo'n 10.000 comments. Doei!
PageFault @GekkePrutser19 juni 2023 11:55
Ik zie het probleem niet, ik kijk zelden op reddit, zoveel andere nuttige en gratis bronnen. Laat ze hun plannen lekker doorzetten en keihard op hun bek gaan.

Een alternatief zal snel voorhanden zijn, indien dit echt gemist wordt en de huidige userbase zal dan ook snel overgestapt zijn.
dirk_klement 18 juni 2023 11:36
ik snap het probleem van het laten betalen voor API gebruik niet. Die 3rd party clients hebben hun succes weten te bereiken hierdoor, gratis en voor niets.
kiang @dirk_klement18 juni 2023 11:51
Je hebt je dus totaal niet ingelezen.

De their party clients hebben totaal geen probleem met geld betalen voor toegang, het probleem is driedelig:

1. Het bedrag is absurd hoog: meer dan 50 keer meer dan bvb ingur vraagt
2. De wijzigingen gaan ongeveer een maand na de aankondiging in, dat maakt het zo goed als onmogelijk om je businessmodel tijdig aan te passen
3. Nsfw content wordt ontoegankelijk via de api voor third party clients. Zoals al HEEL vaak gezegd gaat dat zeker niet alleen om porno, maar ook om zaken zoals niewsitems, discussie van gevoelige onderwerpen, en humor. Je mist heel veel van reddit zonder nsfw posts.

Los daarvan is het ook zuur om nu 'jullie worden rijk dankzij reddit!" Te roepen naar deze clients: reddit had zelf jarenlang geen app, en zelfs nu is die app absoluut bagger. Reddit heeft heel veel gehad aan third party apps.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 18:23]

k995
@kiang18 juni 2023 12:53
1. Het bedrag is lager dan wat sommige anderen vragen "absurd hoog" valt dus mee
2. Reddit is al veel langer ermee bezig, iedereen wist dat dit eraan kwam
3. En blijft gewoon toegangelijk via website en eigen reddit app

En nee die app is niet "absoluut bagger" .
[Remmes] @k99518 juni 2023 13:24
1. Apollo zou $20m per jaar moeten betalen, terwijl de dev zelf niet eens zo veel verdient.
2. Reddit heeft de dev van Apollo letterlijk verteld dat er geen aanpassingen worden verwacht in 2023, daarbij ook al waren ze er mee bezig is 1 maand gewoon te kort.
3. Nieuw design van Reddit is gewoon bagger zowel op browsers als de app, vaak langzaam en de app heeft meerdere bugs, ook mist de app belangrijke accessibility dingen, en heeft men dingen belooft aan te passen maar op heden nog niet gebeurd.

Reddit zegt dat 3rd party app gebruik ~10% van het totaal is (Android), ook zegt Spez dat Reddit op heden nog geen profit heeft gemaakt ("We’ll continue to be profit-driven until profits arrive. Unlike some of the 3P apps, we are not profitable.")... en toch wilt hij dat deze 10% opeens miljoenen moeten gaan betalen. Niemand zegt dat niets willen betalen, de prijzen zijn gewoon niet in verhouding en dat is het hele punt.

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 22 juli 2024 18:23]

k995
@[Remmes]18 juni 2023 15:52
1. en?
https://nordicapis.com/th...uide-to-pricing-your-api/
Volgens die zou het nog meer moeten zijn.
2.Wat ze daarna idd omkeerde en aankondigde. En tekort om wat te doen?
3. Gebruik beide zonder problemen net zoals de meeste op reddit.

4. En idd reddit maakt geen winst wat het grote probleem is, en die gebruikers brengen nog het minst van allemaal op. Logisch dat ze daar eerst naar gaan kijken. Reddit is en blijft een bedrijf dat zonder winst zal ophouden te bestaan
[Remmes] @k99518 juni 2023 19:00
1. Er is geen standaard bedrag voor api gebruik, die kosten pas je aan naar mate van. In dit geval is het gewoon niet reëel.

2. Te kort om bijv kosten van app abonnementen aan te passen/verhogen. Er is gevraagd of Reddit het misschien nog kon uitstellen om gebruikers/devs meer tijd te geven maar nee.

3. De meeste hebben nooit iets andere geprobeerd en weten dus ook niet dat er wellicht iets beters voor hun is.

4. Ze maken geen winst en dat komt door die 10%? Kom op als je zonder die 10% geen winst maakt moet je je zelf toch eens achter de oren krabben. En zoals ik al heb gezegd zijn de devs niet tegen het betalen van, maar zijn de kosten gewoon zo hoog dat het niet reëel is met wat ze verdienen. En nu? Nu zullen 3rd party clients stoppen en komt er alsnog geen winst. Dit is gewoon pesten.
k995
@[Remmes]18 juni 2023 19:40
1 neen daarom dat ik een gemiddelde van api's gaf.

2 hoe lang moet zoiets dan wel duren? Ze hadden iets van een 2 maand? Denk eerder dat ze allemaal hoopte het te kunnen tegenhouden.

3 en hebben daar blijkbaar geen behoefte aan het is immers maar 1 keer zoeken in de app store

4 zei ik nergens echter begin je logischerwijs wel daar waar de inkomsten het minst zijn en de kosten het hoogste. En reddit hoopt natuurlijk dat die gebruikers overstappen . Minder kosten meer inkomsten.
Zilawyr @k99519 juni 2023 09:41
Er zijn speciale third party Reddit apps waardoor bijvoorbeeld blinde mensen Reddit kunnen gebruiken.
Reddit stampt dit nu de grond in door zwaar onredelijke prijzen te vragen voor hun API. Snap niet helemaal waarom je dit bedrijf zo hard verdedigd, Vooral mensen die reddit niet zonder accesibility apps kunnen gebruiken worden gewoon van het platform af getrapt zonder pardon op deze manier.
ikke_dan @Zilawyr19 juni 2023 18:25
Die apps krijgen een uitzondering.
TheMaurice @k99519 juni 2023 11:33
De meeste mensen die hiermee betrokken zijn, zijn mensen die honderden - zo niet duizenden - reacties en posts hebben gemaakt op reddit. En dat zonder een persoonlijk/ego factor wat op Facebook en Twitter wel grotendeels de motivatie is. Om dan verontwaardiging van diezelfde gebruikers die de reden zijn voor reddit's bestaan "fake outrage" te noemen is wel vrij apart.
k995
@TheMaurice19 juni 2023 11:46
Nee hoor, iets wat enorm veel de laatste tijd gebeurt spijtig genoeg.
TheMaurice @k99519 juni 2023 13:11
Dat iets "vaak" gebeurt betekent nog niet dat dat ook direct betrekking heeft op deze specifieke gebeurtenis. Het heeft weinig zin om zo stellig te zijn zonder daar ook maar één logisch argument voor te geven.
Pepperoni @k99518 juni 2023 16:08
Volgens hun eigen cijfers verdienen ze (ongeveer 20x)minder per gebruiker dan het blijkbaar kost om de api draaiend te houden dus lijkt me dat ze sowieso failliet gaan als dat klopt. In ieder geval geen goede reclame voor investeerders.
Sando @Pepperoni18 juni 2023 23:50
Volgens mij hoopt Reddit straks Apollo te kunnen kopen omdat de dev er toch niks meer mee kan.
voxl_ @Sando19 juni 2023 10:34
Wat nou als er een host-it-yourself API server komt, die gewoon puppeteer / playwright gebruikt om een API na te doen? Hmmm
NostraDavid @Sando19 juni 2023 19:18
Te laat; de backend source van Apollo is al geopend: https://github.com/christianselig/apollo-backend
k995
@Pepperoni18 juni 2023 16:12
Nee dat lijkt me idd niet houdbaar.
Polderviking @k99518 juni 2023 20:10
En tekort om wat te doen?
Je kan niet je eeuwenoude business model in minder dan een maand harmoniseren met radicaal andere tarieven.
Dat er "altijd" "iets" aan zat te komen maakt dat niet opeens redelijk.

Als jij microsoft office abonnmentjes verkoopt voor een bepaald tarief en microsoft wil van jou opeens en direct het tigvoudige per gebruiker tewijl jij jou hele klantenbestand nog tot een jaar voor het oude tarief moet voorzien heb je ook een probleem.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 18:23]

DinX @k99518 juni 2023 18:01
3. Gebruik beide zonder problemen net zoals de meeste op reddit.
Gebruik je het ook als mod vam een subredit van enkele duizenden tot miljoenen gebruikers?
Het zijn die die hun werk amper kunnen doen met de standaard tools. Het zijn ook die die de subreddits leefbaar houden (puur als vrijwilliger)
k995
@DinX18 juni 2023 19:21
En moderatie tools mogen blijven zolang ze non profit zijn.
Arfman @k99519 juni 2023 07:53
Dat is aangepast nadat de subreddits op zwart gingen. In eerste instantie werden alle modtools ook afgenomen.
svane @k99519 juni 2023 11:37
https://mods.reddithelp.c...9-Moderation-Bots-Tooling
Edit on June 15, 2023: We’ve seen lots of questions, and have confirmed today that fewer than 100 bots total (including both moderation and non-moderation bots) currently exceed our updated free API Rate limits of 100 Queries Per Minute for those using OAuth authentication. We've allowlisted all the bots that we can see are owned by moderators or taking moderator actions (out of the thousands of moderation bots that exist, less than 20 exceed the updated rate limits).
Blackout was 12-14 juni. deze aankondiging was 15 juni....... leuk geprobeerd
Arfman @k99519 juni 2023 13:24
Waarom lees je je niet eerst in voordat je hier enorm dom overkomende opmerkingen plaatst? Wat heb je hierbij te winnen? Je hebt het gewoon fout, punt. Dat is niet erg, dat overkomt iedereen wel eens, maar kom op zeg, lees je even in.
Qlusivenl @k99519 juni 2023 10:06
Ik zou haast denken dat jij u/spez bent. Advocaat van de duivel spelen is prima, maar je argumentatie klopt van geen kant. Je lijkt eerder een troll dan iemand die serieus wilt discuseren.
zath @k99519 juni 2023 19:26
> "die gebruikers brengen nog het minst van allemaal op"

Ja he bah, al die stomme mensen die zomaar gratis content voor mijn platform leveren waar ik niet eens hard aan verdienen. En dan die vervelende moderators ook, die al jarenlang hun tijd investeren om mijn platform vrij te houden van spam en goeie communities aan het cultiveren zijn, die nu zo moeilijk doen.

Stelletje rotzakken zijn het!
svane @k99519 juni 2023 11:34
1. en?
https://nordicapis.com/th...uide-to-pricing-your-api/
Volgens die zou het nog meer moeten zijn.
Waar haal je dat vandaan?

De kosten bij reddit zijn: 24 cent voor 1.000 requests.

de gemiddelde kosten volgens jouw bron zijn bij het 'enterprise plan': $370 per 16,120,060 calls.
Met een kleine rekensom kom je daar uit op $0,023 cent per 1.000 calls.

Dat is een factor 10 groter dan de gemiddelde kosten voor een API (volgens jouw bron) |:( In welke wereld is dat redelijk?

Ja, Reddit moet iets doen om winstgevend te worden, maar dit is niet de juiste oplossing. Wat denk je dat KLM doet als ze in geldproblemen zitten...... Tickets meer dan 10 keer zo duur maken als de concurrenten? :? Retourtje naar de VS voor $20.000? Lijkt me nogal dom..... zelfde geldt voor Reddit, hier wordt niemand beter van.
k995
@svane19 juni 2023 11:50
Die tabel goed lezen: het is 16M calls voor 370 $ en per extra call (Overage) 0.02 cent. Reken gerust uit wat 7+miljard calls dan kosten. EN zoals ik al aanhaal beetje absurd maar het geeft wel een indicatie van prijzen op api's en hoeveel calls 1 thirs party app wel maakt.
xzaz @svane19 juni 2023 12:01
Maar dat is allemaal irrelevant. Reddit en ook KLM mag die prijzen gewoon gaan rekenen als ze dat willen ze zijn niet verplicht om 'iemand beter te maken', het zijn bedrijven met winstoogmerken.
svane @xzaz19 juni 2023 12:22
Het woord 'mag' is hier juist helemaal irrelevant. Ik zeg nergens dat ze het niet mogen. Ik zeg alleen dat het onredelijk is, en ook niet al te slim.

Reddit mag de prijs verhogen, en mensen mogen hier tegen protesteren. Wat verder wel en niet mag wordt maar in de rechtbank uitgevochten.

Waar de discussie hier 99% over gaat, is of het redelijk is, en veel mensen vinden het niet redelijk...

Reddit hacken mag dan weer niet. Maar ik mag wel zeggen dat ik geen medelijden heb met Reddit als bedrijf (maar wel met de mensen van wie de informatie gelekt wordt). :)
xzaz @svane19 juni 2023 14:16
Dus je bent het niet eens met de prijs van een product? Dan kies je een andere; welkom in de grote mensen wereld.
svane @xzaz19 juni 2023 15:05
Ah, en klagen over de prijs mag dan niet? We mogen geen mening hierover hebben? Ik mag de prijs niet onredelijk vinden? Gewoon slikken en mond dicht. Het lijkt erop dat die 'grote mensen wereld' geen ruggengraat heeft.....

Als iedereen zo zou denken zouden we nog steeds geen stemrecht voor vrouwen hebben: 'Als je wil stemmen, ga je maar in een ander land wonen'

Garantie op producten? 'Neen, als je laptop binnen een dag kapot gaat koop je er maar één van een ander merk.'

Homohuwelijk? 'Neen, als je zo graag wil trouwen kies je maar iemand van het andere geslacht, welkom in de grote mensen wereld.'

Blij dat er mensen zijn die wel, binnen de wettelijke kaders (dus ik heb het niet over de hackers), protesteren tegen dingen waar ze het niet mee eens zijn.

Beetje hypocriet om te zeggen dat bedrijven wel mogen doen met hun prijzen wat ze willen, maar vervolgens vindt dat de klanten niet mogen klagen...... Waarom vind je de vrijheid voor bedrijven belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting voor de normale bevolking?
djwice @[Remmes]18 juni 2023 18:40
Hmmm... kan het wellicht over deze as?
https://adata.org/learn-a...20age%2C%20and%20religion.

Als Reddit een bepaalde groep Amerikaanse beheerders of gebruikers benadeeld / beperkt in het gebruik door gebrek aan goede usability, dan overtreden ze de wet.

De wet bestaat al sinds 1990, dus Reddit heeft voldoende tijd gehad om hun app en website aan de wet te laten voldoen.

Toegankelijkheid standaarden voor website zijn onderandere vastgelegd in https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

Maar zo "complex" hoeft de toets niet te zijn: kan iemand zonder disability iets makkelijker dan iemand met? En is het zo te maken dat het net zo makkelijk kan voor de gene met disability? En zijn ze er al eerder op geattendeerd?

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 18:23]

StackMySwitchUp @k99518 juni 2023 13:09
Als een ander een absurd hoog bedrag vraagt, en reddit vraagt een iets lager absurd hoog bedrag, dan is het nog steeds absurd hoog. De 'misgelopen inkomsten' vanwege gemiste ad revenue zijn (minstens, en dan is er nog heeeeel ruim gerekend) een factor 3 lager dan wat ze durven te vragen voor API toegang (let wel, met beperkte toegang, waar dit voorheen onbeperkt was)
En daarbij leveren ze niet eens de mogelijkheid om eigen ads te serveren, dus zelfs als het een valide argument was, dan had het niet gekund.
Daar bovenop: wat hebben de acties van een ander bedrijf te maken met die van Reddit? Helemaal niks. Typisch staaltje whataboutism.

Reddit was hier misschien al langer mee bezig maar hadden beloofd om het dit jaar zeker niet in te voeren

En ja, het mag dan wel toegankelijk blijven via website en eigen app, maar dat is het punt helemaal niet.
Ik snap niet dat je Reddit verdedigt hierin. Het is een smerige cash grab om investeerders voor zich te winnen.
coyootje @StackMySwitchUp18 juni 2023 13:57
Ja dit voelt een beetje als het Apple vs. Samsung telefoon debat. Omdat Apple belachelijke prijzen vraagt en Samsung iets lagere belachelijke prijzen is Samsung niet goedkoop. Ze zijn allebei belachelijk duur.
Gubbel @k99519 juni 2023 00:20
En nee die app is niet "absoluut bagger" .
Gesproken door iemand die niet afhankelijk is van toegankelijkheidsopties. De app is simpelweg wel bagger. Fijn voor jou dat jij er geen hinder van ondervindt.
marcieking @k99518 juni 2023 13:01
Hebe je een voorbeeld van een hoger bedrag dat andere vergelijkbare services vragen?

De vergelijking van imgur (50x goedkoper) klinkt relevant, en de berekening van de maker van Apollo over de verhouding tot de huidige totale omzet van Reddit is leek mij ook redelijk.
Tim_O @marcieking18 juni 2023 15:08
Twitter vraagt een iets hoger bedrag, maar wel in dezelfde orde van grootte.
muffer @Tim_O18 juni 2023 17:54
En we zijn allemaal vreselijk blij met de aanpassingen die Twitter heeft gemaakt sinds het is overgenomen door Elon
k995
@marcieking18 juni 2023 15:34
twitter bijvoorbeeld :
https://www.wired.co.uk/a...rices-out-nearly-everyone
[Remmes] @k99518 juni 2023 18:43
En ook daar was/is men er niet blij mee, vele 3rd party clients werden geblokkeerd waardoor onder andere Tweetbot en Twitteriffic niet meer bestaan. Zelfs Microsoft zegt de prijzen voor de Twitter api niet te willen betalen.

Dit was een pure powerplay van Twitter en nu ook Reddit. Alleen biedt Reddit nu meer weerstand.
marcieking @k99518 juni 2023 17:38
Om even te checken of ik de discussie nog volg:

1: Jij zegt
Het bedrag is lager dan wat sommige anderen vragen "absurd hoog" valt dus mee
2: Ik vraag om andere services die iets vergelijbaars vragen

3: Jij reageert met een artikel waarvan de titel letterlijk is:
Twitter’s $42,000-per-Month API Prices Out Nearly Everyone
Klopt dat, of heb ik dan iets verkeerd gezien?
Polderviking @k99518 juni 2023 20:08
Maar wat is je argument dan.
Dat Reddit's prijsstelling OK is omdat ze bij Twitter nog net even iets harder op hun hoofd zijn gevallen?
vogelaarke135 @k99518 juni 2023 23:17
Lol. En dan Twitter als voorbeeld. Die prijs is zo ingesteld dat geen enkele 3rd party app of onderzoek a collectief dat kan betalen….Alsof je zegt dat een Ferrari niet duur is omdat Lamborghini ook bestaat.
Het is niet 1 developer: allemaal zeggen ze dat die prijs niet houdbaar is.
Nadat begin 2023 nog is gezegd dat er geen veranderingen aan de api zouden plaatsvinden. Dan in april: oh wacht toch: we gaan een prijs vragen voor gebruik. Developers: ok fair. En dan eind mei aankondigen een bizar hoge prijs te gaan vragen en dit gaat volgende maand in. En let wel: voor een site die draait om GRATIS gemaakte content die door vrijwilligers wordt gerund. En dan nog kun je geen winst maken?
k995
@vogelaarke13519 juni 2023 08:44
Ik geef hierboven een website die gemiddelde van prijzen aanhaalt en dat zit er echt niet veel naast.

Het is een gratis website, of besef je dat niet?
Blizz @k99518 juni 2023 13:50
En nee die app is niet "absoluut bagger" .
En sommige mensen vinden lelijke dingen mooi. Meningen verschillen, maar in dit geval heb je het gewoon fout. De app kan voldoen voor sommigen, maar dat maakt het niet geen klote app over het algemeen. :Y)
k995
@Blizz18 juni 2023 15:45
Ik gebruik die app en gebruikte vroeger apollo, iets zeggen dat het zo is maakt het dan niet plots zo.
De overgreote meerderheid van gebruiker op mobile gebruikt die app, als die echt zo bagger was ...
Blizz @k99518 juni 2023 18:55
Ja, omdat het de enige officiële gratis app is en omdat de website het lastig maakt voor derde apps om Reddit links in te openen. Net zoals dat Safari altijd de populairste browser op iOS is, iets waar je niet omheen kunt omdat Apple het systeem er omheen zo heeft ontworpen dat Safari altijd de populairste blijft. Maakt het niet minder kut.
k995
@Blizz18 juni 2023 19:22
Die app werkt voor de basis zaken wat 99% van de gevruikers gebruikt net zo goed als apollo (of infinity die ik ook ooit gebruikte)
TheMaurice @k99519 juni 2023 11:26
Dan is het toch vrij apart dat een aanzienlijk deel van de redditors voor die 1% liever een andere app installeren. Met name omdat een aanzienlijk deel van de redditors nog steeds het oude design willen gebruiken, en dit alleen op niet-officiele apps kan. Dus dat 99% van de gebruikers de officiële app net zo goed werkt is feitelijk onwaar.

Maargoed, buiten dat ben ik best wel benieuwd wat voor banden jij met reddit hebt, kan je daar iets over uitlichten? Dat zou best verhelderend kunnen zijn.
k995
@TheMaurice19 juni 2023 11:46
Ik ben een gewone gebruiker en een IT'er die wel wat ervaring heeft in deze zaken en hoe gebruikers zijn.
En geloof gerust wat je wilt, deze discussie begint vervelend te worden.
Advanced03 @k99518 juni 2023 19:48
Is het zeker wel
voxl_ @k99519 juni 2023 10:32
En nee die app is niet "absoluut bagger" .
Hahahaha
redniels @k99519 juni 2023 10:59
1. Lager dan wie? Elon "I don't care" Musk?

2. Reddit heeft de API pricing 6 maanden geleden aangekondigd, geen input gegeven over de aankomende wijzigingen in het API, geen prijs bekend gemaakt tot 3 weken geleden of zo. En als "cherry on top" is NSFW content Niet meer te benaderen via het API.

Wel eens gehoord van de videostandaard oorlog? (VHS, VCC, betamax) enig idee waarom VHS die oorlog WON terwijl het aantoonbaar de slechtste optie van die 3 was?

3. Die app en de nieuwe website zijn aantoonbaar bagger. De nieuwe site is expres zo gemaakt dat tooling niet meer werkt. De nieuwe website zit vol met tracking. De nieuwe website gebruikt screen realestate voor dingen die bijna niemand gebruikt. Reddit chat is onbruikbare bagger.

Voor 3rd party apps heb ik eigenlijk alleen nog maar zin om 1 argument te gebruiken, een quote van de dev van Sync, /u/ljdawson:
I don't know [any metrics]. I don't track shit.
b12e @k99518 juni 2023 13:16
1. Het bedrag is lager dan wat sommige anderen vragen "absurd hoog" valt dus mee
Omdat de bakker om de hoek 500 euro voor een brood vraagt, wil dat nog niet zeggen dat de bakker, die 2 straten verderop 120 voor een brood vraagt niet absurd veel vraagt als de gemiddelde bakker in de stad €3 vraagt.

Je verwijst vast naar Twitter, maar dat bedrag is nog absurder.
2. Reddit is al veel langer ermee bezig, iedereen wist dat dit eraan kwam
Klopt, en iedereen wist dat een betalende API er aan zat te komen. Alleen hebben ze de prijs altijd als "eerlijk" aangekondigd, en ze zouden zeker niet doen als Twitter. Toen dan uiteindelijk toch de prijs kwam (eind mei) was dat dus veel te laat - de wijzigingen gaan eind deze maand in.
3. En blijft gewoon toegangelijk via website en eigen reddit app
En wat heeft dat ermee te maken?
En nee die app is niet "absoluut bagger" .
Wel voor bepaalde doelgroepen. Als je gewoon memes wil scrollen dan is er geen enkele app bagger.
Mathijs Kok @k99518 juni 2023 16:32
Aan de andere kant, als je 7 miljard keer per maand gebruik maakt van een service mag daar een stevige prijs aan hangen. Het punt is eenvoudig dat Reddit die prijs kan vaststellen, dat recht heb je als ondernemer.

Kijk, ze zijn niet gek bij Reddit. Mensen die het een moneygrab noemen hebben een grote blinde vlek. Reddit weet donders goed dat dit niet betaalbaar is voor 90% van de apps. Dus die kunnen niet betalen een gaan niet betalen. Dan verdien je geen geld maar verlies je het. Ze willen gewoon de access tot de site in eigen handen hebben, dat is alles.

Persoonlijk zou ik de api gewoon uitzetten, heb je ook veel gezeik maar in elk geval is het hele financiële aspect weg.
b12e @k99519 juni 2023 08:17
Ik ga niet verder discussiëren over de prijs, dat heeft weinig zin. Punt is dat zelfs al was het 2 ipv 20 miljoen USD per jaar, dan zou dat per gebruiker op rond de 25 cent per maand komen, een prijs die Apollo wel wilde betalen (en zelf had berekend, overigens).
2. Te laat voor wat? Wat had een paar maand meer voor effect gehad?
Als je 6 maanden krijgt kan je huidige in-app abonnementen rustig laten doorlopen, niet laten vernieuwen, de nieuwe prijzen introduceren, je app erop afstemmen dat deze enkel nog betalend beschikbaar is, etc.

Nu heb je gewoon mensen die in mei of begin juni nog een Apollo abonnement aan 12 euro per jaar konden afsluiten, na de change kosten die mensen geld out-of-pocket voor Christian (de Apollo dev), en dat nog tot volgend jaar in juni. Da's een hele brok geld.

Je kan als eenmansbedrijfje niet even je hele app herschrijven om van free met paid extras naar een paid-only model te gaan, en dan ook nog eens alle edge cases zoals huidige abonnees financieel opvangen.

Een goede vergelijking is DarkSky, een hele tijd terug door Apple overgenomen. Apple heeft toen besloten de API na 18 maanden stop te zetten, en heeft die termijn (onder andere door covid) nog een jaar verlengd, effectief 30 maanden tijd gegeven dus zodat third-party apps zich rustig konden aanpassen.

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 18:23]

k995
@b12e19 juni 2023 09:09
.apollo zou dan AL zijn gebruikers moeten overhalen te betalen (dacht dat hij er nu 50k had), en neen meer dan 25 cent/maand want dat zou louter API kosten dekken. EN die 2M was een zelf gemaakt minimum, de echte gemiddelde prijs zat op 160M

En de app aanpassen kan je nu ook, en de huidige aanpassen naar de nieuwe prijzen mensen betalen immers maandelijks of jaarlijks, Die mensne die juist een abbonement afsloten geef je demogelijkheid om geld terug te krijgen of bij te betalen. Je zoekt gewoon excuses en moeilijkhedne die er nergens zijn. En de APP IS al aangepast naar betalend dat IS dus allemaal al voorzien. Je doet nu alsof die van gratis naar betalend zou moeten gaan wat niet juist is.

Bij apple ging het om een api die afgesloten werd, niet over abbonements aanpassingen om de api te gebruiken appelen en peren dus.
b12e @k99519 juni 2023 09:19
Hij heeft iets van een 1.5 miljoen gebruikers, een grote minderheid daarvan (10% ofzo) betaalt ook effectief.

Hij moet helemaal niet al zijn users overhalen. Er zullen genoeg users zijn die ermee stoppen. Apollo is ook geen winstgevend bedrijf he, het is een eenmanszaak / hobbyproject van iemand.
En de app aanpassen kan je nu ook, en de huidige aanpassen naar de nieuwe prijzen mensen betalen immers maandelijks of jaarlijks, Die mensne die juist een abbonement afsloten geef je demogelijkheid om geld terug te krijgen of bij te betalen. Je zoekt gewoon excuses en moeilijkhedne die er nergens zijn. En de APP IS al aangepast naar betalend dat IS dus allemaal al voorzien. Je doet nu alsof die van gratis naar betalend zou moeten gaan wat niet juist is.
De app is 100% gratis, met extra functies (bvb push notifications) als je betaalt. En ja, dat kan allemaal, maar niet in een tijdspanne van ~30 dagen. Ik betaal bvb momenteel niet voor Apollo, maar het is wel de meest gebruikte app op m'n smartphone.

Je doet nu alsof het ergens een vinkje aanvinken is "refund iedereen" en nog een knopje "increase price". Zo simpel is het allemaal niet.
k995
@b12e19 juni 2023 10:28
ZIjn inkomsten (volgens hem) waren iets van 500k dat is dus een 50k gebruikers die jaarlijks betalen.
En voor zove rik zag was dit zijn job , niet een hobby.

En nogmaals de app heeft nu al een betalend abbonement, het enige wat je dus moet doen is het gratis deel blokeren en verwijzen naar betalend. Is dat leuk ? Nee maar dat neemt echt geen maanden.
b12e @k99519 juni 2023 20:36
ZIjn inkomsten (volgens hem) waren iets van 500k dat is dus een 50k gebruikers die jaarlijks betalen.
Dat kan je niet afleiden. Er zijn jaarlijkse abonnementen, eenmalige in-app purchases en lifetime purchases, en gewoon heel veel gratis gebruikers.
En voor zove rik zag was dit zijn job , niet een hobby.
Begonnen als een hobbyproject. Dat ie er nu fulltime mee bezig is, dat zal best.
En nogmaals de app heeft nu al een betalend abbonement, het enige wat je dus moet doen is het gratis deel blokeren en verwijzen naar betalend. Is dat leuk ? Nee maar dat neemt echt geen maanden.
Je vergeet wel even dat je ook de "lifetime" abonnementen en reeds lopende moet terugbetalen, de prijzen moet aanpassen, eventueel de kosten omlaag halen door een cachingsysteem in te bouwen zodat niet iedereen constant r/popular en r/all ligt op te halen van Reddit, en eigenlijk het hele businessmodel op de schop moet halen (want je wil genoeg vragen zodat het de kosten denkt, maar niet zoveel dat niemand het meer betaalt, en je weet eigenlijk niet op voorhand hoeveel een user nu precies zal gaan kosten).

Als je 9,99 per maand vraagt gaan enkel de zwaar verslaafde powerusers bvb Apollo nog gebruiken, die verstoken meer API calls dan iemand die een euro per maand aftikt en sporadisch memes scrollt.

Zo'n aanpassingen maak je niet in een dag. of een maand.

Maar geloof wat je zelf wil geloven 8)7

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 18:23]

k995
@b12e19 juni 2023 22:52
Dat kan je niet afleiden. Er zijn jaarlijkse abonnementen, eenmalige in-app purchases en lifetime purchases, en gewoon heel veel gratis gebruikers.
Doe ik dan ook niet :
"Numbers disclosed by Selig in a post about the shutdown indicate that Apollo currently has about 50,000 users paying $10 a year, which equates to revenue of $500,000 annually. "

De developer geeft gewoon die cijfers.

Hij had dan ook een pak meer tijd dan een maand.
b12e @k99520 juni 2023 09:35
Dat zijn dus betalende users met abonnement. Je vergeet nu heel even de users die ooit betaald hebben (eenmalige in-app aankoop).

Ik heb geen abonnement, maar heb wel een eenmalige unlock gedaan van een aantal extra users, en een keertje een donatie van €10.

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 18:23]

k995
@b12e20 juni 2023 10:21
Indien dat een grote inkomst was had hij die er ongetwijfeld wel bijgevoegd, of beweer je nu dat de maker van de app aan het liegen is?
b12e @k99521 juni 2023 18:31
Hij heeft er natuurlijk elk voordeel aan dat hij het bedrag zo laag mogelijk inschat.

Maar ja, hij zei 250.000 dollar te moeten terugbetalen voor lopende abonnementen, dus rond 500.000 inkomsten kan wel. Neemt niet weg dat er heel veel users zijn die dus nooit een euro betaald hebben, of eenmalige betalingen hebben gedaan.
Pietervs @k99518 juni 2023 14:49
Of dat anderen meer of minder vragen is irrelevant. Feit is dat er heel erg veel geld word gevraagd op een manier die heel erg aan afpersing doet denken: nu betalen of we schoppen je over een maand de straat op. Zonder enige vorm van overleg of afstemming.

Of de Reddit app wel of geen bagger is, is denk ik persoonlijk. Ik ben dit jaar begonnen met Reddit dus was me eigenlijk nog aan het oriënteren op de diverse apps. De Reddit app vind ik persoonlijk niet heel slecht. Maar misschien heb ik de concurrentie nog niet (goed) bekeken.
De site zuigt in ieder geval: bij alles wat je aanklikt komt er een pop-up met de vraag of je de app wil gebruiken. Hou dan gewoon op met de site.
k995
@Pietervs18 juni 2023 15:52
Niks met afpersing te maken.
Pietervs @k99519 juni 2023 00:14
Misschien eens leren lezen: ik zeg “die heel erg aan afpersing doet denken”. Kun je zeuren dat het geen afpersing is, en goh, daar heb je dan nog gelijk in ook…
obimk1 @kiang18 juni 2023 14:03
Heb mijn bek vol van dit duidelijk winstmotief.

"Mensen" die willen verdienen aan het werk van anderen.

WALGELIJK.

Van mening dat het "management" ook zo weggestemd kan worden.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 22 juli 2024 18:23]

Verwijderd @obimk118 juni 2023 14:47
Kan hier niet zo goed uit opmaken of je reddit nu walgelijk vind of de derde partijen. In het geval van die laatste, realiseer je wel even dat reddit zelf geld verdient met content die door gebruikers wordt geupload.

Erger nog, content die niet het bezit is van reddit OF van de gebruiker. Vaak worden bronnen niet vermeld en watermerken worden weggeknipt. Er worden dingen gedeeld die op de website van de rechthebbenden zelf achter een betaalmuur zitten (foto's, mp3's, filmpjes). Ook word er constant portretrecht geschonden. Veel filmpjes van "freakouts" of andere dingen die in het echte leven gebeuren worden zonder toestemming geupload en blijven daar staan. Zag eerder nog een foto van iemand's huis omdat daar wat mee aan de hand was. Gepost door iemand die er niet woont, en niks gecensureerd. Het zal je eigen huis maar zijn en iemand post in essentie je adres en wat er aan de hand is in je leven. Echt prettig. En daar verdient reddit dan geld mee. Dus het argument van reddit is "jullie stelen onze gestolen content"
Pietervs @obimk118 juni 2023 14:51
Mag hopen dat je het sarcastisch bedoelt.

Zo niet, dan ontgaat je blijkbaar de ironie dat je reageert op een website die verdient aan reacties op nieuws die ze krijgen van anderen. :+
Th3Eagle @kiang18 juni 2023 12:06
Vergeet niet dat begin van het jaar Reddit bij de 3rd party devs heeft aangegeven dit jaar geen wijzigingen mbt gebruik API door te voeren.

Vervolgens later in het jaar dit toch te doen met een deadline van een maand. Hierdoor zijn sommige devs verplicht om geld terug te geven aan gebruikers bij bv een jaarabonnement.

Klap op de vuurpijl is de poging om de 3rd party apps als slecht weg te zetten en een poging om de ontwikkelaar van de grootste zwart te maken bij het algemene publiek.
Creesch
@kiang18 juni 2023 15:31
Precies, je haalt het bovendien al kort aan. Reddit had jarenlang geen eigen reddit app, het had niet eens een mobile website die fatsoenlijk werkte. Hetzelfde geld voor veel van de moderatie tooling.

Om niet in herhaling te vallen, op reddit zelf heb ik er het onderstaande over geschreven.
I used to be a mod on /r/history until last year. I no longer mod here. Mostly because I have been involved with reddit for over a decade and have grown tired of the direction taken over the past few years. I however do fully support the team still invested in making one of the biggest history communities on the internet work.

For people who still don't quite understand what the big deal is.

Reddit as a platform has existed since 2005, it is now 2023. In this period for the majority of the time the platform was actually open source and until now had an API that was free to use.
It has a long history of being an open platform on which people can build communities, interact with those communities and manage those communities in a variety of ways.

More importantly, for the longest time *reddit didn't have mobile apps on their own*. More embarrassingly even for reddit, a lot of mod tools except the most basic ones haven't been created by reddit or thought up reddit. It was third party developers (hi!) who created them. In some cases like automod reddit hired the developer as an admin, who then still had to fight to make it a native tool. In other cases they did re-implement tools natively but then fairly limited.

By restricting API access and by being openly hostile to third party developers reddit is effectively closing that door of innovation.

Not everyone will be familiar with RES, but it is another third party tool used by millions of users (I am not kidding). The creator posted this excellent comment about it a few days ago


ETA: well this should be interesting tomorrow... https://www.reddit.com/r/reddit/comments/144ho2x

During my many years on reddit, I've always felt like I had to pull punches in my criticism of the folks who run it for 2 big reasons:

1) having written RES, I didn't want to jeopardize any sort of potential relationship with them, even though I never commercialized it nor did I intend to

2) I'm old enough and mature enough to understand that businesses have business priorities, and that's just how the world works

but damn, does this section ever piss me off:

[list]
• It’s very expensive to run – it takes millions of dollars to effectively subsidize other people’s businesses / apps.
• It’s an extraordinary amount of data, and these are for-profit businesses built on our data for free.
• We have to cover our costs and so do they – that’s the core of it.
[/list]

None of these things are technically false, but each of them has problems.

The most important context that I feel the blackout should be used to educate people on is that Reddit didn't always have mobile apps. The ONLY REASON it gained mobile apps is because 3rd party developers built them.

AlienBlue (which reddit eventually bought) was released in 2010 or so.

BaconReader was released in 2012.

Reddit Sync, my current favorite app I'm about to lose, was released in 2012.

Mobile traffic to reddit was practically an afterthought back then. It didn't make up a huge percentage of reddit traffic at all. The whole reason mobile has grown enough for reddit to now decide it wants to own the totality of mobile traffic is because of these third party developers!

The whole reason their moderator ecosystem exists as it does today and does as good of a job as it can (sidebar: bad mods exist, but most are just passionate internet janitors who care about their communities) without r/toolbox and to a lesser extent RES.

To read "it takes millions of dollars to effectively subsidize other people’s businesses / apps." is kind of insulting, honestly. First of all, if that was the phrase that was actually uttered, it's just obnoxious. They've had WELL OVER A DECADE of watching mobile traffic and seeing it rise to decide to come up with a way to share revenue. If it was becoming a financial burden, they've had MANY years to raise that issue and come up with a solution to it.

They could've started limiting API requests in 2015 and tested the waters for what was reasonable. They could've started in 2016, 2017... They could've started working with devs on licensing agreements or other ways to share revenue or, uh, "cover costs". But they didn't.

"It’s an extraordinary amount of data, and these are for-profit businesses built on our data for free." -- same thing, another dig at app developers suggesting they're some sort of horrible leeches. Woe is reddit, poor giant company with massive investors. If they didn't want people profiting off of it, they shouldn't have offered a free API and assumed nobody who made a great app would want to be compensated for it. Reddit's full of software engineers. Software engineers get paid good money. They're not going to quit their job or put 40+ hours a week into an app on top of their job if it's free. Only one software engineer I know of is dumb enough to put that much work into something and never monetize it, and his name is u/honestbleeps

"We have to cover our costs and so do they – that’s the core of it." - really kind of a final straw for me. The APIs have existed for ages, and really haven't changed a ton. They're JSON endpoints. There's certainly a remote possibility that I'm out of my element here, but "big tech" isn't exactly foreign to me and I have a VERY difficult time believing that the amount of API usage that an app like Apollo drums up (given it's the one they've lambasted publicly and published numbers on) costs even a tiny fraction of what they're charging to "cover costs".

imgur's API, bulk calls to Amazon's API ($1 per 1 million requests using REST), etc are DRASTICALLY cheaper. Suggesting that the fees they want to charge are anywhere even remotely close to "covering costs" rather than "marking up costs by multiple orders of magnitude" is highly implausible.

All of this just sucks. The dishonesty about it, their lack of progress in the past 13 years of existence of 3rd party apps existing toward a better solution than "go nuclear and shut them all down", etc. It's just awful.

Are there some wild machinations in the background that make reddit's APIs cost far more to serve? I mean it's _possible_ but my gut instinct as an engineer is it'd speak to poor efficiency somewhere, or not utilizing caching and other tools as well. It seems fairly unlikely. It seems more like they just kept letting things slide for far too long, and now that they're going to go public, they've been caught with their pants down over scrutiny on profitability.

I'm speculating, of course. I don't work for reddit, I don't get inside info from anyone who does. But everything I know about building software, including at scale, suggests that this is dishonest. I wish they'd just say "yeah, it's a business decision, we're killing 3rd party apps" - the (apparent) dishonesty just makes it far worse.

damnit, I'm really mad over this, and I'm going to be even more mad when I lose access to my favorite app (reddit sync is my personal go to, but there's a lot of great ones). This whole process has been absolutely shameful.
911GT2 @kiang18 juni 2023 21:11
en zelfs nu is die app absoluut bagger.
Dat is subjectief. Ik vind de Reddit app veruit de beste interface hebben.
voxl_ @911GT219 juni 2023 10:39
Instagram heeft zeker ook de beste interface? 8)7
Probook8979 @kiang18 juni 2023 22:29
^ dit, precies dit. Je slaat de spijker op zijn kop.
separhim @dirk_klement18 juni 2023 11:50
Er zijn weinig mensen die zeggen dat je niet hoeft te betalen voor de API, Reddit vraagt alleen velen malen meer dan vergelijkbare website. De Apollo dev zei dat hij $166 voor 50 miljoen API aanvragen aan Imgur betaald, Reddit wil $12000 voor dezelfde hoeveelheid aanvragen. Dat vraag je niet conform marktprijzen, dat is gewoon een "middelvinger" prijs.
HenkEisDS @separhim18 juni 2023 13:02
Ik zie dit argument de hele tijd langskomen omdat de apollo app maker dit noemt, maar vergelijken we wel appels met appels dan?

50.000.000 calls naar één van Google’s language processing API’s kost 15K
50.000.000 calls naar Microsoft’s Azure Maps API kost je 200K
latka @HenkEisDS18 juni 2023 13:36
Reddit heeft alleen hosting kosten: alle content is van vrijwilligers (en moderatie ook). Dus de Reddit api zou dan eerder te vergelijken zijn met een Wikipedia API qua kosten (voornamelijk hosting). Dus de pricing is inderdaad bizar.
HenkEisDS @latka18 juni 2023 14:13
Ik vind het knap dat jij de inner workings van reddit kent. Ik heb totaal geen idee hoe reddit werkt, maar 1 van de miljoenen users een stuk of 30 van miljoenen stukken content voorschotelen is niet even één select statement uit één databasetabel.

Maar dat doet er ook niet toe.

Prijs baseer je niet alleen op kosten, maar ook op toegevoegde waarde. Blijkbaar denkt reddit dat deze prijs te verantwoorden is.
latka @HenkEisDS18 juni 2023 14:19
Correct. Reddit denk dat. De gebruikers niet ;-) En Wikipedia is iets meer dan 1 select: klik eens op het discussion panel bij een pagina over Trump oid.
b12e @HenkEisDS18 juni 2023 13:18
We vergelijken een sociaal netwerk dat afbeeldingen en videos host met een sociaal netwerk dat afbeeldingen, videos en tekst host.

Een beetje zoals je Bing Translate, DeepL en Google Translate zou vergelijken in prijs. De ene heeft misschien een functie of taal meer of minder, maar het zijn wel beide vertaalengines/sociale netwerken.

Verder is heel veel "Reddit content" gewoon een linkje naar Imgur.
Gubbel @HenkEisDS19 juni 2023 00:24
Het lijkt logisch om nummers met nummers te vergelijken, maar juist dat is appels met peren vergelijken. Een API call naar een language processing API is heel iets anders dan een thumbs up op een post gooien. 3 keer scrollen en 8 keer klikken en je bent 11 calls verder. Dan heb je het over minder dan 5 minuten gebruik..

Met een call naar een Maps API laadt je vaak in 1 klap een grote hoeveelheid tiles in, maar bij een platform als Reddit kan dat alleen met posts en comments. De interactie die mensen zelf hebben met specifieke posts kosten behoorlijk wat calls.
Pluto_P @HenkEisDS19 juni 2023 08:21
Deze zijn natuurlijk niet te vergelijken. API calls naar reddit zullen vaak content en data genereren, en daarmee het gebruik en markt van reddit vergroten. Google language processind ed hebben geen ander profijt van de api, tenzij er geld voor wordt gevraagd.
Saven @separhim18 juni 2023 12:35
Los van of het bedrag reëel is of niet, die api calls zijn natuurlijk niet te vergelijken. Reddit heeft een compleet andere dataset, -grootte en -structuur. Dat kost ook meer capaciteit.

Maar goed, een factor 70 zal dat lijk mij inderdaad ook niet moeten schelen :+
separhim @Saven18 juni 2023 12:48
De Apollo dev noemde het zelf vergelijkbaar in gebruikers en media, ik denk dat hij toch wel beter inzicht in dan wij.
Saven @separhim18 juni 2023 14:47
Dat is ook helemaal het punt niet. Reddit is een totaal ander en groter platform qua datahoeveelheid en infrastructuur. Dat is wat anders dan je media die op een CDN staat of de hoeveelheid users die je hebt... Een gemiddelde databasequery op Reddit is simpelweg resource intensiever dan op een site als Imgur. En meer resources verbruiken betekent hogere kosten.

Dáár gaat die developer dus te kort door te bocht en kleurt hij het beeld iets teveel naar zijn kant. 99% van de mensen heeft natuurlijk geen kaas gegeten van het technische aspect en zal daarmee dezelfde aanname maken als jij. Dus ja, zijn feit klopt opzichzelfstaand wel maar gebruikt hij bewust om het verhaal nog net iets mooier te maken dan het is.

Maar goed, nogmaals, ik geloof ook zeker niet dat het verschil in kosten ruim een factor 70 zou moeten zijn en vind de pricing ook absurd ;)

[Reactie gewijzigd door Saven op 22 juli 2024 18:23]

lappro @Saven19 juni 2023 00:37
Beweer je nu dat economies of scale geen ding is?
Iets wat met name in de IT veel vuldig geroepen wordt.

Indien dat geen ding is, zou groei in gebruikers krimp in winst betekenen. Gezien dit soort bedrijven doorgaans liever groeien, moet dit dus wel betekenen dat dit voordeliger is. Wat ook gewoon gebruikelijk is in de wereld, meer gebruikers zorgt voor lagere per gebruiker aan kosten.

Het is dus aannemelijk dat Imgur en Reddit zeer zeker vergelijkbaar zijn qua API kosten. Sterker nog, je zou kunnen beweren dat Imgur duurder kan zijn, immers hebben zij een grotere focus op media dan Reddit, iets wat doorgaans duurder is om te serveren dan tekst.
rob12424 @separhim18 juni 2023 12:54
Maar kan je als dev's dan niet een class action suite beginnen onder het mom van machtsmisbruik dan wel een monopolie positie? Die lijkt reddit hier wel te hebben namelijk?
kaas-schaaf @rob1242418 juni 2023 13:20
monopolie positie
Er zijn meer dan genoeg sociale media, imagedump sites, fora en andere vormen van vergelijkbare operaties. Ik kan me niet voorstellen dat een machtsmisbruik-via-monopolie zaak stand houd, ongeacht waar je hem voert.
k995
@rob1242418 juni 2023 16:19
Neen, monopolie is dit niet en reddit vraagt geld voor een dienst dat ze aanbieden. Hoe is dat machtsmisbuik?

Het enige argument dat je zou kunnen gebruiken is dat reddit iets is zoals water en ze dus een redelijk prijs zouden moeten vragen, alleen: reddit is gratis dit gaat over API toegang voor professioneele klanten van reddit. Iets heel anders dus.
Tricyrtis @separhim18 juni 2023 18:22
Reddit is een privaat bedrijf wat toch gewoon een middelvinger prijs mag vragen. Anderen zullen dan hun business model aan moeten passen of tenonder gaan. Simple as that.
Tarax @dirk_klement18 juni 2023 11:42
Betalen is prima, maar niet de exorbitante bedragen die Reddit vraagt.

Bovendien heeft Reddit zelf ook jaren lang gebruik gemaakt van onbetaalde arbeid van moderators en anderen, gratis en voor niets. En die deden dat vooral met 3rd party apps omdat de Reddit app of nog niet bestond, of (later) gewoon niet voldeed.
Anakin Solo @Tarax18 juni 2023 12:08
Niemand verplicht deze moderators om gratis arbeid te leveren. Dus ik vind het nu ook heel raar om te zeggen dat reddit een verplichting heeft tegenover deze moderators.
EnigmaNL @Anakin Solo18 juni 2023 12:15
Reddit heeft haar succes te danken aan de gebruikers die content posten en de moderators die subreddits modereren. Reddit heeft dus wel degelijk een verplichting aan deze mensen.
Tricyrtis @EnigmaNL18 juni 2023 18:23
Nee Reddit heeft geen enkele verplichting aan deze mensen. Jij vind misschien dat ze een morele verplichting hebben, maar dat is totaal irrelevant.
k995
@EnigmaNL18 juni 2023 12:55
dat is als zeggen dat facebook en twitter verplichtenn hebben aan hun gebruikers: dat hebben ze niet.
Als jij 20 jaar lang naar dezelfde bakker gaat en plots vraag die volgens jou absurd veel geld voor zijn parking verpolicht niemand jou om die parking te gebruiken of zelfs naar die bakker te gaan.

"Ja maar als trouwe klant heb ik rechten"
Arrow_U @k99518 juni 2023 13:22
Slaat ook weer helemaal nergens op deze reactie xd
latka @k99518 juni 2023 13:39
Hmm. En dat is mijn probleem met kapitalisme: mensen kun je nog aanspreken op ethiek en moraliteit, maar als je een paar mensen een zak geld geeft om een bedrijf te vormen kun je ze niet meer aanspreken op ethiek en moraliteit. Heel bijzonder.
k995
@latka18 juni 2023 15:55
Je kan dat nog steeds doen hoor maar gezien de maker van apollo daar zijn inkomen van gemaakt heeft staat die natuurlijk met tegenstrijdige belangen. Zijn inkomen hangt af van wat reddit doet, logisch zijn protest dan antuurlijk dat heeft niks met moraliteit of ethiek te maken.
EnigmaNL @k99518 juni 2023 13:08
Haha, wat een bizar slechte en scheve vergelijking. Die situatie is in de verste verte niet vergelijkbaar met wat er hier met Reddit aan de hand is. Mentale gymnastiek :).
k995
@EnigmaNL18 juni 2023 15:54
Dat doet het wel, het is niet omdat reddit ooit iets gratis aanbood ze dat moet blijven doen OF dat de gebruiker plots de prijs die reddit vraagt mag gaan bepalen.
EnigmaNL @k99518 juni 2023 16:30
Je begrijpt niet hoe Reddit werkt. De waarde van Reddit komt niet van de mensen die het platform aanbieden. De waarde van Reddit zit hem in de gebruikers en de moderators. De gebruikers voegen de content toe die andere mensen gebruiken en de moderators zorgen dat dit in goede banen geleid wordt. Zonder gebruikers bestaat Reddit niet. Reddit trekt bezoekers met content van de bezoekers.

Reddit heeft haar bestaansrecht mede te danken aan de third party apps die ze nu de nek omdraaien, jaren lang heeft Reddit namelijk geen mobiele app gehad en was de website zeer slecht bruikbaar op smartphones. Dat is dus een enorm marktaandeel die ze wederom niet aan zichzelf te danken hebben.

De mensen van Reddit zijn dit helaas ook uit het oog verloren.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@EnigmaNL18 juni 2023 20:17
De waarde van Reddit zit hem in de gebruikers en de moderators.
Hoewel je hier over kan discussiëren betekent dit alsnog niet dat Reddit van de gebruikers en moderators is en dat zij het beleid kunnen bepalen.
k995
@EnigmaNL18 juni 2023 19:18
Doe ik niet. Reddit heeft al lang een app nu en die werkt meer dan goed genoeg. Dit is een minieme minderheid waar het hier over gaat.
EnigmaNL @k99518 juni 2023 19:20
Die app werkt helemaal niet goed genoeg. Het is een gedrocht van een ding. Onoverzichtelijke, zwaar, log en inefficiënt.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@EnigmaNL18 juni 2023 20:19
Reddit heeft dus wel degelijk een verplichting aan deze mensen.
Nee hoor. Hoewel ik je gedachtegang "voor wat hoort wat" begrijp is dit natuurlijk niet hoe het eea in elkaar steekt. De eigenaar van het platform kan doen en laten wat hij / zij wil. Er is juridisch en non juridisch gezien geen enkele verplichting richting moderators of users zoals ik het zie.
OruBLMsFrl @Bor19 juni 2023 00:53
Laat onverlet het punt dat die moderators vervolgens kunnen gaan staken en als dat niet lukt uiteindelijk vertrekken naar een andere site, waarna Reddit een moderatie chaos wordt en begint leeg te bloeden. Vanuit die moderators is er al helemaal geen verplichtingen jegens Reddit immers. Juridisch misschien puur wat vrijwilligers, feitelijk de levensader van een prettig en overzichtelijk Reddit.

Dan kun je nog de semantiek in over wat verplichtingen precies zijn, maar ik ga me voorstellen dat die directie onderhand al flink klappen krijgt van investeerders, dat ze dit zo slecht hebben gemanaged. Want daar heb je toch een bedrijfsmanagement voor als investeerders, om die belangen te behartigen. Investeerders zullen niet nog grotere chaos willen door nu al directieleden weg te sturen totdat het echt niet anders meer kan. Evenwel doet dit achter de schermen echt wel pijn, daar kun je zeker van zijn. Kom je op: kennelijk ervaren de moderators een verplichting uit Reddit, en is het management van Reddit er niet in geslaagd om die verwachting te managen.
latka @Anakin Solo18 juni 2023 13:38
Een morele verplichting: zonder moderatoren was Reddit allang verdwenen wegens kiddyporn en andere zaken die je niet wilt, tenzij Reddit zelf gaat modereren maar dat kost teveel dus past zeker niet in het businessplan.
welvaartsbuik @Anakin Solo18 juni 2023 15:22
En toch doen ze dit. Meerdere mods van bekende subreddits, die gemaakt zijn door een community zijn al door Reddit benaderd dat als ze niet weer in de lucht gaan er gewoon een nieuw mod team word aangesteld. denk hierbij aan /r/livestreamfails.
Gubbel @Anakin Solo19 juni 2023 00:25
Zonder de moderators (die helaas ook vaak genoeg power hungry internet warriors zijn) was Reddit nooit geworden wat het is.
oef! @dirk_klement18 juni 2023 11:43
Het issue zit hem in de api prijs, de maker van apollo becijferde dat hij 20 miljoen dollar per jaar kwijt zou zijn aan licentiekosten. Dat verdien je niet zomaar even als app maker.
Finraziel @dirk_klement18 juni 2023 11:50
Gratis en voor niets? Want het ontwikkelen van de app is niks waard? Reddit zelf kan het niet.
jmxd @dirk_klement18 juni 2023 12:04
Deze reactie is precies het hele idee achter de strategie die reddit gekozen heeft. Mensen laten denken dat 3rd party apps gewoon "niet willen betalen" en die apps in een kwaad daglicht plaatsen, terwijl de prijs die ze hanteren compleet bedoeld is om het onmogelijk te maken door te gaan.
Gunneh @dirk_klement18 juni 2023 19:46
Hoe denk je dat reddit hun geld verdient? Alle content is van de gebruikers ten slotte
Tjahneee 18 juni 2023 12:15
Er werden hierbij 'geloofwaardige prompts' naar medewerkers gestuurd, die doorverwezen naar na een malafide omgeving die het 'gedrag van de intranetgateway kloonde'.
Kan iemand mij vertellen hoe deze aanval werkt? Het klinkt nogal geavanceerd. :>

[Reactie gewijzigd door Tjahneee op 22 juli 2024 18:23]

field33P @Tjahneee18 juni 2023 12:49
Eigenlijk is het vrij simpel: je leest jezelf eerst in op wat voor soort software en hardware je doelwit ongeveer gebruikt, vervolgens stuur je een lawine aan e-mails naar medewerkers die op statusmails van zulke systemen lijken in de hoop dat iemand erin trapt en bijvoorbeeld de gebruikersnaam en wachtwoord invoert.
dragonlords1 @Tjahneee18 juni 2023 13:23
Wat ik bijvoorbeeld de laatste tijd zie is: malafide website slagen er in om meldingen voor hun website te laten aanzetten. Vervolgens word je gebombardeerd met virusmelding op jouw desktop van jouw browser in de hoop dat je er op klikt en een antivirus koopt.

Ik heb het zelf nog nooit het gehele proces gezien. Dus ik gok maar hoe het loopt:

Gebruiker klikt op reclame en komt op malafide site terecht.
Gebruiker krijgt vraag voor meldingen aan te zetten.
Er gebeurt een tijdje niets.
Gebruiker krijgt op desktop massa's meldingen.
Die meldingen kunnen dan gaan over nieuwe mails of andere zaken. Als je er dan op klikt dan kom je op een valse aanmeldpagina terecht van bijvoorbeeld office 365.
Roy23 @dragonlords119 juni 2023 09:19
Ik snap ook eerlijk gezegd niet dat die desktop meldingen standaard "aan" staan bij de webbrowsers. 99% van de tijd wordt het gebruikt voor SPAM en andere malafide zaken. Als ik zelf Google Chrome oid installeer zet ik die vraag om meldingen gelijk uit.
chrome://settings/content/notifications
dragonlords1 @Roy2319 juni 2023 10:31
Ik kan me wel inbeelden dat het handig is voor mail en chat sites. Op mijn werk werden er plots veel te veel toestellen getroffen door die antivirus meldingen. We hebben toen besloten in Edge en Chrome meldingen uit te schakelen en automatisch een adblocker te activeren.

Spam mails komen alsmaar moeilijker door en eens je een digibeet zo een meldingen laat aanzetten hebben die gangsters vrij spel. Bij ons was het nu een antivirus meldingen, maar ik beeld me in dat na een tijdje het dan misschien phishing, ransomware of een andere scam is die ze proberen.
Oon @Tjahneee18 juni 2023 14:05
Nee juist niet, het is een hele ingewikkelde manier om 'phishing' te zeggen.
SinergyX 18 juni 2023 11:37
Hadden ze nu enkel de API als eis genomen, hadden ze waarschijnlijk flink wat credits weten te scoren. Nu er 4,5 miljoen bovenop eisen, en wat wil je precies met dat geld doen? Generieke hack-eisen onder een 'robin hood' te gooien, weinig succes denk ik.

Natuurlijk zijn deze documenten 'hot' in de huidige staat waarin Reddit zit, maar zaken als 'statistic they track about their users' of 'silently censor users', kan je bijna toepassen op elk online platform.
CH4OS @SinergyX18 juni 2023 12:00
De 4,5M eis hadden ze al gedaan, om bij de "reminder" dan opeens minder te vragen wekt de indruk dat volgende slachtoffers kunnen wachten tot de reminder en dan een lagere eis kunnen krijgen. Dit laat nu een averechts effect zien: wachten loont dus niet.
i-chat @CH4OS18 juni 2023 12:18
4,5m eisen OF api toegang behouden had wellicht een redelijk stement gemaakt... dan is het niet zozeer minder, maar in plaats van, dan waardeer je feitelijk api-toegang op dat bedrag... met een klein beetje spindoctering kun je dan redit zwartmaken door te zeggen zie je wel api is maar 4,5m waard en ze wellen alleen van appolo al 5x dat moet betalen

maar zaken doen met criminelen en afpersers... als je een bedrijf wilt straffen als minder-etische maar wel goedwillende hacker dan ga je ze neit afpersen, dan duik je gewoon de systemen in en doe je 2 dingen.

a: alle vuile was buiten hangen (direct publiceren).
b: valse bewijzen planten (als dat je lukt),
c: dingen onherstelbaar slopen.

er geld aan proberen te verdienen hoort daar niet bij.
LOTG @i-chat18 juni 2023 15:15
Welk statement? Ze zijn begonnen met geld vragen, dat was hun hele doel door de boel te hacken en stelen.

Ze hebben geen actie gedaan uit enige morele grond, dit is puur criminaliteit.
field33P @SinergyX18 juni 2023 12:44
Hadden ze nu enkel de API als eis genomen, hadden ze waarschijnlijk flink wat credits weten te scoren.
Hooguit bij de harde kern van het protest, maar het hacken van een website en het hacken en dreigen met publiceren van data waaronder mogelijk persoonsgegevens is gewoon doodordinaire criminaliteit en dat is op geen enkele manier gerechtvaardigd en schiet het protest alleen maar in de voeten.

Als Reddit nu toegeeft aan het protest lijkt het erop alsof ze voor chantage zwichten. Dat is niet positief bij een naderende IPO en dat nodigt nog meer hackers uit.

[Reactie gewijzigd door field33P op 22 juli 2024 18:23]

Rossi 18 juni 2023 11:12
Mjah, dit klinkt meer als een soort sympathiepunten proberen te winnen door op het laatste nieuws in te haken...

Vergeet niet mensen, dit zijn gewoon georganiseerde criminelen, en we moeten echt nooit never ever sympathie voor voor hebben.
Ik ben ook tegen wat Reddit op dit moment aan het doen is, maar ik ga geen criminelen supporten omdat ze toevallig hetzelfde claimen te willen als wat ik wil, namelijk de API-aanpassingen niet in deze huidige vorm doorvoeren...

[Reactie gewijzigd door Rossi op 22 juli 2024 18:23]

bantoo @Rossi18 juni 2023 11:13
Het is inderdaad als een nogal doorzichtige poging reddit nog verder te chanteren om het losgeld te betalen voor die data.
CH4OS @Rossi18 juni 2023 11:57
Ze zeggen toch ook te verwachten de data te gaan publiceren, dus gaan ze er al vanuit dat ze geen cent gaan zien. Dus is de verwachting dat er (terecht) geen "support" komt.
wildhagen
18 juni 2023 11:18
Ook al vind ik de plannen van Reddit met betrekking tot hun API helemaal niets, hoop ik toch wel dat ze niet aan dit soort chantage toe gaan geven. Want laten we wel wezen, dat is dit gewoon: chantage. "Doe wat wij zeggen, anderds zwaait er wat", daar komt dit op neer.

Laten we dit vooral beschouwen als wat het is: een criminele actie, poging tot chantage, en het niet gaan belonen door hen hun zin te geven (als Reddit zijnde).
Pietervs @wildhagen18 juni 2023 14:54
Eens.
Het feit dat ze nu het terugdraaien van de API betalingen toe hebben gevoegd aan de losgeld eisen is volgens mij meer om wat sympathie te kweken bij het Reddit publiek dan dat ze er echt iets om geven.

Sympathie van Reddit publiek betekent meer druk vanuit de gemeenschap om te betalen dus grotere kans van slagen dat hn afpersingspraktijken lukken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@wildhagen18 juni 2023 20:15
Ook al vind ik de plannen van Reddit met betrekking tot hun API helemaal niets, hoop ik toch wel dat ze niet aan dit soort chantage toe gaan geven. Want laten we wel wezen, dat is dit gewoon: chantage.
Ik ben het absoluut met je eens en laten we duidelijk zijn; wanneer je toegeeft is het hek van de dam. Eenmaal duidelijk chantabel en het duurt niet lang voor de volgende partij / actie voor de deur staat.
bzuidgeest 18 juni 2023 15:08
Lijkt mij dat de api eis puur voor sympathie is toegevoegd. Dit is gewone ordinaire criminaliteit die een moreel jasje probeert aan te trekken.
blorf @bzuidgeest18 juni 2023 15:18
Volgens mij heeft die club een directe link met de Russische onderwereld. Daar trapt echt niemand in. Het lijkt me blufpoker. Wat hebben ze precies voor informatie? Email-adressen?
bzuidgeest @blorf18 juni 2023 15:25
Denk je, vast een paar boze reddit fans die even oogkleppen op doen denk ik.
blorf @bzuidgeest18 juni 2023 16:46
Alphv is FIN7 is voornamelijk Russisch met vermoedelijk overheidssuport.
Geen idee wat er met oogkleppen is. Ik heb Reddit zelf nooit gebruikt vanwege het spam-gehalte en betrekkelijke waarde van de rest. Search-engines wijzen er naar, dat wel...

Wat heeft een account voor verplichte velden?

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 18:23]

GekkePrutser @blorf18 juni 2023 21:07
Waar zie je dan dat het FIN7 is? Ik zie op de MITRE site weinig overeenkomsten: https://attack.mitre.org/groups/G0046/

Volgens MITRE richten die groep zich vooral op Amerikaanse retail en horeca. Over ALPHV of Black Cat kan ik daar echter ook niks over terugvinden en ik weet dat het overzicht op die site onvolledig is, dus het zou best kunnen hoor dat die banden er zijn, maar ik ben wel benieuwd naar de bron.

Overigens denk ik ook niet dat dit een activistische groep is hoor. Meer een gewone commerciele ransomware groep die gebruik maakt van de oproer om hun dreigement kracht bij te zetten. Ik zie het zelf helemaal los van het gebeuren omtrent de API.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:23]

blorf @GekkePrutser19 juni 2023 09:13
Volgens mij was alphv de groep waar de ransomware vandaan kwam. Jaren terug Darkside, als ik het goed heb. FIN7 heeft het geadopteerd en nu is alphv de naam van een ransomware-pakket waarvan de kans groot is dat je die gaat krijgen als je als grote organisatie gehackt bent.
bzuidgeest @blorf19 juni 2023 10:29
Dat is niet wat ik bedoel met oogkleppen. Daarmee bedoel ik dat een gedeelte van de nu protesterende reddit gebruikers best bereid zal zijn om deze hackers toe te juichen omdat ze "reddit aanpakken" en daarbij het pure winstoogmerk maar voor het gemak even vergeten.
Het digitale equivalent van eco-terrorisme. Groen of niet het is nog steeds terrorisme.
separhim 18 juni 2023 11:16
Chantage van het team van reddit pas wel in de recent trend van reddit om te dreigen om de mods te vervangen door stakingbrekers als ze de subreddit niet weer open zetten. Ik kan weinig medelijden hebben met het management van reddit.

[Reactie gewijzigd door separhim op 22 juli 2024 18:23]

ZenTex @separhim18 juni 2023 11:23
Alsnog geen reden de boel te hacken tegen losgeld.
Dat van die api kwam misschien goed uit om als excuus te dienen, maar meer ook niet.

[Reactie gewijzigd door ZenTex op 22 juli 2024 18:23]

separhim @ZenTex18 juni 2023 11:26
De hack vond al plaats voordat deze api veranderingen waren aangekondigd dus het lijkt mij een poging om de reddit users/mods aan hun kant te krijgen hoewel ik denk dat dit puur opportunisme is. Maar ik zou maar zeggen, boontje komt voor zijn loontje, Reddit is bezig met het onder druk zetten van de onbetaalde mods waar ze al jaren van profiteren omdat het management niet haar zin krijgt, dan kan ik echt niet doen alsof ik medelijden heb dat het management dan zelf in zo'n situatie terecht komen.
CH4OS @ZenTex18 juni 2023 12:02
De hack was al maanden voor de bekendmaking van de API prijs aanpassing.
tedades @separhim18 juni 2023 11:26
De website is nu eenmaal van Reddit, dus die bepalen wat wel/niet mag. Het is waarschijnlijk wel een slechte vorm van zaken doen. En de gebruikers en moderatoren staat vrij om het platform te boycotten en te verlaten.
Reddit hacken en losgeld vragen is niet acceptabel, en wie weet was er iets van sympatie op te brengen als dit uit frustratie was gedaan maar dat was niet zo.
Moet je Reddit zielig vinden: Nee. Maar ik keur het hacken van hun site voor losgeld wel af.
separhim @tedades18 juni 2023 11:30
Reddit heeft ook jaren geprofiteerd van het gratis werk van vele moderatoren en gaan ze hulpmiddelen wegnemen omdat ze willen dat 3rd party apps niet meer te betalen zijn.
Ik heb geen sympathie voor de hackers noch voor Reddit, maar ik zie die ironie in Reddit die gechanteerd wordt nadat ze de mods van grote subs onder druk hebben gezet om de subs weer te openen, karma.
Dennism @separhim18 juni 2023 11:40
Ik denk wel dat dit ook 2 kanten op werkt. Er was natuurlijk steun van een mondige groep reddit users voor de blackouts, echter merk ik wel op subs waar ik kom, dat deze steun op zijn minst gedeeltelijk wel aan het afbrokkelen is nu sommige subs langer dichtblijven dan de eerder aangegeven 48 uur. Ik kan me dus ook goed voorstellen dat er subs zijn waar de mods een mandaat hadden van de users voor een 48 uurs protest, maar niet voor langer durend protest, of dat het mandaat dat ze hadden inmiddels flink afgebrokkeld is. Als men dan zonder mandaat van een (overweldigende) meerderheid van de users toch blijft protesteren kan ik me voorstellen dat daar op een gegeven moment iets aan gedaan wordt.
separhim @Dennism18 juni 2023 11:55
Het management is al begonnen met het dreigen toen het protest net bezig was, ik geloof voor geen moment dat Reddit geeft om de community en dat ze gewoon de subs weer open willen hebben zodat de advertenties weer lopen op grote subs. Men kan wel speculeren dat de mods geen mandaat hebben maar ik betwijfel of Reddit dit heeft gevraagd, dat als de gebruikers het mandaat nog gaven dat ze dit zouden respecteren of en je überhaupt redelijkerwijs zou kunnen peilen of dit mandaat er is. Het grootste gedeelte van gebruikers op dit soort sites zijn mogelijk te bereiken en doen zelden mee met comments, polls etc, dus je kan sowieso moeilijk vaststellen of er een mandaat is voor wel of niet op zwart gaan.
Dennism @separhim18 juni 2023 12:01
Ik denk dat reddit dat vanzelf wel ziet wanneer er klachten komen van users dat door hun gegenereerde content (posts e.d.) niet meer voor henzelf beschikbaar is. Dat is iets dat ik nu bijv. al zie in discords gerelateerd aan bijv. een game reddit waar ik veel kom en die nog dichtzit. Een deel van de mensen daar wordt steeds kwader omdat de subreddit mods zich niet aan de afspraken houden (48 uur dicht, het is nu bijna een week), ik kan me voorstellen dat als dit al speelt bij een simpele (kleine) subreddit over een game, dat dit bij de grotere subreddits ook zal (gaan) spelen. En daar zal reddit, ongeacht of ze wat geven om de community, toch echt iets mee moeten.
separhim @Dennism18 juni 2023 12:13
Ze waren al op woensdag begonnen met het open forceren van subreddit, Reddit heeft nooit de tijd gehad of genomen om fatsoenlijk te kunnen peilen wat de gebruikers vinden. Ze doen dit echt niet vanwege de gebruikers, de API zijn ook compleet niet in het voordeel van de gebruikers. Ongeacht of de gebruikers het eens zijn met de protesten of niet, de acties van reddit zijn duidelijk niet daarop gebaseerd zijn maar op hun eigen inkomsten.
Dennism @separhim18 juni 2023 12:23
Ik zeg dan ook nergens dat Reddit het doet voor de gebruikers, ik zeg alleen dat Reddit wel iets moet doen met klachten van gebruikers, wanneer de mods zich niet aan hun mandaat houden. Als mods 'beloven' een 48 uurs protest te doen, en nu een week verder zijn ze nog steeds aan het protesteren terwijl de community erachter steeds minder gecharmeerd is van de protesten zal daar op enig moment toch wat gedaan moeten worden door Reddit. En dat zal hoe langer dit doorgaat steeds meer het geval worden, want het aantal gebruikers dat volledig achter de protesten staat zal normaliter steeds verder afnemen naar mate de protesten aanhouden.

Dat Reddit andere belangen heeft staat natuurlijk niet ter discussie en ik heb dan ook niets met het bestuur van reddit. Maar ik heb ook niets met mods die in bepaalde gevallen op dit moment gewoon hun communities gegijzeld houden onder het mom van protest.
hackerhater @Dennism18 juni 2023 16:29
Zeker maar ook genoeg subs waar de mods opnieuw aan de gebruikers hebben gevraagd wat te doen en ze mandaat hebben gekregen voor op zwart blijven.
Programmerhumor is er bijvoorbeeld eentje van.
SuperDre
@separhim18 juni 2023 16:29
Ik kan juist weinig begrip tonen voor de moderators om nog steeds kanalen te blokkeren. Het is niet alsof reddit niet gewoon gratis te benaderen is. Het is geen open standaard, dus waarom zou reddit gratis die API nig beschikbaar moeten steloen aan anderen die daarmee geld verdienen.
k995
@separhim18 juni 2023 12:56
neen dat doet het langs geen kanten
Dennism 18 juni 2023 11:22
Ik vraag me af of dit niet averechts werkt, nu kan reddit immers eigenlijk helemaal niet meer toegeven in de API rel zonder dat je dan weer de beschuldigen krijgt dat ze hebben toegegeven aan criminelen en hun chantage pogingen.
Jimmy_ 18 juni 2023 11:23
Ziet eruit alsof ze meer olie op het vuur willen gooien. Ik ben zeker benieuwd naar of de data daadwerkelijk duistere zaken binnen het bedrijf boven water zal brengen.

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